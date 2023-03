¿Qué partidos de clasificación para la Eurocopa y amistosos internacionales se juegan en marzo? Fechas, horarios y más

Una lucha incansable en el fútbol por la igualdad 1:46

(CNN Español) -- Esta semana se juega la primera fecha FIFA de 2023 para las selecciones mayores masculinas y alrededor del mundo tendremos muchos partidos.

Algunos de estos encuentros serán de corte oficial, como los clasificatorios para la Eurocopa 2024, y varios más serán duelos amistosos.

Esta fecha FIFA comenzó el 20 de marzo y finaliza el 28 del mismo mes. Para saber todos los partidos que se llevarán a cabo, ya sean oficiales o amistosos, a continuación te damos los detalles.

Fecha FIFA del 20 al 28 de marzo

1. Partidos oficiales

Clasificatorios europeos para la Eurocopa 2024

En la fecha FIFA de marzo comienzan los partidos clasificatorios europeos para definir a las selecciones que disputarán la Euro de 2024.

De acuerdo con la Union of European Football Associations (UEFA) -el organismo rector del fútbol en Europa-, la de marzo es la primera jornada de los clasificatorios; en tanto, en noviembre se jugará la última.

Estos son los clasificatorios de marzo:

Kazajstán vs. Eslovenia - Grupo H - 11 a.m. hora de Miami - Jueves 23

Italia vs. Inglaterra - Grupo C - 3:45 p.m. hora de Miami- Jueves 23

Macedonia del Norte vs. Malta - Grupo C - 3:45 p.m. hora de Miami- Jueves 23

Dinamarca vs. Finlandia - Grupo H - 3:45 p.m. hora de Miami- Jueves 23

San Marino vs. Irlanda del Norte - Grupo H - 3:45 p.m. hora de Miami- Jueves 23

Portugal vs. Liechtenstein - Grupo J - 3:45 p.m. hora de Miami- Jueves 23

Eslovaquia vs. Luxemburgo - Grupo J - 3:45 p.m. hora de Miami- Jueves 23

Bosnia y Herzegovina vs. Islandia - Grupo J - 3:45 p.m. hora de Miami- Jueves 23

Bulgaria vs. Montenegro - Grupo G - 1 p.m. hora de Miami - Viernes 24

Francia vs. Países Bajos - Grupo B - 3:45 p.m. hora de Miami- Viernes 24

Gibraltar vs. Grecia - Grupo B - 3:45 p.m. hora de Miami - Viernes 24

República Checa vs. Polonia - Grupo E - 3:45 p.m. hora de Miami- Viernes 24

Moldova vs. Islas Feroe - Grupo E - 3:45 p.m. hora de Miami - Viernes 24

Suecia vs. Bélgica - Grupo F - 3:45 p.m. hora de Miami - Viernes 24

Austria vs. Azerbaiyán - Grupo F - 3:45 p.m. hora de Miami - Viernes 24

Serbia vs. Lituania - Grupo G - 3:45 p.m. hora de Miami - Viernes 24

Escocia vs. Chipre - Grupo A - 10:00 a.m. hora de Miami - Sábado 25

Armenia vs. Turquía - Grupo D - 1:00 p.m. hora de Miami - Sábado 25

Belarús vs. Suiza - Grupo I - 1:00 p.m. hora de Miami - Sábado 25

Israel vs- Kosovo - Grupo I - 1:00 p.m. hora de Miami - Sábado 25

España vs. Noruega - Grupo A - 3:45 p.m. hora de Miami - Sábado 25

Croacia vs. Gales - Grupo D - 3:45 p.m. hora de Miami - Sábado 25

Andorra vs. Rumania - Grupo I - 3:45 p.m. hora de Miami - Sábado 25

Kazajstán vs. Dinamarca - Grupo H - 9:00 a.m. hora de Miami - Domingo 26

Inglaterra vs. Ucrania - Grupo C - 12:00 p.m. hora de Miami - Domingo 26

Eslovenia vs. San Marino - Grupo H - 12:00 p.m. hora de Miami - Domingo 26

Liechtenstein vs. Islandia - Grupo J - 12:00 p.m. hora de Miami - Domingo 26

Malta vs. Italia - Grupo C - 2:45 p.m. hora de Miami - Domingo 26

Irlanda del Norte vs. Finlandia - Grupo H - 2:45 p.m. hora de Miami - Domingo 26

Eslovaquia vs. Bosnia y Herzegovina - Grupo J - 2:45 p.m. hora de Miami - Domingo 26

Luxemburgo vs- Portugal - Grupo J - 2:45 p.m. hora de Miami - Domingo 26

Países Bajos vs. Gibraltar - Grupo B - 2:45 p.m. hora de Miami - Lunes 27

República de Irlanda vs. Francia - Grupo B - 2:45 p.m. hora de Miami - Lunes 27

Polonia vs. Albania - Grupo E - 2:45 p.m. hora de Miami - Lunes 27

Moldova vs. República Checa - Grupo E - 2:45 p.m. hora de Miami - Lunes 27

Suecia vs. Azerbaiyán - Grupo F - 2:45 p.m. hora de Miami - Lunes 27

Austria vs. Estonia - Grupo F - 2:45 p.m. hora de Miami - Lunes 27

Hungría vs. Bulgaria - Grupo G - 2:45 p.m. hora de Miami - Lunes 27

Montenegro vs. Serbia - Grupo G - 2:45 p.m. hora de Miami - Lunes 27

Georgia vs. Noruega - Grupo A - 12:00 p.m. hora de Miami - Martes 28

Escocia vs. España - Grupo A - 2:45 p.m. hora de Miami - Martes 28

Turquía vs. Croacia - Grupo D - 2:45 p.m. hora de Miami - Martes 28

Gales vs. Letonia - Grupo D - 2:45 p.m. hora de Miami - Martes 28

Suiza vs. Israel - Grupo I - 2:45 p.m. hora de Miami - Martes 28

Rumania vs. Belarús - Grupo I - 2:45 p.m. hora de Miami - Martes 28

Kosovo vs. Andorra - Grupo I - 2:45 p.m. hora de Miami - Martes 28

Liga de Naciones de la Concacaf 2022/2023

En el caso de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), se jugarán partidos de la Liga de Naciones.

Cabe recordar que la Liga de Naciones de la Concacaf se divide en las ligas A, B y C: las selecciones de la primera juegan fase de grupos para conseguir un lugar en las semifinales de dicha liga; mientras tanto, los equipos de las otras dos ligas también disputan fase de grupos, pero no tienen un título de por medio, sino que buscan ascender a la liga que está encima (si son de la C tratan de llegar a la B, y si son de esta última buscan alcanzar la A).

Los partidos de la fecha FIFA de marzo pondrán fin a las fases de grupos de las tres ligas, así que se definirán lugares en semifinales para la A y los ascensos en la B y C, respectivamente.

Aquí los encuentros de la Liga de Naciones de la Concacaf:

Surinam vs. México - Liga A - 8:00 p.m. hora de Miami - Jueves 23

Granada vs. Estados Unidos - Liga A - 8:00 p.m. hora de Miami- Viernes 24

Martinica vs. Costa Rica - Liga A - 7:00 p.m. hora de Miami - Sábado 25

Curazao vs. Canadá - Liga A - 9:00 p.m. hora de Miami - Sábado 25

México vs. Jamaica - Liga A - 8:00 p.m. hora de Miami - Domingo 26

Estados Unidos vs. El Salvador - Liga A - 7:30 p.m. hora de Miami - Lunes 27

Canadá vs. Honduras - Liga A - 8:00 p.m. hora de Miami - Martes 28

Costa Rica vs. Panamá - Liga A - 10:00 p.m. hora de Miami - Martes 28

En la Liga A, Surinam y México son del Grupo A; Panamá, Costa Rica y Martinica son del Grupo B; Honduras, Canadá y Curazao, del Grupo C; y El Salvador, Estados Unidos y Granada, del Grupo D. Los primeros lugares de cada grupo pasan a las semifinales de la Liga A. Para ver las posiciones que ocupan actualmente, da clic aquí.

Ahora bien, para ver los partidos que se jugarán en las ligas B y C, así como las posiciones que ocupan las selecciones en esas ligas, da clic aquí.

Clasificatorios para la Copa Africana de Naciones 2023

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) también tiene partidos oficiales en esta fecha FIFA y se trata de encuentros clasificatorios para la Copa Africana de Naciones 2023, el torneo de selecciones más importante para el continente africano.

La clasificación para la Copa Africana de Naciones 2023 está compuesta por 48 equipos divididos en 12 grupos (del A al L). Las mejores dos selecciones de cada grupo se clasifican a la Copa.

Por tanto, actualmente se está jugando la fase de grupos de los clasificatorios. Hasta ahora se han disputado dos jornadas, así que en esta fecha FIFA será la tercera de un total de seis (la última se juega en septiembre).

Del 22 al 28 de marzo se llevarán a cabo 46 partidos clasificatorios para la Copa Africana de Naciones. Para conocerlos todos y la hora a la que se jugarán, da clic aquí.

2. Partidos amistosos en el resto del mundo

De acuerdo con ESPN, la fecha FIFA de marzo de 2023 traerá partidos amistosos alrededor del mundo, entre los que destacan: