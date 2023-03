Australia ama tanto a sus canguros que establece cuotas anuales para matarlos

Brisbane, Australia (CNN) -- Los canguros están en el escudo de armas de Australia y en la cola de la aerolínea nacional, pero cada año las autoridades estatales permiten que cazadores con licencia maten a millones de ellos.

El gobierno y los expertos en vida silvestre dicen que algunas especies de canguros son tan abundantes que deben sacrificarse regularmente para proteger la tierra, otras especies nativas y los propios animales de morir de hambre durante los tiempos de sequía.

Pero el sacrificio legal de un ícono nacional enfureció a algunos activistas, quienes durante años han hecho campaña para poner fin a una práctica que dicen es cruel y está impulsada por intereses comerciales.

Según los programas gubernamentales, los cazadores con licencia ganan una tarifa por cada kilogramo de canguro y los cadáveres se procesan para obtener carne, piel y cuero para exportar a alrededor de 70 países, una industria por valor de 200 millones de dólares australianos (US$ 133 millones) cada año, según la Asociación de la Industria del Canguro de Australia (KIAA, por sus siglas en inglés), el principal organismo de la industria comercial.

Durante décadas, el cuero de canguro ha sido el material elegido por los fabricantes de botines de fútbol de alta gama debido a su flexibilidad y resistencia. Pero este mes, la compañía deportiva estadounidense Nike y su rival alemán Puma anunciaron que eliminarían gradualmente el cuero de canguro, o k-leather, en favor de alternativas sintéticas.

Ninguna de las empresas mencionó cuestiones de derechos de los animales en sus comunicados de prensa anunciando la decisión y no se respondió a las solicitudes de más comentarios.

Pero los grupos de derechos de los animales lo reclamaron como una victoria después de años de cabildeo.

“Es un gran día para los canguros”, dijo Mick McIntyre del grupo de campaña Kangaroos Alive, parte de una red internacional de activistas que presionan para prohibir la importación de productos de canguro en la Unión Europea y Estados Unidos.

En 2021, se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de EE.UU. para prohibir las importaciones de canguros, pero no se aprobó. Este año, se introdujeron proyectos de ley similares en Arizona, Connecticut, Nueva Jersey, Oregón – donde tiene su sede Nike – y Vermont, pero hasta ahora, ninguno se ha convertido en ley. Los manifestantes también presentaron peticiones ante el Parlamento Europeo, hasta ahora con poco impacto.

La campaña contra los productos de canguro ha causado frustración a muchos en Australia, no solo dentro del gobierno, sino también entre los expertos en vida silvestre que dicen que el sacrificio autorizado es necesario para mantener números sostenibles y para evitar el propio sufrimiento de los animales cuando compiten con el ganado – y entre ellos – por la escasez de alimentos y agua.

“Creo que las sutilezas de esto probablemente se pierden a la distancia”, dijo Jim Radford, ecologista paisajista y biólogo conservacionista del Centro de Investigación para Paisajes Futuros de la Universidad La Trobe en Melbourne.

“Si no hay una industria para el cuero de canguro y la carne de canguro, seguirán fusilándolos, te lo prometo. Los terratenientes seguirán disparando a los canguros y será peor para el bienestar animal que si se hiciera de manera regulada y controlada”.

¿Cuántos canguros hay?

Los canguros alguna vez fueron cazados por la población indígena del país como alimento y por los dingos, perros salvajes nativos cuyo número se redujo enormemente debido a los cebos, las trampas y los disparos. Los colonizadores británicos europeos también construyeron nuevas presas y pozos de agua para el ganado, lo que les dio a los canguros un fácil acceso al agua. Ahora, uno de los únicos límites naturales en los números es la sequía, según Radford. “Obtienes hambre masiva y muerte masiva”, afirmó.

Debido a las vastas áreas que recorren, los canguros son notoriamente difíciles de contar, pero cada año los funcionarios estatales realizan encuestas utilizando helicópteros y aviones de ala fija, a veces con la ayuda de inspecciones en tierra. Luego se establecen cuotas anuales para los tipos y números de macrópodos que se pueden matar; en algunos estados, eso no supera el 20%, y en Victoria, es estrictamente menos del 10%.

Según las últimas cifras del gobierno, 36,5 millones de canguros y wallaroos sujetos a control de población deambulan por los cinco estados que permiten la captura comercial: Nueva Gales del Sur, Queensland, Victoria, Australia Meridional y Australia Occidental.

Este año, las cuotas en esos estados permiten matar a unos cinco millones.

En los últimos años no se han cumplido las cuotas anuales y solo se ha eliminado el 4% de la población total, según el Departamento de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Agua.

Los sacrificios se llevan a cabo en la noche por cazadores autorizados que encienden una luz brillante en los ojos de los canguros, cegándolos temporalmente, antes de disparar. Los cadáveres de los animales se recolectan y se llevan a un centro de procesamiento, donde se inspeccionan, procesan y preparan para la venta, según hojas informativas del gobierno.

El gobierno también establece cuotas no comerciales para permitir que los granjeros autorizados maten una cierta cantidad de canguros en sus propiedades, pero esos cadáveres no se recolectan ni registran.

Más allá de la crueldad de dispararle a un animal, los activistas cuestionan las estimaciones de población y dicen que la evidencia anecdótica sugiere que el número de canguros disminuye, una afirmación que los expertos en vida silvestre dicen que no es cierta.

“Muchos de ellos son motivo de preocupación para la conservación, pero no son los que se cosechan para productos de cuero”, dijo Radford, de la Universidad La Trobe.

De 60 especies de canguros y wallabies, solo seis están aprobadas para la exportación de carne, según el gobierno, aunque en la mayoría de los estados solo se cazan cuatro tipos: el canguro rojo, el canguro gris oriental y occidental y el canguro común, un marsupial más pequeño en el familia de macrópodos que incluye a los canguros.

La campaña contra el comercio del canguro

Mark Pearson, exmiembro electo del Parlamento de Nueva Gales del Sur en representación del Animal Justice Party, se ha propuesto poner fin al comercio.

Apareció en un documental "Kangaroos: A Love-Hate Story" producido por Kangaroos Alive de McIntyre en 2017, y en 2021 impulsó con éxito una investigación parlamentaria sobre "La salud y el bienestar de los canguros y otros macrópodos en Nueva Gales del Sur".

La investigación escuchó más de 400 presentaciones, pero finalmente el gobierno estatal solo aceptó dos de las 23 recomendaciones: trabajar más de cerca con la comunidad indígena sobre el manejo de los canguros y producir más información para educar al público sobre cómo estima el número de canguros y establece cuotas de captura.

Como señaló el informe, un argumento clave es si las poblaciones de canguros necesitan ser gestionadas en absoluto: los expertos en vida silvestre dicen que sí, mientras que los activistas como Pearson argumentan que sin el sacrificio, su número se autorregularía, y con el sacrificio – según encuestas anecdóticas – los números están cayendo. Pearson no confía en la metodología del gobierno.

“Aparentemente, si se manejan adecuadamente, entonces no estaríamos viendo caídas dramáticas de canguros en áreas que ni siquiera son tierras de cultivo particularmente rurales”, dijo Pearson. Un portavoz del Departamento de Planificación y Medio Ambiente de NSW señala que este año se completará una revisión de la metodología utilizada para contar canguros.

Los activistas también apuntan a la matanza de joeys que se encuentran en las bolsas de canguros hembras baleados. El “Código Nacional de Prácticas para el Disparo Humanitario de Canguros y Wallabies con Fines Comerciales” establece que los joeys deben ser asesinados con “un golpe contundente en la cabeza”.

Pearson dice que los joeys mayores que dejan la bolsa también son vulnerables.

“A menudo, el que está a pie salta porque está aterrorizado porque acaban de dispararle a su madre. Ahora, las posibilidades de que el cazador atrape a ese pequeño joey y lo mate son escasas, por lo que muere por depredación, inanición y exposición”, dijo Pearson.

“Todo el panorama es muy, muy feo”.

La industria se defiende

Dennis King, director ejecutivo de la Asociación de la Industria del Canguro de Australia (KIAA, por sus siglas en inglés), parece exasperado cuando se le pregunta sobre los esfuerzos de los activistas para prohibir las exportaciones de canguros.

“Si se tomaran el tiempo de comprender y observar cuál es la realidad, verían que esta es una industria muy bien administrada y altamente regulada”, dijo. “Son un animal maravilloso. Son un ícono nacional... pero estos programas gubernamentales de conservación existen para garantizar un mejor resultado para su bienestar y salud”.

Indicó que los canguros no son asesinados por su piel, es un subproducto del comercio de carne mucho más grande y, según King, eso no se detendrá porque Nike y Puma ya no compran k-leather.

King advierte que si el comercio desaparece, los granjeros pueden tener dificultades para contratar cazadores profesionales, quienes dice, contrariamente a las afirmaciones de los activistas, están altamente capacitados y se puede confiar en ellos para un tiro limpio.

“Los recolectores son profesionales. No están allí para desperdiciar balas”, dijo.

El gobierno australiano respalda la contraofensiva de la KIAA y el mes pasado envió a altos funcionarios australianos a la ciudad de Washington para reunirse con altos funcionarios del Departamento de Agricultura de EE.UU. y la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. para convencerlos de los estándares de sostenibilidad y bienestar animal de la industria.

Los cónsules generales de Australia en Estados Unidos también llevaron el mensaje directamente a los legisladores de Arizona, Connecticut, Nueva Jersey y Oregón. King dice que planea ir a algunos de esos estados el próximo mes para hablar con los legisladores locales.

Los productos de canguro también están incluidos en las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre Australia y la UE, y el ministro de Agricultura de Australia, Murray Watt, asegura que los funcionarios tratan de expandir la industria a nuevos mercados, incluidos Taiwán, Vietnam y Tailandia.

“Bajo la supervisión del gobierno, los operadores comerciales hacen uso de un recurso natural que de otro modo se desperdiciaría durante el sacrificio. Esta industria proporciona empleos y genera dinero en las zonas rurales y regionales de Australia”, dijo en un comunicado a CNN.

Según AgriFutures, una corporación de investigación y desarrollo financiada por el gobierno, las cifras más recientes sitúan el valor bruto de producción de la industria de macrópodos de Australia en 30,5 millones de dólares australianos (US$ 20 millones).

¿Hay otra manera?

El hogar de la capital del país, el Territorio de la Capital Australiana (ACT), sacrifica canguros grises del este, pero hace las cosas de manera un poco diferente.

El año pasado, el gobierno local comenzó a probar GonaCon, una vacuna inmunoanticonceptiva desarrollada por el gobierno de Estados Unidos para controlar algunos animales silvestres y salvajes, incluidos los ciervos.

Hasta ahora, en el ACT, los funcionarios del gobierno dicen que se administró a alrededor de 60 canguros hembras en dos reservas a través de un proceso de trabajo intensivo en el que los animales reciben un anestésico antes de inyectarles la vacuna.

“Luego son vigilados y atendidos hasta que desaparece el efecto de la anestesia, momento en el que pueden regresar a la reserva”, dijo Bren Burkevics, Conservador de Flora y Fauna de ACT.

Aseguran que con el tiempo, los funcionarios de vida silvestre esperan que se deban sacrificar menos canguros, pero no creen que la vacuna elimine por completo la necesidad de controlar los números.

“Cualquier sacrificio mediante el uso de armas de fuego es un tema de confrontación”, dijo Burkevics. “Casi va en contra de todo lo que pretendemos hacer desde una perspectiva de conservación. El bienestar del animal y de cualquier cría es la máxima prioridad para nosotros al emprender lo que es un programa de confrontación”.

A diferencia de otros distritos australianos, el ACT no tiene una industria comercial de canguro. El año pasado, se sacrificaron 1.645 canguros y se distribuyó una pequeña cantidad de pieles a los custodios tradicionales, dijo Burkevics.

Según la ministra de Medio Ambiente de ACT, Rebecca Vassarotti, los números deben controlarse para proteger otras especies en peligro de extinción.

“La única razón por la que hacemos manejo canguro es por imperativos ecológicos y ambientales”, explicó. “Tenemos polillas sin boca, dragones sin orejas y lagartijas sin patas, y son muy importantes para el ecosistema. Por lo tanto, debemos asumir la gestión de esos sistemas y, en particular, asegurarnos de mantener una población de canguros sostenible”.

Sin embargo, los programas de fertilidad no son una opción viable en la mayoría de los estados donde los canguros recorren grandes distancias, según Radford, de la Universidad La Trobe.

“Donde hay una población relativamente pequeña pero contenida, los procedimientos de esterilización son factibles y muy costosos. Pero realmente no funcionarán a gran escala”, dijo Radford, quien también descartó otros métodos de control, como el envenenamiento, por considerarlos menos humanitarios que disparar a animales individuales.

Afirmó que la respuesta a la gran cantidad de canguros de Australia es que los australianos coman más de ellos.

“Muchas personas en el sector de la conservación comen canguros y no comen otra carne”, dijo. “Desde una perspectiva australiana, estaríamos mucho mejor desde la perspectiva de la condición de la tierra y el medio ambiente, si reemplazáramos las vacas con macrópodos. La tierra estaría en mucho mejores condiciones”.

Activistas como Pearson y McIntyre dicen que no dejarán de intentar convencer a los consumidores y las empresas de que dejen de matar canguros. Envalentonados por el alejamiento de Nike y Puma del cuero de canguro, dicen que ya no es aceptable que las principales marcas participen en la industria, a pesar de las garantías del gobierno sobre sus estándares de bienestar.

“Esperamos que las otras grandes marcas hagan lo mismo con bastante rapidez porque claramente es una ventaja de mercado ser ético”, dijo McIntyre.