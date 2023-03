Alguaciles adjuntos de EE. UU. escoltan a Ruby Bridges, de 6 años, de la escuela primaria William Frantz en Nueva Orleans en noviembre de 1960. (Crédito: AP/ARCHIVO)

(CNN) -- Una película sobre una estudiante negra de primer grado que integró una escuela primaria para blancos en el sur de Estados Unidos, está bajo revisión en un distrito escolar de Florida después de que un padre objetó el uso de insultos en la película y argumentó que podría enseñar a los estudiantes que "los blancos odian a los negros", según funcionarios escolares y documentos obtenidos por CNN.

Un padre de un estudiante de segundo grado en la escuela primaria North Shore en St. Petersburg presentó una queja formal el 6 de marzo solicitando la eliminación de la película de 1998 “Ruby Bridges” de la lista de películas aprobadas de la escuela. Esto se produjo después de que la película se mostrara a unos 60 estudiantes de segundo grado el 2 de marzo como parte de una lección del Mes de la Historia Negra, dijo a CNN Isabel Mascareñas, portavoz de las Escuelas del Condado de Pinellas.

El padre, cuyo nombre está editado en la copia de la queja compartida con CNN, escribió que la película no es apropiada para estudiantes de segundo grado y sería más adecuada para una clase de historia estadounidense de octavo grado. El padre se opuso en parte a la película por los insultos raciales utilizados en la película, las representaciones de un niño que coloca una soga alrededor del cuello de una muñeca y personajes que amenazan con ahorcarse.

El padre escribió que la película podría enseñar a los estudiantes insultos raciales, “en qué se diferencian” y que “los blancos odian a los negros”.

Después de recibir la queja, “la escuela ahora participará en el proceso de objeción formal para revisar el material impugnado”, dijo Mascareñas, citando las políticas del distrito sobre los materiales de instrucción impugnados.

La película no se ha retirado de todas las escuelas del distrito y aún permanece en la biblioteca de películas del distrito, dijo.

Los materiales didácticos en las escuelas de Florida se están volviendo cada vez más polémicos, ya que los legisladores estatales republicanos han presionado para que se restrinjan las lecciones y las herramientas didácticas relacionadas con la raza, la sexualidad y el género. Entre la legislación resultante se encuentra un proyecto de ley que el gobernador Ron DeSantis firmó el año pasado que requiere que los libros en las bibliotecas de las aulas sean materiales aprobados previamente o examinados por un especialista en medios capacitado por el Departamento de Educación de Florida.

Dos semanas antes de que se mostrara la película a los estudiantes de segundo grado en la Escuela Primaria North Shore, se enviaron formularios de permiso a los padres de los estudiantes junto con un enlace al tráiler de “Ruby Bridges”, dijo Mascareñas. El padre que presentó la objeción estaba entre las dos familias que optaron por que sus estudiantes no vieran la película, dijo.

“Se les comunicó a los padres que la escuela no tendría funciones futuras durante este año escolar ya que la película ya se había mostrado”, dijo Mascareñas.

La homónima de la película, Ruby Bridges, tenía 6 años cuando se convirtió en la primera estudiante negra en asistir a la Escuela Primaria William Frantz en Nueva Orleans el 14 de noviembre de 1960. Flanqueada por cuatro alguaciles federales, Bridges pasó a través de una multitud enojada de personas blancas que lanzaban insultos y protestaban por su presencia después de que un juez federal ordenara la eliminación de la segregación en las escuelas de Nueva Orleans, seis años después de que la Corte Suprema declarara ilegal la segregación racial en las escuelas públicas con el caso Brown v. Board of Education. La película es un recuento dramatizado de su historia.

Toni Ann Johnson, la guionista de la película, le dijo a CNN que cree que los estudiantes de segundo grado no son demasiado jóvenes para ver la película si su maestro puede brindarles un contexto histórico y responder a sus preguntas. Los maestros de todo el país le han dicho que la película es una "herramienta de enseñanza valiosa", dijo.

“La razón por la que creo que el segundo grado no es demasiado joven es que a esa edad los niños están reconociendo las diferencias raciales. Ruby tenía 6 años cuando desagregó a William Frantz”, dijo Johnson.

“Si los niños tienen la edad suficiente para que se les llame la palabra N y aprendan lo que significa, entonces, en mi opinión, los estudiantes de segundo grado que tienen entre 7 y 8 años pueden y deben comenzar a aprender sobre la historia del racismo en este país”, dijo Johnson.

“Los padres que no quieren que sus hijos aprendan esta historia en las escuelas públicas deben tener el derecho de optar por no participar”, dijo. “Pero no deberían tener derecho a impedir que los maestros enseñen la historia de Ruby Bridges a otros niños que reciben educación en escuelas públicas”.

-- Elizabeth Wolfe de CNN contribuyó a esta historia.