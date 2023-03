Difunden en Nicaragua material audiovisual en el que aparece monseñor Rolando Álvarez

¿Continuará la lucha de Félix Maradiaga desde el destierro? 1:37

(CNN Español) -- Medios de comunicación oficialistas, como El 19 Digital y Canal 4 Nicaragua –controlados por el Gobierno de Daniel Ortega–, difundieron este sábado fotografías y un video de lo que dijeron fue una reunión entre el encarcelado obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, y dos personas a quienes identificaron como sus hermanos.

En las imágenes se observa al prelado –en uniforme azul de presidiario– comiendo, conversando y por instantes sonriendo con las dos personas. Después, es entrevistado por alguien que no aparece en cámara.

Ante la pregunta sobre su condición, monseñor Álvarez dijo estar: "Con mucha fuerza interior, con mucha paz en el Señor y la Virgen santísima". El obispo de Matagalpa asegura en la entrevista que con quienes departía son parte de sus hermanos.

Seguidamente, la persona que lo interroga le pregunta:

–¿Nos confirma, usted, que ha recibido un trato digno, como todo ser humano merece?

publicidad

–Sí, sí, sí, sí. Gracias a Dios y agradezco a las autoridades competentes, y a las del sistema penitenciario –subraya el obispo.

"Hoy en día es la Anunciación del ángel a la Madre (…) en el día de ella, pues mis hermanos han podido venir a verme. La Madre siempre nos protege y nos cubre a todos", agregó monseñor Álvarez en la última parte de la entrevista.

Según la publicación de El 19 Digital, el encuentro entre el prelado nicaragüense y sus familiares ocurrió la tarde de este sábado en el Sistema Penitenciario Nacional "Jorge Navarro", en el municipio de Tipitapa.

CNN no ha podido verificar de forma independiente el lugar y fecha donde fue grabado ese material y tomadas las fotografías.

En días previos, organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, así como líderes de la Iglesia católica en el exilio, comparecieron en medios y en plataformas digitales, exigiendo al Gobierno de Ortega una prueba de vida de monseñor Álvarez.

Además, pedían la liberación del obispo y de otros sacerdotes encarcelados.

CNN solicitó este domingo reacciones de las autoridades de la Iglesia católica en Nicaragua sobre el material difundido por el Gobierno, sin tener respuesta aún.

Silvio José Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, escribió en Twitter: "Me he alegrado mucho al ver las fotos de mi hermano Mons. Rolando. ¡Doy gracias a Dios que está vivo! La escenografía de la dictadura ha sido repugnante y cínica y no borra su crimen. Se ha revelado la fuerza de la oración del pueblo y la presión internacional. ¡Libérenlo ya!".

La justicia de Nicaragua condenó -el pasado febrero- a monseñor Rolando Jose Álvarez a más de 26 años de prisión por delitos como el menoscabo en perjuicio del Estado de la República y la sociedad nicaragüense, y por ser presuntamente autor de propagación de noticias falsas. Al carecer de defensa, el obispo no se defendió de las acusaciones.

El obispo de Matagalpa está detenido desde agosto pasado. El presidente Daniel Ortega informó en una cadena nacional que Álvarez se negó a subir en el avión con los 222 presos que fueron expulsados de Nicaragua rumbo a Estados Unidos, cuyo Gobierno anunció posteriormente que les otorgaría un permiso humanitario.