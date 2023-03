Tras largo noviazgo, Daniel Radcliffe y Erin Darke esperan su primer hijo

Así es el parque de Harry Potter en Japón 2:16

(CNN) -- Después de ser novios desde hace mucho tiempo, el actor Daniel Radcliffe y la actriz Erin Darke serán padres.

Scott Boute, representante de Radcliffe, confirmó a CNN este domingo que la pareja está "esperando su primer hijo".

La estrella de "Harry Potter" y Darke llevan juntos una década después de conocerse por primera vez durante el rodaje del drama de 2013 "Kill Your Darlings". Radcliffe y Darke se reunieron más tarde en el set de la comedia dramática "Don't Think Twice" en 2016, y Darke ha aparecido más recientemente en varios episodios de la serie de comedia de TBS "Miracle Workers" de Radcliffe.

Mientras promocionaba "Weird: The Al Yankovic Story" en 2022, Radcliffe declaró a Newsweek que estaba dispuesto a exponer a sus hijos a la magia de los sets de cine algún día.

"Quiero que mis hijos, si es que existen y cuando existan... me encantaría que estuvieran cerca de los sets de rodaje", dijo, añadiendo que aunque los sets de rodaje son "lugares maravillosos" para los niños, cree que la parte de la fama "debería evitarse a toda costa".

El actor fue catapultado al estrellato internacional siendo un niño, en 2001, cuando protagonizó el papel del mago principal en la franquicia cinematográfica de "Harry Potter", basada en la serie de libros de gran éxito de J.K. Rowling.

En la actualidad, el actor tiene mucho por lo que estar agradecido, y declaró a People en 2022 que Darke y él tienen "una vida realmente bonita".

"Somos muy felices", añadió.