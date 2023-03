Condenan a un adolescente a cadena perpetua por apuñalar mortalmente a una compañera de 13 años

Adolescente es acusado de apuñalar a una joven 114 veces 3:05

(CNN) -- Un juez sentenció a Aiden Fucci —el adolescente de Florida condenado por homicidio premeditado por apuñalar a una compañera de 13 años más de 100 veces en 2021— a cadena perpetua el viernes.

Fucci, de 16 años, se declaró culpable en febrero de 2023 en una audiencia destinada a iniciar la selección del jurado para su juicio, según reportes anteriores de CNN. Fucci tenía 14 años cuando asesinó brutalmente a su compañera de clase Tristyn Bailey en el bosque del condado de St. Johns, en el noreste de Florida. Fue acusado como adulto.

Durante la sentencia del viernes, el juez de circuito R. Lee Smith dijo que tuvo en cuenta varios factores al tomar su decisión, incluida la corta edad de Fucci, el "nivel elevado" de premeditación y que él era el "único participante" que no fue presionado por nadie para cometer el “crimen devastador”. Señaló que Fucci era considerado de “madurez promedio” por sus compañeros y que entendía las consecuencias de sus acciones.

Bailey “sufrió una muerte dolorosa y horrible a manos de alguien en quien confiaba”, dijo Smith antes de anunciar la sentencia el viernes.

Describió a la víctima como una “niña enérgica y feliz”.

“La pérdida que claramente ha sufrido es inimaginable”, dijo el juez a la familia y amigos de Bailey. “A veces, los miembros de la familia desean o esperan que, sea cual sea la sentencia, de alguna manera u otra eso sane o proporcione un cierre”.

“No puedo dar un cierre a esto”, continuó. “Puede cerrar un capítulo, pero… no puedo traerla de vuelta”.

“Todavía tienen mucho que curar”, dijo el juez a sus seres queridos entre lágrimas. “Su espíritu vive a través de todos y cada uno de ustedes”.

Fucci tendrá 30 días para apelar la sentencia si tiene la intención de hacerlo, dijo el juez.

El cuerpo de Bailey fue encontrado el 9 de mayo después de que su familia reportara su desaparición ese mismo día. Había sido apuñalada 114 veces y tenía 49 heridas defensivas en la cabeza, las manos y los brazos, según el fiscal estatal.

El fiscal dijo que Fucci le había dicho a los testigos que tenía la intención de apuñalar a alguien en el bosque. Además, el ADN de Fucci se encontró en el cuerpo de Bailey, según reportes anteriores de CNN.

Después de la sentencia, el padre de la víctima, Forrest Bailey, compartió un mensaje conmovedor para su hija asesinada.

“Tristyn, quería que supieras que estamos muy orgullosos de la persona que fuiste en tu tiempo aquí”, dijo.

“Cuando saliste al mundo, diste lo mejor de ti. Deberías estar orgullosa de la amiga que fuiste, la compañera de equipo que fuiste y lo que dejaste atrás”, dijo el padre de cinco hijos. "Te amamos. Continuaremos llevándote en nuestros corazones, y siempre seremos los 'Bailey siete'".

Forrest Bailey agradeció al fiscal, al sheriff y al juez por la cadena perpetua. También pidió a la gente que fuera amable con los miembros de la familia de Fucci.

En la sentencia del viernes, el juez señaló que si bien Fucci mostró cierto potencial para la rehabilitación, el crimen fue “extraordinario”.

“Su comportamiento era tan inusual en comparación con los individuos de su edad que hay un mal pronóstico para la rehabilitación”, dijo.

Llamó al caso el “más difícil e impactante” que había enfrentado el condado de St. Johns. Smith agregó que el crimen fue especialmente preocupante porque “no tenía motivo”.

“Esto no se hizo por codicia, no se hizo por represalia, retribución o venganza, no fue un crimen pasional, no fue un crimen que se cometió porque se sintió rechazado por ella. No lo hizo en un ataque de ira incontrolable. No había razón. No había ningún propósito”, continuó. “Fue hecho por la única razón de satisfacer el deseo interno de este acusado de sentir lo que era matar a alguien”.