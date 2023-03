Mira a Bad Bunny en la primera portada de Time totalmente en español 2:14

(CNN Español) -- La carrera de Bad Bunny va de éxito en éxito. El artista puertorriqueño protagoniza la primera portada completamente en español de la revista TIME, con el título "El mundo de Bad Bunny". Y, justo arriba, una cita que parece advertencia: "No voy a hacer otra cosa para que te guste a ti".

Benito Antonio Martínez Ocasio, su nombre de pila, aparece vestido de negro y con una flor blanca en el pecho, adelante de un fondo rojo. En la entrevista que le dio a TIME habla sin tapujos de los diferentes ámbitos de su vida: desde su infancia en Puerto Rico y la relación con su familia hasta la fama, el reguetón y el alcance que tiene la música latina actualmente.

"Se volvió ‘cool’ ser latino. No solo están haciendo la música, están tratando de copiar el flujo de los latinos. Pero luego pienso; nuestra cultura y nuestra música se extienden por todas partes. Impacta a personas en otros lugares. Quieren probarlo y sentirlo. Entonces, ¿por qué me va a molestar eso, sí lo hacen con respeto?", reflexiona Bad Bunny.

Bad Bunny refuses to cater to the mainstream—and he doesn’t need to https://t.co/uUE4DP3OBe pic.twitter.com/knR4Xb0ahD — TIME (@TIME) March 28, 2023 publicidad

"Le doy tanto amor a la música"

La edición, que se publica este viernes de manera impresa, destaca los hitos que ha conseguido el ícono de la música urbana latina a lo largo de su carrera. Entre ellos, que es el artista más escuchado de Spotify por tercer año consecutivo, que en su quinto álbum de estudio, "Un verano sin ti", se mantuvo en 2022 en los primeros lugares de Billboard. Y, por supuesto, que rompió el récord histórico de ingresos por giras en un año.

De hecho, sobre haberse coronado como el artista con más reproducciones en Spotify durante tres años consecutivos, respondió: "La forma en que hago música es de una manera tan real. Le doy tanto amor a la música. Siempre digo que mi mamá me dio tanto amor desde ‘chiquito,’ por eso tengo tanto que dar al mundo y a los demás. Creo que mis canciones son las mismas. Le doy tanto amor a mis canciones que no se acaba".

También reconoció el reto de mantenerse en un lugar destacado de la música y lo que representa su competitividad. "Soy muy competitivo. En todas las situaciones. Así que obviamente en la música lo soy. Pero en el buen sentido. Pero no me gusta ver a otros perder. Me gusta que todos ganen. Hay espacio para todos nosotros. Me gusta ver a los demás triunfar y tener éxito". Luego añadió que " Si veo a alguien haciendo una canción que está rompiendo, si hay una canción cabrona, yo voy hacer una canción más cabrona. Quiero hacer algo mejor. Pero no para opacarlo a él, sino porque quiero hacer algo mejor. Podemos brillar todos en el mundo."

"Si no te gusta lo que estoy haciendo, no voy a hacer otra cosa para que a ti te guste"

¿El secreto de su éxito? Según TIME, "su originalidad obstinada" e ir contra el "mainstream" (corriente o tendencia mayoritaria). La revista señala que su autenticidad y el ser simplemente Benito Martínez Ocasio, su nombre real, le ha abierto las puertas a la industria del entretenimiento a lo grande.

"Hago música para quien quiera escucharme y para quien quiera conectar conmigo. Si no te gusta lo que estoy haciendo, no voy a hacer otra cosa para que a ti te guste", dice Bad Bunny.

Guinness mide la popularidad global de los artistas y proclama al ganador 0:59

El puertorriqueño también revela cómo está asumiendo el hecho de ser el primer artista latino en encabezar Coachella. "Estoy como, ‘¿Se supone que debo sentir algo?’ Me presenté en Azteca, me presenté en el Yankee Stadium. He hecho función en todos los lugares. Coachella va a ser otra f****** función para mí. Sentí más presión en el Hiram Bithorn [Estadio en Puerto Rico] que en Coachella. Obviamente estoy emocionado. Quiero dar lo mejor de mí".

Y ante los rumores de una colaboración con Justin Bieber respondió muy a su estilo: "¿Hay una canción con Justin Bieber? ¿Es un rumor? No, no tengo una canción con Justin Bieber. Eso es falso. Nunca vas a saber lo que voy a hacer. No te mientas a ti mismo, no vas a saber mi próxima movida".