Ebrard dice que Blinken actuó bajo presión al afirmar que hay zonas de México controladas por cárteles de la droga

(CNN Español) –– Autoridades federales y un experto en seguridad en México reaccionaron con cautela ante las expresiones de Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU., acerca de que los cárteles de la droga mexicanos tienen el control de algunas partes del país latinoamericano, hechas durante su comparecencia este miércoles ante una subcomisión de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias del Senado de Estados Unidos.

Su par mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, justificó a Blinken al señalar que estuvo “muy presionado” por el senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, en una audiencia en la que el secretario de Estado también dijo que el presidente Joe Biden estaría considerando incluir a los cárteles del narcotráfico mexicano en la lista de organizaciones terroristas internacionales.

Graham le preguntó a Blinken si los cárteles de la droga controlan lugares de México en lugar del gobierno de ese país.

“Yo lo veo a él, lo vi en un “hearing” (comparecencia), muy presionado, pero él dijo ‘México está haciendo mucho’, lo acabo de ver ahorita. Y eso no es politiquería, él lo que está haciendo es comparecer”, dijo Ebrard.

Las declaraciones de Blinken ocurren cuando los gobiernos de México y Estados Unidos tratan de coordinarse en la lucha contra el tráfico de fentanilo y el contrabando de armas.

Funcionarios de ambos países se reunirán en Washington en abril para discutir la cooperación bilateral en el combate a ambos temas, agregó el canciller Ebrard.

Armando Rodríguez Luna, director de Proyectos División de Seguridad e Inteligencia de Strategic Affairs —una consultora de seguridad—, coincidió con el canciller mexicano en que Blinken “prácticamente fue obligado” a aceptar que los cárteles de la droga mexicanos controlan parte del territorio del país.

“Esta declaración en realidad se da en un contexto de una audiencia muy acalorada. Me parece que ha estado bajo mucha presión el secretario Blinken, particularmente de Lindsey Graham, el senador que ha sido muy radical y reaccionario tanto a sus análisis y su diagnóstico sobre las condiciones de inseguridad en México”, agregó.

El también analista en materia de seguridad dijo que para colocar en su justa dimensión las declaraciones del secretario de Estado es necesario tomar en cuenta que la relación entre México y Estados Unidos es sumamente compleja, que se compone de diversas aristas, con grupos políticos de posturas divergentes y en medio de un proceso electoral estadounidense.

En esa línea, dijo que hay un grupo de republicanos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, que han endurecido sus posturas al asegurar que México es incapaz de enfrentar la inseguridad y la violencia mientras grupos criminales se apoderan del país, lo que representa una amenaza a la seguridad y la salud, al tiempo que las autoridades mexicanas se resisten a colaborar con Estados Unidos.

“Existen estos tres grandes elementos que han justificado una narrativa de parte de los representantes republicanos y esto se da también en un contexto de golpeteo político contra el Partido Demócrata en ambas cámaras, y también contra la administración de Biden porque consideran que es un presidente que ha sido muy débil en su relación con México y particularmente con López Obrador”, explicó.

Rodríguez agregó que es necesario ponderar el discurso republicano ya que “es cierto que en México existe una amplia participación de los grupos criminales en la gobernanza de muchos territorios en conjunto con autoridades municipales, estatales y federales”, pero advirtió que incluso EE.UU. ha reconocido que México hace esfuerzos por combatir esta situación.

La senadora Kenia López Rabadán, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), coincide con quienes señalan que los cárteles de la droga en México han tomado el control en parte del territorio mexicano.

“Hay municipios en donde el crimen organizado fija el precio de los productos, el crimen organizado decide quién puede comerciar, quién puede vender, quién puede ir a la escuela o trabajar, es algo terrible para los jóvenes en México porque, claramente, si no formas parte del crimen organizado, no hay un Estado de derecho que te proteja y que te permita tomar una decisión distinta a la que incluso los cárteles, los delincuentes te están obligando a tomar”, dijo López.

Agregó que las autoridades mexicanas no quieren aceptar que la delincuencia brutal está lastimando a los mexicanos y que, mientras no se reconozca, no se podrá corregir.

“Lamentablemente, lo que se está viviendo en México es una tragedia, la inseguridad brutal que atraviesa al país es algo que no se puede detener, es evidente que hay una exigencia social y pública porque no hay condiciones para poder transitar, para vivir de manera segura en México”, concluyó.

Durante su conferencia de prensa matutina del miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se va reduciendo la incidencia delictiva en el país.

“Esto es muy bueno porque, si hay paz, si hay tranquilidad, si no hay violencia, se vive sin temores, se vive en libertad. Y vamos avanzando, vamos haciendo valer nuestra estrategia de atender las casas, al mismo tiempo no permitir la corrupción, la impunidad, el separar la delincuencia de la autoridad”, aseguró el mandatario.