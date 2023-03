¿Podrían prohibir el uso de TikTok en EE.UU.? 3:08

(CNN) -- Cuando el verano pasado TikTok fue el principal patrocinador de Vidcon, una convención anual para los creadores y las marcas que constituyen una parte clave de la audiencia y el negocio de la aplicación de video de formato corto, fue la directora de Operaciones, Vanessa Pappas, quien subió al escenario para el evento principal de la industria.

Meses más tarde, cuando TikTok fue interrogada por el Congreso sobre cuestiones de privacidad y seguridad, Pappas fue la ejecutiva de TikTok que respondió a las preguntas.

Pero, aunque Pappas ha sido la cara pública de la empresa durante gran parte de los últimos años tumultuosos, lo hizo en calidad de segunda al mando de TikTok. La persona que realmente ha ejercido como presidente ejecutivo de una de las aplicaciones más populares del planeta durante casi dos años es un veterano ejecutivo de finanzas tecnológicas llamado Shou Zi Chew, que reside a miles de kilómetros de Washington, en Singapur.

En Silicon Valley, es habitual que los CEO tecnológicos sean nombres conocidos y las caras de las empresas que dirigen. Mark Zuckerberg es sinónimo de Facebook y Jack Dorsey era la cara barbuda de Twitter, antes de que Elon Musk la adquiriera. Pero Chew, quien asumió el cargo de CEO de TikTok en abril de 2021, se ha mantenido en gran medida alejado de los reflectores en un momento en que la aplicación que dirige parece no poder evitarlos.

Después de evitar una amenaza de prohibición en 2020, TikTok se ha visto cada vez más sometida al escrutinio de legisladores estatales y federales en Estados Unidos por preocupaciones sobre sus vínculos con China a través de su empresa matriz china, ByteDance, así como por temores de que pueda tener un impacto perjudicial en los usuarios más jóvenes.

Algunos legisladores estadounidenses han vuelto a pedir la prohibición total de la aplicación, mientras que el Gobierno de Biden sigue negociando con TikTok un acuerdo para permitirle seguir operando en Estados Unidos. Por su parte, las autoridades de la Unión Europea también han empezado a endurecer su discurso contra TikTok.

Esto podría aumentar la presión sobre Chew. Ya tuvo que responder a cartas de senadores estadounidenses y la semana pasada se reunió en Bruselas con funcionarios de la Unión Europea. Al mismo tiempo, Chew, que anteriormente fue director financiero (CFO) de ByteDance, al parecer está limitado respecto a cuánto control tiene sobre TikTok y cuánto poder recae en su empresa matriz.

En una rara entrevista en la cumbre DealBook de The New York Times, a finales de noviembre, se le preguntó a Chew si trabajaba "a las órdenes de la gente de ByteDance y, por tanto, a las órdenes del Gobierno chino". En respuesta, dijo: "Soy responsable de todas las decisiones estratégicas de TikTok".

Pero añadió que ByteDance está "organizada como cabría esperar de una empresa de internet", con inversores globales y un consejo de representantes de accionistas y empleados. "Soy responsable de las decisiones en TikTok", volvió a recalcar Chew, "pero, en última instancia, también tengo que ser responsable ante los accionistas y el consejo".

TikTok no puso a Chew a disposición de este reportaje ni respondió a las peticiones de comentarios.

"Un singapurense con sede en Singapur"

En entrevistas, Chew se describió a sí mismo como un hombre de 40 años, padre de dos hijos, aficionado al golf y a leer libros de física teórica. Pero es su origen nacional lo que a TikTok parece gustarle más destacar.

En una carta enviada a legisladores estadounidenses en junio, TikTok parecía intentar distanciarse del alcance de ByteDance y afirmaba que estaba dirigida por "su propio CEO global, Shou Zi Chew, un singapurense con sede en Singapur".

No es la primera vez que TikTok juega con la nacionalidad de su CEO. En 2020, cuando se enfrentaba a la creciente presión del Gobierno de Trump, TikTok se defendió repetidamente de las críticas promocionando a su "CEO estadounidense", Kevin Mayer, antiguo ejecutivo de una de las empresas más icónicas de Estados Unidos, Disney.

Mayer ocupó el cargo de CEO de TikTok solo tres meses antes de dimitir. Pappas, una australiana con sede en Los Ángeles y experiencia en otras grandes plataformas tecnológicas de EE.UU., como YouTube, de Google, ocupó entonces el cargo de directora mundial interina de TikTok durante menos de un año.

Después, Chew asumió el cargo de CEO.

"Creo que lo contrataron específicamente porque, francamente, no es un ciudadano chino, y Singapur está tradicionalmente entre estos dos mundos", dijo Ivan Kanapathy, exdirector para China, Taiwán y Mongolia del personal del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y actual asociado principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. "Y lo hacen bastante bien, geopolíticamente".

"En última instancia, no creo que vaya a ser suficiente para Washington", añadió Kanapathy sobre el origen singapurense de Chew ofreciendo consuelo a los legisladores preocupados por el alcance de China sobre TikTok. "Por ahora, no creo que suponga una gran diferencia porque, al fin y al cabo, sigue respondiendo ante ByteDance, por lo que no puede hacer mucho".

De sus inicios en Facebook a dirigir TikTok

Tras cumplir el servicio militar obligatorio en Singapur, Chew fue a la universidad en Londres antes de graduarse con un máster en Administración de Empresas por la Harvard Business School, en 2010. En Harvard conoció Silicon Valley después de hacer prácticas un verano en una start-up que "se llamaba Facebook", como él mismo dijo en una entrevista.

Con el tiempo, se convirtió en director de Finanzas del gigante tecnológico chino Xiaomi, que ayudó a sacar a bolsa en 2018.

En 2013, lideró un grupo que se convirtió en uno de los primeros inversores de ByteDance. En una entrevista con el magnate de los negocios David Rubenstein, Chew dijo que se mantuvo en contacto con el equipo de ByteDance a lo largo de su carrera y que finalmente se acercaron para ofrecerle el puesto de director de Finanzas. Asumió el cargo de CEO de TikTok en abril de 2021, y Pappas fue nombrada directora de Operaciones.

Como CEO de TikTok, "estoy más centrado en la creación de confianza", dijo Chew a Rubenstein. "Somos una empresa joven y creo que la confianza es algo que tenemos que ganarnos con acciones".

Chew no tuitea y tiene una cuenta de Instagram privada, pero verificada, con cero publicaciones. Ha compartido un puñado de videos en TikTok, sobre todo breves clips de sus viajes y visitas a varias oficinas de TikTok. Pero a pesar de dirigir una de las aplicaciones más populares del planeta, Chew mantiene en gran medida su vida privada.

En cierto modo, puede ser un descanso refrescante de ciertos ejecutivos tecnológicos estadounidenses que no pueden evitar tuitear cada uno de sus pensamientos. Pero también puede deberse a diferencias culturales derivadas de dirigir una gran empresa tecnológica con una matriz china, según Matthew Quint, director del centro de Liderazgo Global de Marcas de la Columbia Business School. Aunque Chew no tiene nacionalidad china, Quint señaló que las empresas y los líderes tecnológicos chinos que llamaron demasiado la atención se enfrentaron a duras medidas represivas del Gobierno.

Aunque Chew se convierta en una figura pública e intente lanzar una ofensiva de simpatía, puede que no importe mucho para el futuro de TikTok en Estados Unidos. En última instancia, dijo Quint, "no creo que el CEO de TikTok tenga mucha relevancia en absoluto" para los legisladores estadounidenses que examinan sus vínculos con China.

"Hemos visto un grupo rotativo, muchos de los cuales no son ciudadanos chinos de nacimiento, y eso no ha influido en la presión en torno a TikTok desde una perspectiva reguladora y de seguridad nacional en el transcurso de los últimos 18 meses más o menos", dijo Quint.