Fiscales aceptan trato con el representante republicano George Santos en caso de fraude en Brasil

Romney a Santos: "Usted no pertenece a este lugar" 2:47

(CNN) -- Los fiscales de Brasil llegaron a un acuerdo con el representante George Santos en un caso en el que se le acusa de estafar a un empleado del área de Río de Janeiro por US$ 1.300 en ropa y zapatos en 2008, según muestran documentos obtenidos por CNN.

Una petición del abogado de Santos al solicitar un arreglo dice que Santos estaría de acuerdo en confesar formalmente el delito y pagar daños y perjuicios a la víctima, un empleado del área de Río de Janeiro, como lo exige la ley brasileña.

Un memorando de los fiscales que pactó el acuerdo la semana pasada pidió a la defensa garantías de que tienen la capacidad de contactar a la víctima para pagarle antes de que se finalice el acuerdo.

La petición del abogado de Santos, presentada en enero, solicita un acuerdo no procesal en lugar de un juicio para su cliente, argumentando que Santos ahora tiene un empleo remunerado y está “resocializado”. La petición también solicitó permiso para que el tribunal se comunique con Santos por correo electrónico o por teléfono, y participe en los procedimientos por videoconferencia.

Se pueden llegar a acuerdos en casos no violentos donde la sentencia mínima es inferior a cuatro años.

publicidad

Santos no hizo ningún comentario cuando Manu Raju de CNN le preguntó sobre este informe en Capitol Hill. CNN se comunicó con los abogados de Santos en Brasil y Estados Unidos.

En 2010, Santos le dijo a la policía que emitió cheques sin fondos de una chequera robada perteneciente a un anciano al que cuidaba su madre para comprar los artículos.

Santos le dijo al New York Post en diciembre que no había sido acusado de ningún delito en Brasil. “No soy un criminal aquí, ni aquí ni en Brasil ni en ninguna jurisdicción del mundo. Absolutamente no. Eso no sucedió”, dijo en ese momento.

Después de que Santos partiera hacia Estados Unidos, las autoridades brasileñas no pudieron encontrar una dirección para entregarle los documentos que le indicaban a comparecer ante el tribunal, lo que finalmente llevó al archivo del caso, hasta que se reabrió en enero.

Los fiscales no pudieron hacer más comentarios, ya que el caso está bajo una orden de restricción.