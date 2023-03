Nota del editor: Frida Ghitis, (@fridaghitis) exproductora y corresponsal de CNN, es columnista de asuntos mundiales. Es colaboradora semanal de opinión de CNN, columnista del diario The Washington Post y columnista de World Politics Review. Las opiniones expresadas en este comentario le pertenecen únicamente a su autora.

(CNN) -- Algo comenzó a cambiar en Estados Unidos hace unos años. Casi se podía saborear el aire de hostilidad que comenzó a flotar en todo el país. Los prejuicios que en el pasado podrían haberse expresado en privado circulan con frecuencia en las redes sociales. Las teorías de conspiración ahora se pueden escuchar en las grandes cadenas. Los promotores del odio ahora pueden cenar con los poderosos. Y la violencia va en aumento.



De acuerdo con un patrón antiguo, la evidencia de que algo anda mal en la sociedad se puede encontrar en una creciente ola de antisemitismo, ahora confirmada por otro estudio, publicado este jueves por la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), que muestra niveles récord de incidentes antisemitas, que empeoran a un ritmo acelerado.

Un estudio separado encontró que en una plataforma de redes sociales en particular, puedes adivinar cuál, las publicaciones antisemitas han crecido exponencialmente.

El antisemitismo es un problema complejo, pero las soluciones no son un misterio. Y para aquellos que sienten que el problema es de otra persona, después de todo, los judíos representan solo alrededor del 2% de la población de Estados Unidos, la historia muestra que cuando el virus del antisemitismo infecta a una sociedad, puede convertirse en una pandemia.

Algo está podrido en Estados Unidos, pero ¿de dónde viene? ¿Es de plataformas de redes sociales irresponsables que persiguen ganancias, de cadenas partidistas de "noticias" con poco respeto por la verdad o de políticos que buscan reforzar sus posibilidades electorales?

No hay necesidad de elegir. Estas fuerzas superpuestas están perjudicando al país y la evidencia es visible en los datos.

El informe reciente de la ADL encontró que los incidentes antisemitas alcanzaron su nivel más alto en Estados Unidos desde que la organización comenzó a mantener registros en 1979. El número de incidentes contra judíos, desde insultos verbales hasta agresiones físicas, casi se ha triplicado en seis años.

Comenzaron a escalar en 2016, cuando la atmósfera política cambió; cuando los extremistas comenzaron a sentirse empoderados para cantar "los judíos no nos reemplazarán"; cuando un nuevo presidente los defendió y los teóricos de la conspiración comenzaron a expandir su audiencia. La polarización del país, ya intensa, se aceleró. Pero eso es solo una parte de la historia.

También están las redes sociales, a menudo un vehículo digital para el odio, que el año pasado fueron impulsadas por un cambio de propiedad: Elon Musk compró Twitter, y la plataforma se convirtió en un conducto aún más poderoso para el antisemitismo y otras formas de odio.

Un estudio realizado por el Institute for Strategic Dialogue and CASM Technology, una organización no partidista que investiga el discurso de odio y la desinformación en línea, utilizó herramientas de aprendizaje automático ("machine learning") para clasificar las publicaciones de Twitter e identificar aquellas que contienen lenguaje antisemita. Del 1 de junio al 27 de octubre de 2022, el día en que Musk compró Twitter, encontró 6.200 publicaciones por semana que calificaban como antisemitas. Desde ese día hasta febrero, el número se duplicó con creces a 12.700.

El estudio también encontró un aumento en el número de cuentas recién creadas que publican contenido antisemita justo después de que Musk asumiera el control.

Los investigadores intentaron obtener un comentario de Twitter, pero la respuesta fue un correo electrónico que mostraba un emoji de caca. Esa es la misma respuesta que Musk envió después de que otro estudio, en diciembre, encontró que había una explosión de tuits racistas después de la adquisición de la plataforma.

En noviembre, Musk afirmó que las "impresiones de discurso de odio" habían disminuido, felicitando al equipo de Twitter. Pero no hay evidencia independiente de que sucedió, o que el equipo al que estaba felicitando todavía existe. Ha despedido a muchos de los exempleados de Twitter, incluido el personal de moderación de contenido. Eso fue parte de su esfuerzo por recortar los gastos después de su costosa adquisición, abrir la plataforma a puntos de vista impopulares, según su afirmación de ser un "absolutista de la libertad de expresión", y librar a la compañía de los empleados que lo criticaron.

Como plataforma, Twitter se ha vuelto más fácil de usar para propósitos nefastos. Después de que el tren de Ohio descarrilara derramando materiales tóxicos, las cuentas a favor de Rusia utilizaron el incidente para promover la propaganda antiestadounidense. El nuevo sistema de "verificación" de cuentas de Twitter, abierto a cualquiera que pague US$ 8 al mes, mejoró la credibilidad y el alcance de la campaña de desinformación.

La televisión es otro elemento que aviva las llamas del odio, donde algunas cadenas se han convertido en proveedores de teorías de conspiración y otras mentiras. Fox News, la cadena cuyos propietarios admitieron que a sabiendas "respaldó" mentiras, es otra plataforma donde las teorías de conspiración antisemitas han encontrado un hogar.

Los despotriques en las redes sociales y las teorías de conspiración arrojadas en la televisión ayudan a alimentar las creencias que pueden producir violencia mortal en el mundo real.

El número de estadounidenses que creen en teorías de conspiración antijudías está explotando, duplicándose en los últimos años para alcanzar un máximo de 30 años, según una encuesta de ADL publicada en enero.

La responsabilidad de detener esto recae sobre los hombros de todos, desde los funcionarios del gobierno local y nacional hasta los líderes comunitarios y los individuos.

Los estudiantes de todo el mundo deberían aprender sobre el Holocausto. En la mayoría de los estados no es un requisito, y hay evidencia de que un número sorprendentemente bajo de jóvenes estadounidenses incluso conoce hechos básicos al respecto. Eso debería cambiar. Los jóvenes, en particular, deben comprender la magnitud de lo que ocurrió y lo que provocó el asesinato de seis millones de judíos en Europa.

Las agencias de seguridad pública deben hacer un mejor trabajo para identificar, informar y proteger contra los crímenes de odio, incluido el antisemitismo. Para hacer eso, necesitan una definición comúnmente aceptada de antisemitismo. La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés), una asociación intergubernamental a la que pertenece Estados Unidos, tiene una definición concisa:

"El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto".

La IHRA ofrece ejemplos de antisemitismo, incluyendo "formular acusaciones falsas, deshumanizadas, perversas o estereotipadas sobre los judíos", pero también señala que ciertos tipos de críticas a Israel caen bajo la definición.

Algunos han afirmado, falsamente, que el marco de la IHRA prohíbe las críticas a Israel. Dice específicamente que las críticas a Israel "no pueden considerarse antisemitas", mientras Israel no tenga un estándar diferente al de otros países.

Las legislaturas locales deben empoderar a sus agencias de aplicación de la ley con una definición de trabajo de antisemitismo para asociarse con una fuerte ley de crímenes de odio.

Ambos partidos políticos, republicanos y demócratas, deben hacer un trabajo más directo para denunciar el antisemitismo en su seno. Ningún partido es inmune a ello, desde los extraños desvaríos sobre los "láseres espaciales judíos", hasta las afirmaciones ofensivas que dicen que el apoyo a Israel es "todo sobre los Benjamines".

También es hora de que el Congreso aborde la jungla de odio que ha crecido en las redes sociales. Los propietarios y líderes de estas plataformas tienen el deber de evitar que se conviertan en campos de reclutamiento para extremistas e intolerantes. Esa responsabilidad ética, ahora eludida en gran medida, debe convertirse en legal, con sanciones por negligencia.

En diciembre pasado, el presidente Joe Biden estableció un grupo interinstitucional para desarrollar una estrategia nacional para combatir el antisemitismo. Ese fue un paso importante. Pero el gobierno no puede hacerlo todo.

Las personas tienen el deber de denunciar el antisemitismo, al igual que lo hacen con cualquier otro tipo de prejuicio. El odio se esconde profundamente dentro de la psique, luego se muestra cuando se siente seguro.

Es responsabilidad de todos asegurarse de que el odio nunca se sienta seguro. Es responsabilidad de todos ayudar a eliminar ese aire de hostilidad que ha estado envenenando a Estados Unidos y hacer de Estados Unidos un país que rechaza enérgicamente los prejuicios.