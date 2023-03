El expresidente de Paraguay Horacio Cartes anuncia la disolución de su grupo empresarial por las sanciones en su contra

EE.UU. sanciona al expresidente y actual vicepresidente de Paraguay 2:32

(CNN Español) -- El expresidente de Paraguay Horacio Cartes publicó este viernes un video en sus redes sociales en el cual anuncia la disolución de su grupo empresarial por las sanciones recientemente impuestas en su contra por el gobierno de Estados Unidos.

“Muchos puestos de trabajo pueden estar en riesgo por las sanciones que me impusieron y, ante esto, he decido no arriesgar el sustento de ninguna de sus familias, por lo que prefiero dar un paso al costado”, sostuvo Cartes.

En un comunicado, el Grupo Cartes anunció que la reorganización de las compañías que lo integran ha dado, entre otros resultados, la disolución de la sociedad entre el expresidente de Paraguay y su hermana Sarah Cartes Jara y la liquidación de las sociedades incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC, por sus siglas en inglés), y el traspaso de las acciones de Horacio Cartes a favor de sus herederos legítimos como un anticipo de herencia.

Este jueves, la Fiscalía General de Paraguay informó que inició una investigación en contra de Cartes y el actual vicepresidente, Hugo Velásquez, sancionados por Estados Unidos en enero de participar en presuntos actos de corrupción.

En un comunicado, agregó que Estados Unidos informó en julio de 2022 que Cartes presuntamente "obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo" de un posible enjuiciamiento y daño político.

Cartes y Velásquez han negado los señalamientos de Estados Unidos.