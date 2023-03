La actriz Melissa Joan Hart dice que ayudó a los niños a abandonar la escena tras el tiroteo en una escuela de Nashville

Video del punto de vista de dos policías en tiroteo en escuela de Nashville 1:38

(CNN) -- La actriz Melissa Joan Hart dice que estaba cerca de la escuela primaria The Covenant de Nashville poco después del tiroteo mortal de seis personas de este lunes y ayudó a algunos de los estudiantes a alejarse de la escena.

"Mis hijos van a la escuela justo al lado de una escuela donde hubo un tiroteo hoy", dijo Hart en un video de Instagram que fue publicado este martes. Hart dijo que esperó un día para publicar el vídeo porque era "demasiado crudo para publicarlo" el día del tiroteo.

"Ayudamos a una clase de niños de preescolar a cruzar una autopista muy transitada que estaban saliendo del bosque, que estaban tratando de escapar de la situación del tirador en su escuela", dijo Hart. "Ayudamos a todos estos niños pequeños a cruzar la carretera y llevar a sus profesores hasta allí, y ayudamos a una madre a reunirse con sus hijos".

Hart es más conocida por su trabajo como actriz infantil, protagonizando las comedias "Clarissa Explains It All" y "Sabrina The Teenage Witch". Dijo que la escuela de sus propios hijos no tuvo clases este lunes debido a conferencias de padres y maestros previamente programadas.

publicidad

Hart dijo que no era la primera vez que su familia estaba cerca de un tiroteo en una escuela. "Nos mudamos aquí desde Connecticut, donde estábamos en una escuela un poco más abajo de Sandy Hook", dijo.

"Ya no sé qué decir. Simplemente, ya es suficiente".