Rusia advierte a EE.UU. de "contramedidas" contra los vuelos de drones en el Mar Negro tras la interceptación de un caza

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, advirtió a Estados Unidos de que Moscú tomará "contramedidas" contra cualquier nuevo vuelo de drones sobre parte del Mar Negro, tras el incidente de la semana pasada en el que un avión ruso interceptó un dron estadounidense, informaron el miércoles los medios estatales.

"Les advertimos de que no intenten jugar con sus nervios, poniendo a prueba nuestra paciencia", dijo Ryabkov, según la agencia estatal de noticias RIA Novosti.

Refiriéndose al incidente de la semana pasada, dijo que el dron estadounidense "estaba en una zona en la que introdujimos un régimen especial asociado a la realización de ejercicios militares".

La seguridad de Rusia estaría garantizada "por todos los medios disponibles", añadió, y "ningún dron estadounidense, ya sea de reconocimiento, de ataque, estratégico o de cualquier otro tipo", podría "sacudir su determinación".

Algunos antecedentes: CNN informó este martes que Estados Unidos está volando aviones no tripulados de vigilancia más al sur sobre el Mar Negro después del incidente entre un avión ruso y un avión no tripulado estadounidense la semana pasada, citando a dos funcionarios estadounidenses.

Los vuelos de aviones no tripulados se han mantenido en el espacio aéreo internacional, pero desde la colisión entre uno de los aviones rusos y el avión no tripulado MQ-9 Reaper el martes de la última semana, EE.UU. trasladó sus vuelos de aviones no tripulados más lejos del espacio aéreo que rodea la península de Crimea y las partes orientales del Mar Negro.

Uno de los funcionarios dijo que las rutas son parte de un esfuerzo "para evitar ser demasiado provocativo", ya que la administración Biden sigue siendo cuidadosa para evitar un incidente que potencialmente podría escalar en un conflicto directo entre las fuerzas estadounidenses y rusas.

El funcionario dijo que los vuelos de aviones no tripulados continuarán de esta manera "por el momento", pero agregó que ya hay "un apetito" para volver a las rutas más cercanas al territorio controlado por Rusia. Los funcionarios también dijeron que Rusia puede tratar de declarar unilateralmente un cierre más amplio del espacio aéreo alrededor del sur y el este de Ucrania en un intento de obligar a los vuelos de aviones no tripulados de EE.UU. más lejos.