China otorgó enormes préstamos a algunos países durante años. Ahora está gastando miles de millones para recuperarlos

(CNN) -- Durante la última década, China ha prestado sumas masivas a gobiernos de Asia, África y Europa, aumentando su influencia global a través de megaproyectos de infraestructura y convirtiéndose en uno de los mayores acreedores del mundo.

Ahora, un nuevo estudio dice que Beijing también se ha convertido en un importante prestamista de rescate de emergencia para esos mismos países, muchos de los cuales están luchando para pagar sus deudas.

Entre 2008 y 2021, China gastó US$ 240.000 millones en rescatar a 22 países que son “casi exclusivamente” deudores del proyecto de infraestructura Belt and Road de Xi Jinping, incluidos Argentina, Pakistán, Kenya y Turquía, según el estudio publicado este martes por investigadores del Banco Mundial, la Escuela Kennedy de Harvard, el Instituto Kiel para la Economía Mundial y el laboratorio de investigación estadounidense AidData.

Aunque los rescates de China son todavía menores que los proporcionados por Estados Unidos o el Fondo Monetario Internacional (FMI), que regularmente otorga préstamos de emergencia a países en crisis, el gigante asiático se ha convertido en un actor clave para muchos países en desarrollo.

El ascenso de Beijing como gestor de crisis internacional parece familiar: EE.UU. ha adoptado una estrategia similar durante casi un siglo, ofreciendo rescates para países muy endeudados como los de América Latina durante la crisis de la deuda de la década de 1980, según el informe.

“Vemos paralelismos históricos con la era en la que EE.UU. comenzó su ascenso como potencia financiera mundial, especialmente en la década de 1930 y después de la Segunda Guerra Mundial”, dijo.

Pero también hay diferencias.

Por un lado, los préstamos de China son mucho más secretos, con la mayoría de sus operaciones y transacciones ocultas a la vista del público. Refleja que el sistema financiero mundial se vuelve "menos institucionalizado, menos transparente y más fragmentado", según el estudio.

El banco central de China tampoco divulga datos sobre préstamos o acuerdos de intercambio de divisas con otros bancos centrales extranjeros; los bancos y empresas estatales de China no publican información detallada sobre sus préstamos a otros países.

El equipo de investigación se basó en informes anuales y estados financieros de otros países que tienen acuerdos con bancos chinos, informes de noticias, comunicados de prensa y otros documentos para compilar su conjunto de datos.

“Se necesita mucha más investigación para medir los impactos de los préstamos de rescate de China, en particular, las grandes líneas de canje administradas por el PBOC (Banco Popular de China)”, dijo Brad Parks, coautor del estudio, en una publicación de blog de AidData. “Beijing ha creado un nuevo sistema global para préstamos de rescate transfronterizos, pero lo ha hecho de manera opaca y descoordinada”.

Los préstamos de China

En 2010, menos del 5% de la cartera de préstamos en el extranjero de China respaldó a países con problemas de deuda, según el informe.

Para 2022, esa cifra se había disparado al 60%, lo que refleja el aumento de las operaciones de rescate de Beijing y el alejamiento de las inversiones en infraestructura que habían caracterizado su campaña Belt and Road a principios de la década de 2010, dijo.

La mayoría de los préstamos se realizaron en los últimos cinco años del estudio, de 2016 a 2021.

De los US$ 240.000 millones en préstamos de rescate total, US$ 170.000 millones provinieron de la red de líneas de intercambio del PBOC, es decir, acuerdos entre bancos centrales para intercambiar monedas. Los otros US$ 70.000 millones fueron prestados por bancos y empresas estatales chinas, incluidas compañías de petróleo y gas.

La mayoría de los países que extrajeron de las líneas de intercambio de China estaban en una profunda crisis financiera, con problemas exacerbados por la pandemia de covid-19, según el informe.

Por ejemplo, Argentina incumplió en 2014 y 2020 después de luchar durante décadas con su deuda nacional. Mientras tanto, Pakistán vio caer su moneda a medida que disminuían las reservas de divisas.

Sri Lanka también pidió dinero prestado a China en 2021, antes de que su crisis económica y política estallara durante el año siguiente, con bienes básicos como combustible y medicamentos racionados y multitudes saliendo a las calles en protestas violentas.

Pero los rescates de China no son baratos. El PBOC exige una tasa de interés de 5%, en comparación con el 2% de los préstamos de rescate del FMI, según el estudio.

Y la mayoría de los préstamos se otorgan a países de medianos ingresos considerados más importantes para el sector bancario de China, mientras que los países de bajos ingresos obtienen poco o ningún dinero nuevo y, en cambio, se les ofrece la reestructuración de la deuda.

“Beijing finalmente está tratando de rescatar a sus propios bancos. Es por eso que se ha metido en el arriesgado negocio de los préstamos de rescate internacional”, dijo la coautora del estudio, Carmen Reinhart, en la publicación de AidData.

La iniciativa 'Belt and Road'

Durante una década, la Iniciativa Belt and Road de Beijing ha invertido miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura cada año: pavimentación de carreteras desde Papúa Nueva Guinea hasta Kenya, construcción de puertos desde Sri Lanka hasta África Occidental y provisión de energía y telecomunicaciones infraestructura para personas desde América Latina hasta el Sudeste Asiático.

Anunciada por primera vez en 2013 bajo el liderazgo de Xi Jinping, la iniciativa ha sido vista como una extensión del fuerte ascenso del país al poder mundial.

Hasta marzo de 2021, 139 países se habían adherido a la iniciativa, lo que representa el 40% del PIB mundial, según el Consejo de Relaciones Exteriores, un grupo de expertos de EE.UU. BRI ha alcanzado casi US$ 1.000 millones en inversión china, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Pero la escasez de fondos y el rechazo político han estancado ciertos proyectos, mientras que otros se han visto empañados por incidentes ambientales, escándalos de corrupción y violaciones laborales.

También existe preocupación pública en algunos países por cuestiones como el exceso de deuda y la influencia de China. Las acusaciones de que Belt and Road es una amplia "trampa de la deuda" diseñada para tomar el control de la infraestructura local, aunque en gran medida descartadas por los economistas, han empañado la reputación de la iniciativa.

CNN se ha comunicado con PBOC para hacer comentarios.

En enero, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, rechazó las acusaciones de que China crea una “trampa de deuda” en África, un importante receptor de inversiones del proyecto la Belt and Road

En una declaración citando a Qin, el ministerio afirmó que “China siempre se ha comprometido a ayudar a África a aliviar la carga de su deuda”, y señaló los acuerdos de alivio de la deuda de Beijing con varias naciones africanas.

Qin defendió BRI nuevamente a principios de este mes, calificándolo de “bien público”.

“China debería ser la última en ser acusada de la llamada trampa de la deuda”, dijo, y culpó a los aumentos de los intereses estadounidenses por el empeoramiento de la deuda en los países en desarrollo.

-- La oficina de CNN en Beijing contribuyó con este reportaje.