Maestra de Virginia supuestamente baleada por un estudiante de 6 años le dijo a NBC que "trata de mantenerse positiva" en la primera entrevista desde el tiroteo

EE.UU.: un niño de 6 años le disparó a su maestra 0:33

(CNN) -- La maestra de primer grado que supuestamente recibió un disparo de un estudiante de 6 años en su aula de Newport News, Virginia, habló por primera vez desde el tiroteo en enero y dijo en una entrevista con NBC que ha trata de "mantenerse positiva".

“Me ha ido bien. Ha sido un desafío”, dijo Abigail Zwerner a Savannah Guthrie de NBC en una entrevista, más de dos meses después de que el tiroteo del 6 de enero en la escuela primaria Richneck la dejara hospitalizada con heridas de bala en la mano y el pecho.

“Algunos días no son tan buenos cuando no puedo levantarme de la cama”, dijo Zwerner a NBC. “Algunos días son mejores que otros en los que puedo levantarme de la cama y llegar a mis citas. Pero al pasar por lo que he pasado, trato de mantenerme positiva”.

Zwerner fue dada de alta del hospital el mes pasado, confirmó un portavoz del hospital. La maestra se ha sometido a cuatro cirugías desde el tiroteo, informó NBC, la más reciente en su mano, que Zwerner aún no puede usar por completo.

El niño que supuestamente le disparó a Zwerner no será acusado penalmente, dijo el abogado de Newport News Commonwealth, Howard Gwynn, a WTKR, afiliada de CNN, a principios de este mes.

La familia del estudiante emitió un comunicado que dice que el niño tiene una "discapacidad aguda" y estaba bajo un plan de atención que requería que uno de sus padres asistiera a la escuela con él, aunque no estaba acompañado el día del tiroteo. “Lamentaremos nuestra ausencia en este día por el resto de nuestras vidas”, dice el comunicado.

Dos días antes del tiroteo, el estudiante supuestamente “golpeó” y rompió el teléfono celular de Zwerner y maldijo a los consejeros escolares, lo que provocó que lo suspendieran por un día, según un aviso legal enviado a la Junta Escolar de Newport News por el abogado de Zwerner en el que también se informó a los funcionarios sobre el plan de la maestra de presentar una demanda contra los administradores de la escuela.

Después de la suspensión de un día, el estudiante regresó al salón de clases de Zwerner y le disparó, dice el documento.

La abogada de Zwerner, Diane Toscano, ha alegado que maestros y empleados preocupados alertaron a los administradores tres veces el día del tiroteo que el estudiante tenía un arma y amenazaba a la gente. Toscano alegó que los administradores “no actuaron” a pesar de tener “conocimiento del peligro inminente”.

El distrito escolar se ha negado a comentar sobre la posible demanda.

Las consecuencias del incidente no se hicieron esperar, lo que provocó duras críticas de los padres y llevó a la junta escolar a votar para expulsar al superintendente George Parker III. La subdirectora de Richneck Elementary, Ebony Parker, renunció dos semanas después del tiroteo y la directora, Briana Foster Newton, fue reasignada a otra escuela, aunque el distrito no dijo dónde.

Pamela Branch, abogada de Newton, ha dicho que la exdirectora no estaba al tanto del arma en la escuela.

“El hecho es que aquellos que sabían que el estudiante podría haber tenido un arma en las instalaciones ese día no informaron esto a la Sra. Newton en absoluto”, dijo Branch.

El distrito escolar le dijo a CNN previamente que no podía comentar si Newton o cualquier otra persona estaba al tanto de una posible arma en el campus porque eso es parte de una investigación en curso.

-- Brian Todd, Aileen Graef, Aya Elamroussi, Chris Boyette, Dakin Andone y Michelle Watson de CNN contribuyeron a este informe.