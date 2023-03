Seis heridos deja tiroteo en un estacionamiento de Brooklyn Center, en Minnesota

(CNN) -- Según un comunicado del Departamento de Policía de Brooklyn Center, seis víctimas de disparos llegaron a un hospital local con heridas que no ponen en peligro su vida tras un tiroteo en un estacionamiento de Brooklyn Center, Minnesota, en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul.

Los agentes de Brooklyn Center fueron llamados a un estacionamiento por múltiples informes de disparos alrededor de las 6:45 p.m. de este domingo. Los agentes que llegaron encontraron "más de 50 o más casquillos" de tres armas de diferentes calibres en el estacionamiento, pero no encontraron víctimas, según el comunicado.

Poco después, se notificó a los agentes que una víctima de bala había llegado a un hospital de la zona y que cinco víctimas más habían llegado al mismo hospital, todas ellas con heridas que no ponían en peligro su vida, según el comunicado.

"En este momento, tenemos varias pistas activas que estamos siguiendo. No creemos que se trate de un acto aleatorio y el público en general no corre peligro. Actualmente, no tenemos ningún sospechoso bajo custodia", dijo el comandante Tony Gruenig de la policía de Brooklyn Center.