(CNN) -- Estados Unidos enfrenta una crisis de muertes por sobredosis. En 2021, más de 106.000 estadounidenses perdieron la vida por sobredosis de drogas, entre ellos más de 1.100 adolescentes solo ese año.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), los opioides sintéticos, principalmente la potente droga llamada fentanilo, son los principales causantes de las muertes por sobredosis, con un aumento global de casi 7,5 veces entre 2015 y 2021. Las sobredosis y las intoxicaciones son la tercera causa de muerte en niños y adolescentes de 19 años o menos.

En 2022, la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) incautó más de 50 millones de pastillas recetadas falsas y más de 4.500 kilos de fentanilo. Todo esto se produce cuando los padres y cuidadores están cada vez más preocupados por las intoxicaciones por fentanilo entre adolescentes y adultos jóvenes que consumen sin saberlo pastillas con fentanilo vendidas ilegalmente bajo la apariencia de un medicamento menos potente.

Es posible que mucha gente no conozca el fentanilo y sus usos legítimos, pero resulta útil -y puede salvar vidas- saber qué lo hace tan peligroso y qué puede hacerse para contrarrestar sus efectos. El fentanilo es diferente del tranquilizante para animales xilacina, también conocido por su nombre callejero, "tranq", pero cada vez se utilizan más juntos. ¿Hay alguna forma de saber si los medicamentos falsificados contienen fentanilo o xilacina? ¿Y cómo pueden los padres y familiares preocupados proteger a sus seres queridos de una sobredosis de fentanilo?

Para guiarnos en las preguntas sobre estos medicamentos, hablé con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, doctora en urgencias y profesora de Política y Gestión Sanitarias en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es presidenta del consejo asesor de Behavioral Health Group, una red de centros ambulatorios de tratamiento y recuperación de opiáceos de todo Estados Unidos. Anteriormente, fue comisionada de salud de Baltimore, donde supervisó la estrategia de prevención de opioides de la ciudad.

CNN: ¿Qué es el fentanilo, y para qué se supone que se utiliza?

Dra. Leana Wen: El fentanilo es una droga opioide extremadamente potente. Es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, que es otra droga opiácea común.

El fentanilo tiene usos médicos legítimos. Por ejemplo, los enfermos de cáncer que sufren dolores terribles pueden experimentar alivio con un parche o una pastilla de fentanilo. O alguien que acaba de romperse un brazo y necesita un alivio inmediato del dolor podría beneficiarse de una inyección de fentanilo.

Se trata de casos en los que los pacientes reciben fentanilo en entornos médicos adecuados, para indicaciones médicas específicas. La mayoría de las sobredosis de opioides no se deben a que el fentanilo se desvíe de un fin médico legítimo.

Gran parte del fentanilo se fabrica en laboratorios clandestinos ilegales. Es este fentanilo sintético de uso ilegal el que se asocia con más frecuencia a las recientes muertes por sobredosis.

CNN: ¿Qué hace tan peligroso al fentanilo?

Wen: El fentanilo, como otros opioides, causa somnolencia y sedación. Una persona que tome demasiado fentanilo perderá el conocimiento y dejará de respirar. En cuestión de minutos, puede morir porque no respira y sus órganos no reciben oxígeno.

Como el fentanilo es un opioide tan potente, tomar incluso una pequeña cantidad puede ser mortal. Otro elemento que hace que el fentanilo sea tan peligroso es que muchas personas pueden no ser conscientes de que están consumiendo esta potente droga. Su fabricación es muy barata, por lo que algunos traficantes mezclan el fentanilo con otras sustancias ilícitas, como heroína, benzodiacepinas, cocaína, MDMA (conocida comúnmente como éxtasis o molly) y metanfetaminas. El fentanilo también puede fabricarse en forma de pastillas y mezclarse con otras pastillas falsificadas. Algunas personas pueden pensar que están tomando un opioide menos potente, como la oxicodona, pero en realidad están consumiendo fentanilo.

CNN: ¿Qué se puede utilizar para revertir los efectos del fentanilo?

Wen: Existe un antídoto opiáceo, la naloxona, que puede revertir los efectos de los opioides, incluido el fentanilo. La naloxona está disponible en forma de aerosol nasal y de inyección intramuscular.

Yo recomendaría encarecidamente a cualquier persona que consuma opioides -ya sean opioides recetados o drogas ilícitas- que lleve consigo naloxona. Si sufren una sobredosis ellos mismos, no pueden salvar su propia vida, pero es probable que las personas que consumen drogas estén cerca de otras que también las consumen, y pueden ayudar a reanimar a los demás. Además, podrían decir con antelación a sus amigos y familiares dónde tienen la naloxona, para que las personas de su entorno puedan administrársela si no reaccionan.

Los familiares de los consumidores de opioides también deberían llevar naloxona y asegurarse de que aprenden a utilizar este antídoto.

Una persona que haya tomado fentanilo puede necesitar más de una dosis para ser reanimada. Es extremadamente importante llamar también al 911 si alguien no responde y es probable que haya sufrido una sobredosis. No esperes a que lleguen los paramédicos para administrar la naloxona: dásela lo antes posible. Pero, de nuevo, asegúrate de llamar al 911 para obtener atención médica inmediata.

CNN: ¿Funciona la naloxona con otras drogas, como la heroína, las benzodiacepinas o el tranquilizante para animales xilacina?

Wen: La naloxona funciona para revertir las sobredosis de heroína. Sin embargo, no funciona contra las benzodiacepinas, que son una clase de drogas distinta de los opiáceos. Tampoco parece funcionar contra la xilacina, un tranquilizante cuyo uso no está autorizado en humanos, pero que se utiliza habitualmente para sedar a animales grandes, como los caballos. La xilacina, comúnmente conocida como tranquilizante, también se ha encontrado mezclada con otras drogas y también puede ser mortal.

Esta es otra razón para llamar al 911 cuando te encuentres con alguien que sospeches que ha sufrido una sobredosis. Incluso si tomaron fentanilo u otro opioide, existe la posibilidad de que también hayan tenido algo más en su suministro de drogas que puede no responder a la naloxona.

CNN: ¿Hay alguna forma de saber si los medicamentos falsificados contienen fentanilo?

Wen: No se puede saber con solo mirar el medicamento. A veces, los medicamentos falsificados tienen un aspecto diferente de los auténticos porque vienen en envases de mala calidad o tienen una forma, marcas o colores irregulares, pero a menudo parecen casi idénticos. Tampoco se puede saber simplemente mirando si puede estar contaminado con fentanilo.

Existe un método, promovido por defensores de la reducción de daños, para comprobar la presencia de fentanilo en los suministros de drogas mediante el uso de tiras reactivas de fentanilo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. tienen más información sobre cómo utilizar esta prueba. Tenga en cuenta que el hecho de que una pastilla no contenga fentanilo no significa que todas las pastillas de ese proveedor no lo contengan. Además, las tiras reactivas de fentanilo no detectan la xilacina ni otros contaminantes potencialmente mortales.

CNN: ¿Cómo pueden los padres y familiares preocupados proteger a sus seres queridos de las sobredosis de fentanilo?

Wen: Enseñen a sus hijos que los medicamentos falsificados suelen estar contaminados con fentanilo y cuál es el peligro del fentanilo. Una cantidad ínfima puede impedirles respirar y ser mortal. No deben fiarse de lo que reciben de un proveedor ilícito; es como jugar a la ruleta rusa, ya que no sabes si puede contener fentanilo.

Conozcan los signos de sobredosis y lleven consigo naloxona. Puedes informarte sobre cómo obtener naloxona en tu farmacia local, y muchos departamentos de salud estatales y del condado también ofrecen naloxona. Los adolescentes adictos a los opioides o que consumen drogas debido a otros trastornos subyacentes, como la depresión o la ansiedad, disponen de ayuda. Comiencen por ponerse en contacto con su pediatra. La línea de atención telefónica permanente del gobierno federal, 988, también puede proporcionar recursos de tratamiento.