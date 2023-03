Silicon Valley Bank colapsó porque sus inversionistas estaban concentrados 1:11

(CNN) -- First-Citizens Bank & Trust Company compró oficialmente Silicon Valley Bridge Bank y todos sus depósitos y préstamos, según un comunicado de prensa de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) este domingo.

A partir de este lunes 27 de marzo, las 17 antiguas sucursales del Silicon Valley Bridge Bank abrirán como First-Citizens Bank & Trust Company, según el comunicado de prensa.

El Silicon Valley Bridge Bank, National Association fue creado por la FDIC tras el cierre del SVB para "estabilizar la institución y comercializar la franquicia", según el comunicado de prensa. Todos los depósitos, activos y contratos financieros cualificados del SVB se transfirieron al banco puente.

"Los depositantes de Silicon Valley Bridge Bank, National Association, se convertirán automáticamente en depositantes de First-Citizens Bank & Trust Company. Todos los depósitos asumidos por First-Citizens Bank & Trust Company seguirán estando asegurados por la FDIC hasta el límite del seguro", dice el comunicado de prensa.

SVB tenía aproximadamente US$ 167.000 millones en activos totales y unos US$ 119.000 millones en depósitos totales a 10 de marzo de 2023, según el comunicado.

"La transacción de hoy incluía la compra de unos US$ 72.000 millones de los activos de Silicon Valley Bridge Bank, National Association con un descuento de US$ 16.500 millones. Aproximadamente US$ 90.000 millones en valores y otros activos permanecerán en la administración judicial para su disposición por parte de la FDIC. Además, la FDIC recibió derechos de revalorización de acciones ordinarias de First Citizens BancShares, Inc., Raleigh, Carolina del Norte, con un valor potencial de hasta US$ 500 millones", dice el comunicado de prensa.

La FDIC y First-Citizens Bank & Trust Company han entrado en una transacción de pérdidas compartidas sobre los préstamos comerciales que fueron comprados, según el comunicado de prensa. Esto significa que la FDIC y First-Citizens "compartirán las pérdidas y las posibles recuperaciones de los préstamos cubiertos por el acuerdo de pérdidas compartidas".

"Se prevé que la transacción de pérdidas compartidas maximice las recuperaciones de los activos al mantenerlos en el sector privado. También se espera que la transacción minimice las perturbaciones para los clientes de préstamos. Además, First-Citizens Bank & Trust Company asumirá todos los Contratos Financieros Cualificados relacionados con los préstamos", dice el comunicado de prensa.

La FDIC también estima en US$ 20.000 millones el coste del colapso del SVB para su Fondo de Seguro de Depósitos (DIF), y "el coste exacto se determinará cuando la FDIC ponga fin a la administración judicial", según el comunicado de prensa.