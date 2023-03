Un agente de la Patrulla Fronteriza rescata a un niño de un año abandonado en la frontera entre EE.UU. y México por un contrabandista

(CNN) -- Un agente de la Patrulla Fronteriza rescató esta semana a un niño de un año en la frontera entre Estados Unidos y México tras ser abandonado por un contrabandista, informó este jueves el jefe de la Patrulla Fronteriza estadounidense. "Gracias a la rápida respuesta de nuestro agente, se evitó la tragedia", dijo el jefe Raúl Ortiz, que también tuiteó un vídeo del rescate.

A one-year-old Guatemalan child was abandoned along the Colorado River Monday afternoon by a smuggler who took him across the border and then left him to fend for himself along the water’s edge. Thanks to our agent’s quick response, tragedy was averted! pic.twitter.com/mY2K7t59VE

— Chief Raul Ortiz (@USBPChief) March 23, 2023