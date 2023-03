Guerra de Rusia en Ucrania: última hora y noticias en vivo

"No tenemos miedo": un superviviente del ataque con misiles en Zaporiyia dice que su familia no se verá obligada a abandonar su casa

Kyrylo Chorine se encontraba este miércoles en el interior de un bloque de apartamentos de la ciudad de Zaporiyia, en el sureste del país, a escasos metros del lugar donde se produjo la explosión provocada por un ataque con misiles rusos.

Usando una linterna para señalar su apartamento, el estudiante de 20 años dijo a CNN fuera del complejo que "escuchó una explosión y vio un incendio".

Dentro, todas las ventanas están reventadas. Chorine dijo que su padre estaba junto a una ventana cuando se produjo la explosión y evitó morir por poco. Aún así, Chorine y sus padres dicen que no les obligarán a abandonar su casa.

"Estamos muy enfadados. No tenemos miedo. ¿Por qué íbamos a tenerlo? Es nuestro hogar", afirma. "Yo dormiré en mi cama. Mis padres dormirán en sus camas. Hará un poco de frío porque no tenemos ventanas, pero no vamos a ir a ninguna parte".

Este miércoles, al menos una persona murió y otras 34 resultaron heridas tras el impacto de misiles rusos contra dos bloques de apartamentos de Zaporiyia, en lo que se ha descrito como un "ataque deliberado" para "matar civiles", según funcionarios ucranianos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó el ataque de "salvajada bestial" en la aplicación de redes sociales Telegram y más tarde dijo que la oleada de ataques rusos de este miércoles sería respondida por Ucrania.