¿Por qué causa tanta preocupación TikTok en EE.UU.? 4:07

(CNN) --En su primera comparecencia ante el Congreso de EE.UU. este jueves, el CEO de TikTok, Shou Chew, respondió preguntas de los legisladores que expresaron un profundo escepticismo sobre los intentos de su empresa por proteger los datos de los usuarios estadounidenses y aliviar las preocupaciones acerca de sus vínculos con China.



La audiencia, que duró más de cinco horas, comenzó con las peticiones de un legislador para prohibir la aplicación en Estados Unidos y siguió siendo combativa. Fue un claro ejemplo de la presión bipartidista para acabar con la popular app de videos cortos y de la ardua batalla de la empresa para mejorar sus relaciones con Washington.

La representante Cathy McMorris Rodgers, presidenta de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, abrió la audiencia de este jueves diciendo a Shou: "Su plataforma debería estar prohibida".

"Espero que hoy diga cualquier cosa para evitar este resultado", continuó. "No nos lo creemos. De hecho, cuando hace gala de los 150 millones de usuarios estadounidenses en TikTok, se enfatiza la urgencia de que el Congreso actúe. Son 150 millones de estadounidenses sobre los que el [Partido Comunista Chino] puede recopilar información confidencial".

Chew, que hasta hace poco mantenía un perfil bajo en comparación con otros CEO del mundo de la tecnología, aprovechó su testimonio para subrayar la independencia de TikTok respecto a China y dar importancia a sus vínculos con Estados Unidos. "TikTok en sí no está disponible en China continental, tenemos nuestras sedes en Los Ángeles y Singapur, y tenemos 7.000 empleados en EE.UU. actualmente", dijo en su discurso de apertura.

"Aun así, hemos escuchado importantes preocupaciones sobre el potencial acceso extranjero no deseado a datos estadounidenses y la posible manipulación del ecosistema estadounidense de TikTok", dijo Chew. "Nuestro enfoque nunca ha sido desestimar o trivializar ninguna de estas preocupaciones. Las hemos abordado con medidas reales".

El momento de Chew en el banquillo se produce cuando algunos legisladores están renovando las peticiones para que la aplicación sea prohibida en Estados Unidos debido a la percepción de problemas de seguridad nacional por sus vínculos con China a través de su empresa matriz, ByteDance. TikTok reconoció a CNN la semana pasada que los funcionarios federales están exigiendo a los propietarios chinos de la aplicación que vendan su participación en la plataforma de medios sociales, o se arriesgan a una prohibición de la aplicación en Estados Unidos. Varios países, entre ellos EE.UU., ya han prohibido la aplicación en dispositivos gubernamentales por motivos de seguridad.

TikTok no opera en China. Pero dado que el gobierno chino goza de una importante influencia sobre las empresas bajo su jurisdicción, la teoría dice que ByteDance, y por tanto indirectamente TikTok, podría verse obligada a cooperar con una amplia gama de actividades de seguridad, incluida posiblemente la transferencia de datos de TikTok.

Con su comparecencia, Chew puede haber esperado tranquilizar a los estadounidenses y atenuar la acalorada retórica en Washington sobre la aplicación, pero la audiencia, que duró horas, demostró lo difícil que puede ser esa tarea.

"Shou vino preparado para responder a las preguntas del Congreso", dijo Brooke Oberwetter, portavoz de TikTok, a CNN en un comunicado tras la audiencia. "Pero, por desgracia, el día estuvo dominado por la grandilocuencia política que no reconoció las soluciones reales que ya están en marcha".

Washington ya se decidió sobre TikTok

Gran parte de los intentos de Chew por subrayar que su empresa no es un brazo del gobierno chino parecieron caer en saco roto. Numerosos miembros del Congreso interrumpieron el testimonio del CEO para decir que simplemente no le creen.

"Al pueblo estadounidense que nos está viendo hoy, escuchen esto: TikTok es un arma del Partido Comunista Chino para espiarlos, manipular lo que ven y explotar a las generaciones futuras", dijo la representante McMorris.

En un intercambio con la congresista Anna Eshoo, Chew habló de los continuos esfuerzos de TikTok para proteger los datos de los usuarios estadounidenses y dijo que "no ha visto ninguna prueba de que el gobierno chino tenga acceso a esos datos; nunca nos lo han pedido, no se los hemos proporcionado".

"Me parece realmente absurdo", respondió Eshoo.

"He investigado... y no he visto ninguna prueba de que esto ocurra", respondió Chew. "Nuestro compromiso es trasladar sus datos a Estados Unidos, para que sean almacenados en suelo estadounidense por una empresa estadounidense, supervisados por personal estadounidense. Así que el riesgo sería similar al de cualquier gobierno que se dirigiera a una empresa estadounidense, pidiendo datos".

"No creo que TikTok haya dicho o hecho nada para convencernos", dijo Eshoo.

Tal vez ningún intercambio resumió mejor la audiencia de este jueves como un momento después de la larga crítica de la representante Kat Cammack sobre la moderación de contenidos de TikTok y sus vínculos con China.

"¿Puedo responder, presidenta?", preguntó Chew a McMorris cuando Cammack terminó su intervención.

McMorris consideró la petición de Chew durante un breve momento.

"No. Vamos a seguir adelante", dijo.

El CEO de TikTok subraya que sus prácticas no difieren de las de los gigantes tecnológicos estadounidenses

A medida que los legisladores redoblaban sus preguntas sobre las prácticas de recopilación de datos de TikTok, Chew también hizo hincapié en que los datos que recopila TikTok son datos "que muchas otras empresas de nuestra industria recopilan con frecuencia".

"Estamos comprometidos a ser muy transparentes con nuestros usuarios sobre lo que recopilamos", dijo Chew. "No creo que lo que recopilamos sea más que la mayoría de los actores de la industria".

Investigadores independientes han respaldado las afirmaciones de Chew. En 2020, The Washington Post colaboró con un investigador de privacidad para analizar TikTok y llegó a la conclusión de que la aplicación no parece recopilar más datos que la típica red social convencional. Al año siguiente, Pellaeon Lin, un investigador taiwanés del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, realizó otro análisis técnico que llegó a conclusiones similares.

Aun así, aunque TikTok recopile más o menos la misma cantidad de información que Facebook o Twitter, siguen siendo muchos datos, incluida información sobre los videos que ves, los comentarios que escribes, los mensajes privados que envías y, si aceptas conceder este nivel de acceso, tu geolocalización exacta y tus listas de contactos.

(Este jueves, Chew dijo que las versiones actuales de TikTok no recogen información GPS precisa de los usuarios estadounidenses).

El impacto de TikTok en los menores, punto clave

Aunque se esperaba que la seguridad nacional fuera el tema principal de la audiencia, varios legisladores también destacaron su preocupación por el impacto de TikTok en los menores de edad.

El miembro demócrata de mayor rango de la comisión, el representante Frank Pallone, por ejemplo, dijo este jueves:

"Las investigaciones han descubierto que los algoritmos de TikTok recomiendan a los adolescentes videos que crean y exacerban sentimientos de angustia emocional, incluidos videos que promueven el suicidio, las autolesiones y los trastornos de la alimentación".

El representante Bob Latta, republicano de Ohio, acusó a TikTok de promocionar un video sobre el llamado "reto del desmayo" o reto de la asfixia en el feed de una niña de 10 años de Pensilvania, que murió más tarde tras intentar imitar el reto en el video.

El representante republicano Gus Bilirakis, de Florida, también dijo que hay una falta de moderación adecuada de los contenidos, lo que deja espacio para que los menores estén expuestos a contenidos que promueven la autolesión.

"Su tecnología está conduciendo literalmente a la muerte", dijo Bilirakis al CEO de TikTok.

Citando ejemplos de contenido dañino que ha llegado a los menores, dijo: "es inaceptable, señor, que incluso después de conocer todos estos peligros, usted todavía afirme que TikTok es algo grandioso de contemplar".

TikTok, por su parte, ha implementado una serie de características en los últimos meses para proporcionar salvaguardias adicionales para los usuarios más jóvenes, incluyendo el establecimiento de un nuevo valor predeterminado de 60 minutos para el límite de tiempo diario para los menores de 18 años. Sin embargo, incluso esa función fue criticada por los legisladores por ser demasiado fácil de eludir para los adolescentes.

Representante compara a Chew con Zuckerberg

El representante Tony Cárdenas, demócrata de California, criticó lo que consideró respuestas indirectas de Chew y lo comparó con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, quien en sus propios testimonios en el pasado también ha frustrado a algunos miembros del Congreso.

"Usted ha sido una de las pocas personas que ha unido a esta comisión", dijo Cárdenas a Chew. "Me recuerda mucho a Mark Zuckerberg. Cuando vino aquí, le dije a mi equipo: 'Me recuerda a Fred Astaire: buen bailarín con palabras'. Y usted está haciendo lo mismo hoy. Muchas de sus respuestas son un poco nebulosas; no son sí o no".

Zuckerberg testificó ante la misma comisión de la cámara durante horas allá por 2018 a raíz del escándalo de los datos de Cambridge Analytica. Aunque tanto Chew como Zuckerberg dirigen importantes plataformas de medios sociales, Zuckerberg ya era un nombre conocido cuando se enfrentó a los legisladores en 2018. Chew, por su parte, se ha mantenido en gran medida alejado de los focos desde que tomó el timón de TikTok en 2021.

Para prepararse para su comparecencia de este jueves, CNN supo que Chew ha pasado la última semana en sesiones de preparación de casi un día y varias horas. El personal de TikTok ha trabajado para afinar y pulir la presentación de Chew durante estas sesiones. Han interpretado el papel de legisladores con diversos estilos de interrogatorio, acribillando a Chew con preguntas de práctica y escenarios para prepararlo para horas de interrogatorio implacable.

El gobierno federal intensifica su retórica

Fuera de la sala de audiencias, los funcionarios federales parecieron intensificar su retórica sobre TikTok.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo que había que "acabar con TikTok de una forma u otra", pero señaló que "hay diferentes formas de hacerlo". En una comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Blinken dijo no saber si bastaría con que TikTok se desvinculara de su matriz china.

El alto diplomático estadounidense dijo que cree que la aplicación es una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., pero no dijo abiertamente que debería ser prohibida. "Evidentemente, nosotros, la administración y otros somos conscientes del desafío que supone y estamos tomando medidas para afrontarlo", afirmó.

En una declaración separada este jueves que no abordó ni nombró a TikTok específicamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la agencia que preside la Comisión de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés), advirtió que "no autorizará ninguna transacción a menos que determine que no hay preocupaciones de seguridad nacional sin resolver".

"En términos generales, algunas transacciones pueden presentar riesgos para la seguridad de los datos, incluido el acceso de una persona o un gobierno extranjero a una gran cantidad de datos personales sensibles de los estadounidenses, así como el acceso a la propiedad intelectual, el código fuente u otra información potencialmente sensible", dijo un portavoz del Departamento. "El CFIUS, caso por caso, garantizará la protección de la seguridad nacional, incluso para evitar el uso indebido de los datos a través del espionaje, el rastreo y otros medios que amenazan la seguridad nacional".

Durante más de dos años, el CFIUS y TikTok han estado negociando sobre un posible acuerdo que podría abordar las preocupaciones de seguridad de EE.UU. y permitir que la aplicación siga operando en el país.

Pero en su testimonio, Chew trató de aliviar las preocupaciones de larga data sobre la aplicación y calificó los temores de acceso del gobierno chino a los datos de los usuarios de TikTok como "hipotéticos".

"Creo que muchos de los riesgos que se señalan son hipotéticos y teóricos", dijo Chew. "No he visto ninguna prueba. Estoy esperando ansiosamente discusiones en las que podamos hablar de pruebas y entonces podremos abordar las preocupaciones que se están planteando".