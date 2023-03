(CNN Español) -- "Counter-Strike", la exitosa y popular serie de videojuegos multijugador de disparos en primera persona, tendrá su segunda entrega numerada en este 2023.

Valve, la empresa desarrolladora y distribuidora, anunció este miércoles el lanzamiento de "Counter-Strike 2", una actualización para el actual "Global Offensive" (abreviado CS:GO) que permitirá, en palabras de la compañía en su blog oficial, mantener el título "incorporando características y actualizaciones durante muchos años".

Today we're excited to announce Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 is an overhaul to every system, every piece of content, and every part of the C-S experience. First, let's talk about smoke grenades: pic.twitter.com/iTtguRHJ0S

— CS:GO (@CounterStrike) March 22, 2023