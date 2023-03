Conoce otros casos judiciales pendientes que tiene Trump 2:53

(CNN) -- Funcionarios en Nueva York y Washington se están preparando para posibles protestas mientras un jurado investigador formado como parte de la investigación sobre el presunto papel de Donald Trump en un plan para pagar el silencio a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels sigue sopesando posibles cargos.

En la ciudad de Nueva York, donde se ha estado reuniendo el jurado investigador, se espera que todos los agentes de la policía de Nueva York estén uniformados y listos para desplegarse este martes, según un memorando interno que una fuente compartió con CNN. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley le dijeron a CNN que, aunque este martes es un “día de alerta máxima”, actualmente no existe una amenaza creíble.

El memorando se produjo en respuesta a las publicaciones de Trump en las redes sociales durante el fin de semana que llamaban a sus seguidores a protestar en respuesta a un posible arresto, haciéndose eco de los llamados que hizo para protestar en Washington, en respuesta a su derrota electoral de 2020: protestas que más tarde se volvieron violentas cuando decenas de agitadores irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Si bien la policía de Washington se está preparando de manera similar, la fuerza policial del Capitolio de EE.UU. “actualmente no está rastreando ninguna amenaza directa o creíble al Capitolio”, según una evaluación de inteligencia del departamento obtenida este lunes por CNN.

¿Qué significaría el posible arresto de Trump? Abogado explica 2:11

Una fuente cercana al equipo legal de Trump le dijo a CNN que si Trump es acusado, no esperan ningún arresto o comparecencia inicial antes de la próxima semana. Hasta este lunes por la noche, no tenían ninguna orientación sobre el momento de una posible acusación más allá de que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan les había dicho que no se esperaba nada el martes.

Una acusación podría presentarse en cualquier momento, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley involucrados en las discusiones han enfatizado la necesidad de prepararse adecuadamente para la compleja coreografía de la rendición de Trump y la comparecencia ante el tribunal. Las fuerzas del orden público federales, estatales y locales se reunieron este lunes en la ciudad de Nueva York para discutir la planificación, dijo un alto funcionario policial familiarizado con las discusiones en curso sobre seguridad.

publicidad

Escucha lo que dice una abogada de Trump sobre su posible arresto 0:57

La acusación contra Trump

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan señaló que se está acercando a la decisión de acusar o no al expresidente Donald Trump.

El abogado Robert Costello, a pedido del equipo legal de Trump, testificó este lunes durante casi tres horas frente al jurado investigador en un esfuerzo por desacreditar el testimonio del exabogado del expresidente, Michael Cohen, quien admitió haberle pagado US$ 130.000 a Daniels justo antes de las elecciones de 2016 para evitar que hiciera pública una supuesta aventura con el expresidente.

Cohen se puso a disposición de la oficina del fiscal de distrito como testigo de refutación este lunes, pero “no fue necesario”, según una declaración proporcionada a CNN por su abogado.

Trump, quien ha negado haber tenido una aventura con Stormy Daniels y dice que la investigación del fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg, un demócrata, tiene motivaciones políticas, ha estado haciendo campaña para que su equipo irrite a su base y cree que una acusación lo ayudaría políticamente, le dijeron a CNN varias personas informadas sobre el asunto; el expresidente, en privado, calificó el desarrollo inminente como “injusto”.

En el Capitolio, el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara, Jim Jordan; el presidente de Supervisión de la Cámara, James Comer, y el presidente de la Administración de la Cámara, Bryan Steil, dijeron que tienen la intención de investigar si Bragg y su oficina usaron fondos federales de seguridad pública como parte de su investigación del jurado investigador en un movimiento extraordinario para intervenir en la investigación.

Un portavoz de Bragg respondió diciendo que el equipo del fiscal de distrito “no se dejará intimidar por los intentos de socavar el proceso de justicia, ni permitiremos que las acusaciones sin fundamento nos impidan aplicar la ley de manera justa”.

“En cada acusación, seguimos la ley sin temor ni favoritismo para descubrir la verdad. Nuestros abogados calificados, honestos y dedicados siguen trabajando arduamente”, continuó el portavoz.

-- Paula Reid, Shimon Prokupecz, Priscilla Alvarez, Devan Cole, Alex Marquardt y Holmes Lybrand de CNN contribuyeron a este informe.