(CNN) -- Nikki Lawson se llevó el susto de su vida a los 35 años.



Hace un par de años, notó que su estómago se irritaba con frecuencia y que le entraban ganas repentinas de ir al baño, a veces con sangre en las heces. Incluso fue al hospital un día en que los síntomas eran graves, y le dijeron que podía tratarse de una úlcera de estómago antes de mandarla a casa.

"Fue más o menos cuando falleció el actor Chadwick Boseman. Recuerdo verlo en las noticias y tener los mismos síntomas", dijo Lawson sobre la estrella de "Black Panther" que murió de cáncer de colon a los 43 años, en agosto de 2020.

"Pero en ese momento, no estaba pensando 'esto es algo por lo que estoy pasando'", dijo.

En cambio, Lawson pensó que cambiar su dieta le ayudaría. Dejó de comer ciertas carnes rojas y comió más frutas y verduras. Empezó a perder mucho peso, lo que pensó que era el resultado de su nueva dieta.

"Pero entonces fui a hacerme un chequeo médico", dice Lawson.

Su médico de cabecera le recomendó que consultara inmediatamente a un gastroenterólogo porque tenía niveles bajos de hierro.

"Cuando fui y vi a mi gastro, me dijo: 'Lo siento, tengo malas noticias. Encontramos algo. Lo enviamos a hacer pruebas. Parece que es cáncer'. Todo mi mundo se quedó en blanco", cuenta Lawson. "Tenía 35 años, gozaba de buena salud, seguía con mi vida, criaba a mi hija, y recibir un diagnóstico así me dejó en shock".

Lawson, diagnosticada de cáncer de recto en estadio III, forma parte de un grupo cada vez mayor de pacientes de cáncer de colorrectal en Estados Unidos a los que se diagnostica a una edad temprana.

La proporción de diagnósticos de cáncer colorrectal entre adultos menores de 55 años en EE.UU. ha ido en aumento desde la década de 1990, y nadie sabe por qué.

Llorar durante la quimioterapia

Investigadores del Instituto Oncológico Dana-Farber piden más investigación para comprender, prevenir y tratar el cáncer colorrectal a edades más tempranas.

En un artículo publicado la semana pasada en la revista académica Science, los investigadores, el Dr. Marios Giannakis y la Dra. Kimmie Ng, esbozaron una vía para que los científicos aceleren sus investigaciones sobre el desconcertante aumento del cáncer colorrectal entre los más jóvenes, pidiendo que más centros de investigación especializados se centren en los pacientes más jóvenes con la enfermedad y que se incluyan poblaciones diversas en los estudios sobre el cáncer colorrectal de aparición temprana.

Su esperanza es que este trabajo ayude a mejorar los resultados de pacientes jóvenes con cáncer colorrectal como Lawson.

Se calcula que para 2030 el cáncer colorrectal será la principal causa de muerte por cáncer en Estados Unidos entre los jóvenes de 20 a 49 años.

Lawson, que ahora tiene 36 años y vive en Palm Bay, Florida, con su hija de 5 años, está en remisión y sin cáncer.

La exprofesora de secundaria se sometió a varias operaciones y recibió radioterapia y quimioterapia para tratar el cáncer. Ahora está bajo estrecha vigilancia médica.

Para otros jóvenes con cáncer colorrectal, "mis palabras de esperanza serían que se mantuvieran fuertes. Encontrar el valor dentro de uno mismo para decir: 'Sabes qué, voy a luchar contra esto'. Y yo miré dentro de mí", dice Lawson.

"También tengo una familia que me apoya mucho, así que sin duda me apoyaron. Pero fue muy emotivo", dijo sobre sus tratamientos contra el cáncer.

"Recuerdo que lloraba durante las sesiones de quimioterapia y que los medicamentos me debilitaban, y mi hija tenía 4 años y tenía que ser fuerte por ella", dijo. "Mi consejo para cualquier persona joven: si notas síntomas o ves que algo no va bien y estás perdiendo mucho peso sin proponértelo, ve a ver a un médico".

Los signos y síntomas del cáncer colorrectal incluyen cambios en los hábitos intestinales, sangrado rectal o sangre en las heces, calambres o dolor abdominal, debilidad y fatiga, y pérdida de peso.

Un informe publicado este mes por la Sociedad Estadounidense del Cáncer muestra que la proporción de casos de cáncer colorrectal entre adultos menores de 55 años aumentó del 11% en 1995 al 20% en 2019. Sin embargo, los factores que impulsan ese aumento siguen siendo un misterio.

Probablemente hay más de una causa, dijo el cirujano de Lawson, el Dr. Steven Lee-Kong, jefe de cirugía colorrectal en el Centro Médico de la Universidad de Hackensack en Nueva Jersey.

En su consulta ha observado un aumento de pacientes con cáncer colorrectal de entre 40 y 30 años. Su paciente más joven tenía 21 años cuando le diagnosticaron cáncer rectal.

"Existe un fenómeno de disminución de las tasas globales de cáncer colorrectal en la población en general, creemos que debido al aumento de las pruebas de detección, sobre todo en los adultos mayores", afirma Lee-Kong. "Pero eso no explica realmente el aumento general del número de pacientes menores de, digamos, 50 y 45 años que desarrollan cáncer".

“Está ocurriendo algo más"

Algunos de los factores que se sabe que aumentan el riesgo de cáncer colorrectal son tener antecedentes familiares de la enfermedad, padecer una determinada mutación genética, beber demasiado alcohol, fumar cigarrillos o ser obeso.

"Se establecieron como factores de riesgo en cohortes de pacientes de más edad, pero parece que también se asocian con la aparición temprana de la enfermedad, y son cosas como el exceso de peso corporal, la falta de actividad física, el consumo elevado de carne procesada y carne roja, el consumo muy elevado de alcohol", dijo Rebecca Siegel, epidemióloga del cáncer y directora científica principal de investigación de vigilancia de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, autora principal del informe de este mes.

"Pero los datos no confirman que estos factores específicos sean los únicos causantes de la tendencia", añade. "Así pues, si una persona tiene un exceso de peso, corre un riesgo mayor de padecer cáncer colorrectal a los 40 años que alguien con un peso medio. Eso es cierto. Pero el exceso de riesgo es bastante pequeño. Así que, de nuevo, probablemente no sea eso lo que está provocando este aumento, y es otra razón para pensar que está ocurriendo algo más".

Muchas de las personas que están siendo diagnosticadas a una edad más temprana no eran obesas, incluyendo algunos casos de alto perfil, como el actor de Broadway Quentin Oliver Lee, que murió el año pasado a los 34 años tras ser diagnosticado de cáncer de colon en estadio IV.

"Anecdóticamente, en las conferencias a las que he asistido, eso es lo que se dice: que la mayoría de estos pacientes están muy sanos. No son obesos; son muy activos", afirma Siegel, lo que aumenta el misterio.

"Sabemos que el exceso de peso aumenta el riesgo, y sabemos que hemos tenido un gran aumento del peso corporal en este país", dijo. "Y eso contribuye a que haya más prevalencia en muchos tipos de cáncer y también en el cáncer colorrectal. Pero, ¿explica esta tendencia que estamos observando, este aumento tan pronunciado? No, no lo explica".

Sin embargo, los científicos siguen divididos a la hora de determinar qué papel desempeñan los factores de riesgo conocidos, especialmente la obesidad, en el aumento del cáncer colorrectal entre los adultos menores de 55 años.

Los científicos debaten el papel de la obesidad

Aunque la causa del aumento del cáncer colorrectal en adultos jóvenes "todavía no se conoce muy bien", el Dr. Subhankar Chakraborty sostiene que los factores dietéticos y de estilo de vida podrían desempeñar un papel más importante de lo que algunos piensan.

"Sabemos que el tabaco, el alcohol, la falta de actividad física, el sobrepeso o la obesidad, el aumento del consumo de carne roja, es decir, los factores dietéticos, ambientales y de estilo de vida, desempeñan probablemente un papel importante", afirma Chakraborty, gastroenterólogo del Centro Oncológico Integral de la Universidad Estatal de Ohio.

"También hay otros factores, como la creciente incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, que pueden estar influyendo, pero creo que lo más probable es que los factores más importantes sean la dieta, el estilo de vida y los factores ambientales", añadió.

Ha sido difícil determinar las causas del aumento de casos en edades más tempranas porque, si alguien tiene un pólipo en el colon, por ejemplo, puede tardar entre 10 y 15 años en convertirse en cáncer, afirma.

"Durante todo ese tiempo, desde el pólipo hasta la fase de cáncer, la persona está expuesta a muchas cosas en su vida. Y para determinar con exactitud lo que está ocurriendo, tendríamos que hacer un seguimiento de individuos concretos a lo largo del tiempo para comprender realmente sus pautas dietéticas, sus medicamentos y sus cambios de peso", explica Chakraborty. "Eso lo hace muy difícil, por el tiempo que tarda el cáncer en desarrollarse".

Algunos investigadores han estudiado cómo el aumento del cáncer colorrectal entre los adultos más jóvenes puede estar relacionado con el aumento de la obesidad infantil en EE.UU.

"El aumento del cáncer colorrectal de aparición temprana se correlaciona con la duplicación de la prevalencia de la obesidad infantil en los últimos 30 años, que ahora afecta al 20% de los menores de 20 años", señaló en un correo electrónico el Dr. William Karnes, gastroenterólogo y director de los servicios de cáncer colorrectal de alto riesgo del Instituto de Salud Digestiva de la UCI Health, en California.

"Sin embargo, pueden existir otros factores", dijo, y añadió que ha notado "una frecuencia cada vez mayor de verse sorprendido" por descubrimientos de cáncer colorrectal en sus pacientes más jóvenes.

Según el Dr. Shane Dormady, oncólogo médico de El Camino Health, en California, que trata a pacientes con cáncer colorrectal, podría haber una correlación entre la obesidad de los adultos jóvenes, los alimentos que consumen y el aumento de los cánceres colorrectales en esta población.

"Creo que los más jóvenes consumen por término medio alimentos menos sanos — comida rápida, alimentos procesados, azúcares procesados— y creo que esos alimentos también contienen mayores concentraciones de carcinógenos y mutágenos, además de que engordan mucho", dijo Dormady.

"Es bien sabido que la obesidad infantil, adolescente y de adultos jóvenes es galopante, por no decir epidémica, en nuestro país", afirma. "Y siempre que una persona tiene un peso poco saludable, especialmente a una edad temprana, que es cuando las células son más susceptibles al daño del ADN, realmente empieza a dirigirse en la dirección equivocada".

Sin embargo, en el Center for Young Onset Colorectal and Gastrointestinal Cancers del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, los investigadores y los médicos no observan una correlación definitiva entre el aumento del cáncer colorrectal entre sus pacientes adultos jóvenes y el aumento de la obesidad, según la Dra. Robin Mendelsohn, gastroenteróloga y codirectora del centro, donde científicos y médicos siguen trabajando sin descanso para resolver este misterio.

"Cuando observamos a nuestros pacientes, la mayoría eran más propensos a tener sobrepeso y ser obesos, pero cuando los comparamos con una cohorte nacional sin cáncer, en realidad son menos propensos a tener sobrepeso y ser obesos", dijo. "Y anecdóticamente, muchos de los pacientes que vemos son jóvenes y están en forma y no encajan realmente en el perfil de obesidad".

Esto desconcierta a muchos oncólogos.

Crecen las dudas sobre el papel de la genética

Algunos científicos también están estudiando si las mutaciones genéticas que pueden aumentar el riesgo de cáncer colorrectal han influido en el aumento de casos entre los adultos jóvenes, pero la mayoría de estos pacientes no las tienen.

Karnes, de UCI Health, dijo que "es poco probable" que haya habido un aumento de las mutaciones genéticas que elevan el riesgo de cáncer colorrectal, "aunque, como era de esperar, el porcentaje de cánceres colorrectales causados por tales mutaciones, por ejemplo, el síndrome de Lynch, es más común en personas con cáncer colorrectal de inicio joven".

El síndrome de Lynch es la causa más frecuente de cáncer colorrectal hereditario, con unos 4.200 casos anuales en Estados Unidos. Las personas con síndrome de Lynch tienen más probabilidades de padecer cáncer a una edad más temprana, antes de los 50 años.

"En mi consulta y en la comunidad médica y oncológica, no creo que haya ninguna prueba de que los síndromes genéticos y las mutaciones genéticas con las que nacen los pacientes sean cada vez más frecuentes", afirma Dormady, de El Camino Health. "No creo que la frecuencia inherente de esas mutaciones esté aumentando".

Los tumores de los pacientes de cáncer colorrectal más jóvenes son muy similares a los de los mayores, dijo Mendelsohn, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

"Entonces, la pregunta es, si son biológicamente iguales, ¿por qué lo registramos cada vez más en personas más jóvenes?", dijo. "Alrededor del 20% puede tener una mutación genética, así que la mayoría de los pacientes no tienen antecedentes familiares ni predisposición genética".

Por lo tanto, añadió Mendelsohn, "es probable que algún tipo de exposición, ya sea la dieta, la medicación, el cambio del microbioma", esté impulsando el aumento de los cánceres colorrectales en adultos jóvenes.

Ese aumento "ha sido algo que ha estado en nuestro radar, y ha ido en aumento desde la década de 1990", dijo Mendelsohn. "Y aunque está aumentando, las cifras siguen siendo pequeñas. Así que sigue siendo una población pequeña".

Mejores pruebas y diagnósticos

Dormady, de El Camino Health, afirma que ahora atiende a más pacientes con cáncer colorrectal a principios y mediados de sus 50 años que hace 20 años, y se pregunta si ello se debe a que las pruebas de detección del cáncer colorrectal son más fáciles de realizar y más eficaces.

"Lo primero que hay que tener en cuenta es que algunas de nuestras modalidades de diagnóstico son cada vez mejores", dijo, especialmente porque ahora hay muchos kits de pruebas de cáncer colorrectal para realizar en casa.

Además, en 2021, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. redujo la edad recomendada para comenzar a detectar cánceres de colon y recto de 50 a 45 años.

"Creo que tienes un subconjunto de pacientes que están siendo examinados antes con colonoscopias; tienes tecnología avanzada donde potencialmente podemos detectar ADN de células tumorales en la muestra de heces, lo que lleva a un diagnóstico más temprano. Y a veces este efecto distorsiona las estadísticas y hace que parezca que la incidencia está aumentando realmente, pero un análisis más profundo muestra que parte de ello se debe a una detección más temprana y a un mayor análisis", afirma. "Así que esa podría ser una faceta de la ecuación".

Según Chakraborty, de la Universidad Estatal de Ohio, determinar con precisión qué podría estar impulsando este aumento de los diagnósticos de cáncer colorrectal entre los más jóvenes no solo ayudará a los científicos a comprender mejor el cáncer como enfermedad, sino también ayudará a los médicos a desarrollar evaluaciones de riesgo personalizadas para sus pacientes más jóvenes.

"La mayoría de las personas que desarrollan cáncer colorrectal no tienen antecedentes familiares de cáncer de colon, por lo que no son conscientes de su riesgo hasta que empiezan a presentar síntomas", explica.

"Disponer de una herramienta de evaluación del riesgo personalizada que tenga en cuenta el estilo de vida, los factores ambientales y los factores genéticos nos permitiría, en el futuro, ofrecer recomendaciones personalizadas sobre cuándo una persona debe someterse a un examen de cáncer colorrectal y cuál debe ser la modalidad de análisis en función de su riesgo", explicó. "Los adultos más jóvenes tienden a desarrollar cáncer de colon sobre todo en el lado izquierdo, mientras que, a medida que envejecemos, el cáncer de colon tiende a desarrollarse más en el lado derecho. Así que hay una pequeña diferencia en la forma en que podríamos examinar a los adultos más jóvenes en comparación con los mayores".