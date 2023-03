La hija de Sofia Coppola dice que la castigaron por intentar rentar un helicóptero

(Sofia Coppola y Romy Mars en 2020)

(CNN) -- Que vuelva a activarse la conversación sobre los "nepo babies".

Romy Croquet Mars, la hija de 16 años de la escritora y directora Sofia Coppola y su marido, el cantante de Phoenix Thomas Mars, dijo que fue castigada por hacer algo que no le está permitido.

En un video de TikTok que circula por las redes sociales (y que borró luego de publicar), la menor de los Mars dijo a sus seguidores: "Prepara conmigo una pasta con salsa de vodka porque estoy castigada".

"Porque intenté fletar un helicóptero de Nueva York a Maryland con la tarjeta de crédito de mi padre, porque quería cenar con mi amiga del campamento", agregó.

La adolescente explicó a continuación que está avergonzada porque no sabe la diferencia entre un ajo y una cebolla y tuvo que buscar ayuda en Google Imágenes. En un momento dado, sostuvo un chalote y preguntó a sus seguidores: "¿Es esto una cebolla?".

"Además, pensé en hacer esto porque ya estoy castigada por la norma más importante de mis padres, que me prohíben tener cuentas públicas en las redes sociales, y esta es la razón", dijo antes de mostrarse sosteniendo lo que parece ser un premio Grammy.

Mars continuó compartiendo que sus padres "no quieren que sea una niña nepo, pero TikTok no me va a hacer famosa, así que realmente no importa".

"Nepo babies" es un término que refiere a los hijos de gente famosa, en particular los de Hollywood, que se benefician del nepotismo. Se convirtió en un tema de renovada actualidad a raíz de un artículo muy discutido de la revista New York Magazine publicado en diciembre.

CNN se puso en contacto con los representantes de los padres de Mars. Un representante de Coppola dijo que no habría comentarios.