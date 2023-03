Novak Djokovic no jugará en el Miami Open 1:10

(CNN) -- El gran tenista de todos los tiempos, Novak Djokovic, dice que “no se arrepiente” de haber cedido el puesto número uno del mundo al español Carlos Alcaraz y de tener que perderse Indian Wells y el Abierto de Miami, en Estados Unidos ,este mes.

A Djokovic no se le permite viajar a EE.UU. por su decisión de no vacunarse contra el covid-19.

Este lunes, Djokovic cedió la clasificación individual masculina superior, que el jugador, de 35 años, ha ocupado más semanas que cualquier otro jugador, al español, de 19 años, después de que se vio obligado a perderse el Indian Wells. Djokovic también se perderá el Abierto de Miami esta semana.

“No, no me arrepiento”, dijo Djokovic en una entrevista con Becky Anderson, de CNN. “He aprendido a lo largo de la vida que los arrepentimientos solo te detienen y básicamente te hacen vivir en el pasado. Y no quiero hacer eso. Tampoco quiero vivir demasiado en el futuro. Quiero estar tanto en el momento presente como sea posible, pero por supuesto pensar en el futuro, crear un futuro mejor.

"Así que felicito a Alcaraz. Absolutamente merece volver al número uno", dijo Djokovic.

“Es una pena que no pude jugar en Indian Wells, ni en [el Abierto de] Miami. Me encantan esos torneos. Allí tuve mucho éxito. Pero al mismo tiempo, es la decisión consciente que tomé y sabía que siempre existe la posibilidad de que no vaya. Y es el estado actual o la situación actual, lo que espero cambie para más adelante este año para el US Open. Ese es el torneo más importante para mí en suelo estadounidense”.

Djokovic reiteró que en esta etapa de su carrera, los torneos de Grand Slam son lo que más le importa, y esperará a ver si puede ir a Nueva York.

“Tengo muchas ganas de jugar allí, quiero estar allí”, dijo Djokovic. “De hecho, tuve en 2021 cuando perdí la final contra [Daniil] Medvedev, probablemente uno de los mejores momentos que he tenido con la multitud de Nueva York. Y he tenido la suerte de ganar ese torneo tres veces, jugar muchas finales. Y aunque perdí ese partido, recibí mucho amor y aprecio de la gente y quiero volver y volver a conectarme con la multitud allí. Así que eso es algo que espero con ansias y espero que suceda”.

Por ahora, el enfoque de Djokovic se ha desplazado a la próxima temporada en tierra batida en Europa.

De sus 22 títulos individuales importantes —con los que está empatado con Rafael Nadal en la mayor cantidad de títulos de Grand Slam del tenis masculino— Djokovic ha ganado dos veces el Abierto de Francia, el próximo gran torneo en el calendario del tenis mundial.