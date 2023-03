Pedro Sánchez visita Beijing: ¿de qué hablará con Xi Jinping?

Interceptan 6 cartas bombas en España 2:29

(CNN Español) -- Reforzar las relaciones bilaterales, plantear los objetivos que desarrollará España al asumir la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 y conocer mejor la posición de China sobre la guerra en Ucrania. Estos son los tres temas principales que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, pretende abordar con Xi Jinping, presidente de China, en la visita que realizará al país asiático el 30 y 31 de marzo.

Una visita de Estado que ocurre tras la invitación del líder chino y que, a pesar de tener el aniversario número 50 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países como telón de fondo, genera gran expectativa dado que será una semana después de la reunión de Xi Jinping con Vladimir Putin en Moscú.

Xi ha ganado protagonismo en las últimas semanas al tratar de negociar con Putin una vía para lograr la paz en Ucrania. No obstante, el plan de 12 puntos propuesto por China para alcanzar este objetivo no convence a las potencias de Occidente, las cuales reprochan a Beijing no haber instado a la retirada inmediata de las tropas rusas de los territorios invadidos o el claro reconocimiento de la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania como condiciones, entre otros.

Pese a estas diferencias, el conjunto de la Unión Europea tiene claro que China es un actor clave para lograr un cese del fuego. Por eso, autoridades como el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, han solicitado anteriormente que el país use esa afinidad con Moscú para negociar el fin del conflicto.

Ante la oportunidad que supone realizar una visita de Estado a China en este momento y más allá de la agenda de temas que tiene preparada, Sánchez parece dispuesto a intentar influenciar a Xi trasladando la postura del bloque comunitario que apoya el modelo de paz de 10 puntos propuesto por Volodymyr Zelensky, aunque varios analistas políticos opinan que Xi aprovechará para hacer lo propio.

publicidad

Lazos de unión entre España y China

Ambos países están unidos por 50 años de relaciones diplomáticas. Unos lazos que se remontan al 9 de marzo de 1973.

En lo económico, China destaca por ser el principal socio de España en Asia y el primer destino de la exportación española en la región, según el más reciente informe de la Oficina Económica y Comercial de España en Beijing.

Tal y como reconoce la Cancillería de España, el comercio bilateral entre ambos países se caracteriza por un “déficit crónico”. Como ejemplo, en 2020 las exportaciones hacia China fueron de 8.169 millones de euros (alrededor de US$ 8.800 millones), mientras que las importaciones ascendieron a 29.333 millones de euros (aproximadamente US$ 31.650 millones).

Entre los principales productos importados de China en 2020 destacaban equipos de telecomunicaciones, máquinas de tratamiento y procesamiento de datos e información, transistores y dispositivos semiconductores similares, artículos y material deportivo, y acumuladores eléctricos.

En cuanto a la presencia ibérica, hay cerca de 600 empresas españolas implantadas en China, muchas de ellas de pequeño tamaño que buscan desarrollar su exportación en sectores de electrónica, energía, textil y telecomunicación, entre otros. Sin embargo, también hay otras de mayor tamaño y reconocimiento internacional como son Inditex, Telefónica o Banco Santander.