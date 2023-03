Rescatan a 5 niños que se arrastraron por un túnel y terminaron perdidos en el alcantarillado de Staten Island

(CNN) -- Cinco niños traviesos tuvieron que ser rescatados de un sistema de alcantarillado de Staten Island el martes después de que se arrastraron por un túnel, se aventuraron en lo profundo y luego se perdieron, según el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés).

El FDNY recibió una llamada de emergencia alrededor de las 6 p.m. el martes con respecto a los niños atrapados en las alcantarillas, dijo el jefe de Departamento John Hodgens en una conferencia de prensa el miércoles.

El audio editado del 911 publicado por el FDNY captura algunos de los intercambios entre un despachador y un niño. En un intercambio, el despachador pidió una dirección.

“No lo sabemos”, respondió una voz infantil.

"¿No sabes?", dijo el despachador.

“Estamos como… estamos atrapados en las alcantarillas”, dijo el niño.

"¿Estás atrapado dónde?", preguntó el despachador.

“En las alcantarillas”, dijo el niño.

El despachador de alarmas contra incendios, Marlind Haxhialiu, dijo que le hizo preguntas al niño para determinar por dónde ingresaron al sistema de alcantarillado, según el FDNY. Las unidades de bomberos que respondieron ubicaron las mochilas de los niños en la entrada del túnel, que conduce a las alcantarillas debajo de Clove Lakes Park.

Las autoridades determinaron que los niños se habían arrastrado hacia el sistema de alcantarillado a través del túnel y habían viajado hasta un cuarto de milla (aproximadamente 400 metros) más adentro, dijo Hodgens.

El teniente del FDNY, John Drew, dijo que el túnel tenía una abertura de poco más de 1 metro (40 pulgadas) que luego se redujo a unos 76 centímetros (30 pulgadas), lo que dificultaba la navegación.

#FDNY officials provide an update on the rescue of five children from a sewer system on Staten Island. Read more: https://t.co/Aokc8ZRwnd pic.twitter.com/AVKD0ccpiw

— FDNY (@FDNY) March 22, 2023