Decenas de personas murieron en un trágico incendio en un centro de migración en Ciudad Juárez, en el noroeste de México. Imágenes y cronología del tiroteo en una escuela primaria de Nashville que dejó seis muertos. ¿Qué consecuencias tendrán los cambios en el acuerdo sobre migración de EE.UU. y Canadá? Bad Bunny protagoniza la primera portada completamente en español de TIME. Elon Musk anuncia una nueva modificación en Twitter. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Tragedia en un centro de migración de Ciudad Juárez

El incendio que se registró en la oficina del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, dejó decenas de personas muertas, según las autoridades. Los hechos se registraron luego de que se recogieran a 71 migrantes de las calles de la ciudad, añadieron funcionarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el fuego comenzó luego de una protesta de migrantes que estaban alojados en el lugar. Esto es lo que sabemos.

2. Imágenes y cronología del tiroteo escolar en Nashville

Mientras a Estados Unidos lo vuelve a cubrir el luto de otro tiroteo masivo, las autoridades empiezan a revelar detalles del ataque en la escuela primaria Covenant de Nashville, en el que murieron tres niños y tres adultos. El departamento de Policía Metropolitana de Nashville hizo públicas las imágenes de las cámaras corporales de los dos agentes que abatieron a la persona que abrió fuego en la escuela primaria. También se conoció una cronología de los hechos.

Video del punto de vista de dos policías en tiroteo en escuela de Nashville 1:38

3. ¿Cómo afectan los cambios en el acuerdo sobre migración de EE.UU. y Canadá?

Estados Unidos y Canadá definieron recientemente cambios al Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA, por sus siglas en inglés), un convenio en materia de migración que data de hace más de 20 años y en el que, hasta ahora, existía un vacío legal del que se beneficiaban los migrantes que entraban a territorio canadiense por un paso popular conocido como Roxham Road. Estos son los puntos más importantes de cómo las modificaciones afectan a quienes están en la frontera norte de EE.UU.

Crece flujo de migrantes irregulares que buscan asilo en Canadá 4:41

4. Primero en CNN: Pence debe declarar en la investigación penal del 6 de enero

Un juez federal determinó que el exvicepresidente Mike Pence debe testificar ante un jurado investigador sobre las conversaciones que mantuvo con Donald Trump en los días previos al 6 de enero de 2021, según múltiples fuentes familiarizadas con un fallo reciente. Sin embargo, en un fallo que está sellado, el juez dijo que Pence podría negarse a responder preguntas.

publicidad

5. Políticos de ascendencia sudasiática hacen historia liderando el Reino Unido

Cuando Humza Yousaf prestó juramento de lealtad en el parlamento escocés en 2016, vestía un sherwani bordado en oro, una chaqueta tradicional del sur de Asia, y una falda escocesa. Ahora se espera que haga historia al asumir como el primer jefe de Gobierno de Escocia no blanco. El triunfo de Yousaf, que nació en el Reino Unido y cuya familia remonta sus ancestros a Pakistán, es solo el último reflejo de cómo han cambiado los tiempos a medida que las personas de ascendencia sudasiática ocupan puestos de liderazgo en los parlamentos británico, escocés e irlandés.

__________________

A la hora del café

Elon Musk anuncia un nuevo cambio en Twitter que beneficia a suscriptores pagos

Elon Musk anunció el más reciente impulso de Twitter para que la gente pague US$ 84 al año por la red social: promocionará solo los tuits de los suscriptores pagos, y los no suscriptores no podrán votar en las encuestas.

Así intenta los científicos descifrar cómo olía el pasado

El desafío de encontrar olores del pasado es como capturar un fenómeno efímero: los arqueólogos generalmente descubren y estudian cosas que podemos tocar, y estos son los artefactos que están en los museos. Los compuestos de olor son volátiles por naturaleza. Pero hay mecanismos para estudiarlos.

El 'jet lag' afecta de manera diferente según la dirección de viaje. Aquí te dejamos 6 consejos para superarlo

Las alegrías de los viajes a menudo vienen acompañadas del desfase horario, también conocido como 'jet lag', lo que puede hacer que sea difícil disfrutar inicialmente de unas vacaciones y adaptarse una vez que regresas a casa. ¿Por qué experimentamos el desfase horario? ¿Hay algo que puedas hacer para disminuir sus efectos? Aquí algunos consejos para superarlo.

5 estrategias alternativas para combatir el desfase horario 1:00

Las amistades fuertes y estables pueden ser un activo para tu salud física

Los buenos amigos y la buena salud física pueden estar más estrechamente relacionados de lo que se pensaba, según un nuevo estudio en el que 4.000 personas hicieron un seguimiento sobre sus experiencias positivas y negativas con sus relaciones sociales más cercanas, así como evaluaciones de su presión arterial, estrés y afrontamiento.

¿Eres de los que lavan la ropa diariamente? Dermatóloga te da su opinión 1:19

Pintura polvorienta escondida detrás de la puerta resultó ser una "obra maestra" de Brueghel

La familia, que desea permanecer en el anonimato, le había pedido a Malo de Lussac, de la casa de subastas Daguerre Val de Loire, que estimara el valor de una propiedad. Califica lo sucedido como una de las mayores sorpresas de su carrera.

_______________

La cifra del día

US$ 160.000

Es el valor de la enorme roca de oro hallada en Australia por un buscador de oro aficionado. Además, la pepita de oro descubierta en el estado de Victoria pesa un total de 4,6 kilogramos, de los cuales 2,6 kg son de oro.

______________

La cita del día

"Se volvió ‘cool’ ser latino"

Bad Bunny protagonizó la primera portada de la revista TIME completamente en español y durante la entrevista que compartió con el medio habló sobre lo que representa ser latino y cómo "nuestra música se extiende por todas partes. Impacta a personas en otros lugares".

¿Por qué Bad Bunny quería usar una máscara al inicio de su carrera? 2:34

_______________

Y para terminar...

Escucha el relato de cómo un tornado en Mississippi levantó a una pareja en el aire mientras estaban sentados en su bañera

Las tareas de limpieza continúan en las zonas que fueron devastadas por tormentas y tornados este fin de semana en Mississippi. Nick Valencia reporta desde Rolling Fork, una de las zonas más impactadas en el estado. A pesar de que la destrucción fue inmensa, la esperanza de salir adelante tras la tragedia es aún mayor.