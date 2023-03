The Weeknd es oficialmente el artista más popular del mundo, según los Guinness Records

Guinness mide la popularidad global de los artistas y proclama al ganador 0:59

(CNN) -- Es oficial: The Weeknd es el artista más popular del mundo.

El cantautor, cuyo verdadero nombre es Abel Makkonen Tesfaye, es estadísticamente el músico más popular del planeta, según Guinness World Records (GWR).

“Nadie más se acerca”, dijo la organización en un comunicado a principios de esta semana.

El cantante canadiense, de 33 años, estableció dos nuevos títulos Guinness World Record. Actualmente tiene la mayor cantidad de oyentes mensuales en Spotify, con 111,4 millones hasta el 20 de marzo. También se convirtió en el primer artista en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales.

Las estadísticas récord de The Weeknd son una mala noticia para los seguidores de Taylor Swift, Ed Sheeran y Justin Bieber, artistas que van tras la estela del canadiense.

publicidad

Miley Cyrus es la competidora más cercana de The Weeknd, con 82,4 millones de oyentes mensuales, según GWR.

Le siguen Shakira (81,6 millones), luego Ariana Grande (80,6 millones), Taylor Swift (80,2 millones) y Rihanna (78,5 millones). El competidor masculino más cercano es Ed Sheeran (77,5 millones), agrega GWR.

El aumento de la popularidad de The Weeknd fue impulsado en parte por TikTok, luego de que su remix de “Die for You” con Ariana Grande se volviera viral en la plataforma, según GWR. La pista llegó al número uno en el Billboard Hot 100, la séptima vez de The Weeknd en el primer puesto. La versión original de "Die for You" se lanzó en 2016 en el álbum "Starboy" de The Weeknd.

The Weeknd no es ajeno a los Guinness Records. En 2016, ganó un premio por el álbum más reproducido en Spotify y otro por la mayor cantidad de semanas consecutivas en el Top 10 de Billboard's Hot 100 por un artista masculino en solitario.