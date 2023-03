Rusia lanzó ataques mortales contra Ucrania mientras el líder chino Xi Jinping salía de Moscú

Vuelven a intensificarse los bombardeos rusos en Ucrania 2:56

(CNN) -- Rusia desató una ola de ataques mortales en pueblos y ciudades de Ucrania este miércoles mientras el líder chino, Xi Jinping, partió de Moscú luego de conversaciones con el presidente Vladimir Putin.

Xi salió de la capital de Rusia prometiendo profundizar los lazos con Putin, pero las reuniones no lograron avances en Ucrania.

Mientras Xi volaba de regreso a Beijing, el ejército ruso lanzó una andanada de ataques con drones Shahed fabricados en Irán en la región ucraniana de Kyiv, matando al menos a nueve personas, según las autoridades ucranianas. Andrii Niebytov, jefe de policía de la región de Kyiv, dijo que otras siete personas resultaron heridas cuando un dron golpeó un edificio de dormitorios en la ciudad de Rzhyshchiv.

En la ciudad sudoriental de Zaporiyia, al menos una persona murió y 34 resultaron heridas, incluidos dos niños, después de que misiles rusos impactaran en bloques de apartamentos, en lo que se ha descrito como un “ataque deliberado” para “matar civiles”, según Mykhailo Podolyak, un alto funcionario ucraniano y asesor presidencial.

El video del ataque muestra una explosión que atraviesa el costado de dos edificios residenciales de nueve pisos.

La oficina del fiscal ucraniano dijo en un comunicado que al menos seis misiles impactaron en la ciudad, causando grandes daños.

“Uno de los misiles impactó entre dos edificios de gran altura, destruyendo parcialmente apartamentos y balcones, dañando techos y rompiendo ventanas”, dice el comunicado. “La onda expansiva y los escombros también dañaron otros edificios residenciales, automóviles y otras infraestructuras civiles cercanas en la ciudad”.

"No tenemos miedo"

El estudiante Kyrylo Chorniy, de 20 años, estaba dentro del bloque de apartamentos a pocos metros de donde golpeó la explosión.

Usando una antorcha para señalar su apartamento, le dijo a CNN fuera del complejo que “escuchó una explosión y vio un incendio”.

Adentro, todas las ventanas están rotas. Chorniy dijo que su padre estaba parado junto a una ventana cuando ocurrió la explosión y evitó por poco morir. Aun así, Chorniy y sus padres dicen que no los obligarán a abandonar su hogar.

“Estamos mayormente enojados. No tenemos miedo. ¿Por qué lo tendríamos? Es nuestra casa”, dijo. “Dormiré en mi cama. Mis padres dormirán en sus camas. Hará un poco de frío porque no tenemos ventanas, pero no vamos a ningún lado”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó el ataque de “salvajismo bestial” en la aplicación de redes sociales Telegram y luego dijo que la ola de ataques rusos del miércoles recibiría una respuesta de Ucrania.

“Todos los ataques rusos recibirán una respuesta militar, política y legal”, dijo. “Rusia perderá esta guerra”.

Este miércoles, la administración de Biden no llegó a acusar a Rusia de atacar a civiles con ataques con misiles en Zaporiyia, pero dijo que “ciertamente” es consistente con ataques de este tipo anteriores.

“Obviamente está fuera del manual de jugadas rusas apuntar a la infraestructura civil y no mostrar consideración por evitar atacar a los civiles”, dijo John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para comunicaciones estratégicas del gobierno de Estados Unidos.

Zelensky visita el frente

La fuerza aérea de Ucrania dijo que los ataques del miércoles involucraron una descarga de 21 drones que se lanzaron contra Ucrania desde el norte, de los cuales derribaron 16.

Los ataques se produjeron cuando Zelensky realizó una visita no anunciada a tropas en el frente en la región oriental de Donbás, donde se libran algunos de los combates más feroces con las fuerzas rusas.

Un video de la Oficina Presidencial de Ucrania muestra a Zelensky entregando medallas a soldados en Járkiv y visitando a soldados heridos en un hospital cerca de la línea del frente en la región de Donetsk.

Algunos de los heridos ayudaron a defender la ciudad de Bakhmut en una batalla de meses para disuadir a las tropas rusas de la ciudad estratégica. Según el ejército ucraniano, las fuerzas de Moscú están gastando un gran número de hombres tratando de volver a tomar Bakhmut y la capacidad ofensiva de las tropas rusas en la ciudad y sus alrededores está disminuyendo.

“Es angustiante mirar las ciudades de Donbás, a las que Rusia ha traído terrible sufrimiento y ruina”, dijo Zelensky en su discurso nocturno este miércoles.

“Justo allí, en Donbas, en la región de Járkiv, dondequiera que haya llegado el mal ruso, es obvio que el estado terrorista no puede ser detenido por nada más que una cosa: nuestra victoria”.

El viaje de Xi fracasa para crear un camino hacia la paz

La ola de ataques de este miércoles en Ucrania se produjo cuando Putin terminó de recibir a su homólogo chino en Moscú luego de una visita de estado de tres días anunciada por Beijing como una misión de paz, pero que no logró ningún avance en la resolución del conflicto.

Ambos líderes pidieron el cese de las acciones que “aumentan las tensiones” y “prolongan” la guerra, según su declaración conjunta difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. La declaración no reconoció que la invasión y el asalto militar de Rusia fueron la causa de la violencia en curso y la crisis humanitaria en Ucrania.

En las últimas semanas, China parecía posicionarse como un mediador de la paz en Ucrania, dando a conocer su posición sobre una “solución política” al conflicto, pidiendo un alto el fuego y conversaciones de paz.

Pero la propuesta ha sido vista como un fracaso en Occidente y Kyiv, porque no incluye ninguna disposición de que Moscú retire sus tropas de la tierra ucraniana.

Este martes, Zelensky dijo que un alto el fuego “simplemente congelaría” el conflicto, dando tiempo a Rusia para “prepararse y regresar con su único deseo, el deseo de su líder: ocupar nuestro país”.

-- Ivan Watson, Vasco Cotovio, Victoria Butenko, Josh Pennington y Simone McCarthy de CNN contribuyeron con este reportaje.