El sureste será afectado por una nueva ronda de fenómenos meteorológicos severos tras los tornados y tormentas del fin de semana

Sube a 26 la cifra de muertos por tornados y tormentas 1:33

(CNN) -- Otra ronda de fuertes tormentas eléctricas puede traer vientos dañinos y granizo grande a porciones del sureste este lunes como algunas comunidades de la región ya están trabajando para reconstruir después de un fin de semana de intensas tormentas y tornados dispersos que dejó 26 personas muertas.

Más de 10 millones de sureños desde el este de Mississippi hasta Georgia tienen una probabilidad de moderada a alta de recibir precipitaciones excesivas hasta este lunes por la mañana, según el pronóstico del Centro de Predicción Meteorológica.

En las zonas de alto riesgo del centro de Alabama y Georgia, "los impactos de inundaciones repentinas a nivel local pueden ser muy significativos a extremos hasta las horas de la mañana", advierte el centro de predicción.

Las zonas de alto riesgo, incluidas Montgomery (Alabama) y Macon (Georgia), podrían registrar precipitaciones aisladas de entre 76 y 125 milímetros y de hasta 203 mm en zonas donde varias tormentas azoten la misma región.

En Atlanta, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió de una amenaza de inundación "considerable" y potencialmente mortal hasta la madrugada del lunes. La ciudad ya había recibido de 25 a 50 mm de lluvia y varios avistamientos de granizo durante la noche, con hasta 50 milímetros más posibles.

Algunas de las tormentas del lunes pueden caer a través de franjas de la región ya afectados por el mal tiempo a partir del viernes y que se extiende hasta el fin de semana, incluyendo un brote de tornados destructivos, granizo dañino y olas de lluvia.

El viernes por la noche se registraron al menos 20 tornados confirmados en Mississippi, Alabama y Tennessee, según el Centro de Predicción de Tormentas.

Mississippi se vio especialmente afectado, con al menos 25 muertos y decenas de heridos, lo que llevó al presidente Joe Biden a aprobar una declaración de catástrofe para algunas partes del estado.

En Rolling Fork, Mississippi –donde viven unas 2.000 personas–, un tornado especialmente violento y poco frecuente arrasó enormes extensiones de viviendas, negocios y edificios municipales mientras los residentes se refugiaban en bañeras y armarios, según informaron las autoridades. Imágenes de drones mostraron casas reducidas a montones de madera, árboles astillados y arrancados de raíz y vehículos lanzados por los aires.

A medida que el clima peligroso continuó el domingo, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, emitió una orden de estado de emergencia destinada a proporcionar más recursos estatales para la recuperación de las comunidades. En la ciudad de LaGrange, al oeste del estado, un tornado dañó hasta 100 casas, docenas de las cuales quedaron "completamente destruidas", dijo el director de Gestión de Emergencias del condado de Troup, Zachary Steele.

El Centro Meteorológico Nacional pronostica para el lunes temperaturas superiores a la media en todo el sur, entre los 21 y los 26 grados centígrados bajo cero. El martes puede traer temperaturas más frescas, pero un riesgo renovado de fuertes lluvias e inundaciones repentinas en la costa del Golfo, dijo el centro.

Parece una zona de combate

Los esfuerzos de búsqueda y recuperación seguían en marcha en Mississippi este domingo, mientras el personal de emergencia también trabajaba para distribuir recursos críticos, incluyendo agua embotellada, baños portátiles, baterías y combustible, dijo la Agencia de Gestión de Emergencias de Mississippi.

En Rolling Fork, los barrios y las empresas quedaron tan arrasados que este domingo no había "ningún refugio inmediato en ninguna parte", ya que se avecinaban más tormentas, según declaró a la CNN Bill Newsom, supervisor del distrito 1 del condado de Sharkey.

El departamento de policía de la comunidad, el hospital, el ayuntamiento y las tiendas de comestibles también sufrieron graves daños y no pudieron funcionar durante el fin de semana, según las autoridades.

"Todo el mundo se ve afectado. Urbanizaciones y barrios enteros... algunos han sido arrasados, ni siquiera están ahí", dijo Newsom. "Parece una zona de batalla".

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, y la administradora de la FEMA, Deanne Criswell, viajaron este domingo a Mississippi para evaluar los daños y hablar con funcionarios federales, estatales y locales.

Aunque la comunidad ha recibido una afluencia de donaciones y suministros, la vicealcaldesa de Rolling Fork, LaDonna Sias, dijo a CNN que lo que más le preocupa es encontrar apoyo para las familias que han perdido a sus seres queridos y se enfrentan a una "devastación total."

"Tenemos que asegurarnos de que las personas desplazadas, que ya no tienen ningún tipo de estructura, necesitan alojamiento inmediato. Necesitan algún tipo de ayuda", dijo Sias, añadiendo que las familias necesitarán apoyo a largo plazo.

Múltiples equipos de la FEMA se han desplegado en el lugar y la agencia trabajará con funcionarios estatales para encontrar viviendas provisionales para los afectados, dijo un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional.

Los padres del residente David Brown, Melissa y Lonnie Pierce, murieron el viernes cuando un tractor-remolque fue recogido por el tornado y arrojado encima de su casa, informó WAPT, afiliada de CNN.

"No hay palabras para expresar cómo me siento. No sé; roto", dijo Brown a WAPT. Brown dijo que su hijo podría haber estado en la casa si no lo hubiera recogido antes de la tormenta.

Brown y su familia pasaron el fin de semana revolviendo la casa destrozada, en busca de cualquier recuerdo rescatable de sus padres.

"Sinceramente, si puedo encontrar algo entre los escombros", dijo, "significaría más que nada".

Otro tornado de Mississippi, que arrasó los condados de Carroll y Montgomery durante el fin de semana, recibió una calificación preliminar de EF-3, según informó el servicio meteorológico de Jackson. Un tornado EF-3 puede provocar ráfagas de viento de hasta 265 km/h.

Tres personas que murieron en una sola casa en el condado de Carroll parecen haber muerto en un tornado, dijo el forense Mark Stiles a CNN.

-- Nouran Salahieh, Haley Brink, Holly Yan, Devon M. Sayers, Michelle Watson y Raja Razek de CNN han contribuido a este reportaje.