(CNN) -- El príncipe Harry dice que se siente obligado a exponer lo que él llama el "encubrimiento" de los presuntos métodos criminales utilizados por Associated Newspapers para obtener historias sobre él.

En una declaración como testigo antes de la audiencia de esta semana en el Tribunal Superior del Reino Unido, Harry dijo: “La evidencia que vi muestra que los periodistas de Associated son criminales con poderes periodísticos que deberían preocuparnos a todos y cada uno de nosotros. El público británico merece saber el alcance total de este encubrimiento y siento que es mi deber exponerlo”.

Associated Newspapers Limited, que publica el Daily Mail, Mail on Sunday y MailOnline, niega haber actuado mal y llama a las afirmaciones "difamaciones absurdas".

Harry acusa a los periodistas e investigadores privados que trabajan para Associated de "hackear mis correos de voz, pinchar teléfonos fijos, blagging, obtener facturas telefónicas detalladas, pinchar cables y obtener información de vuelos privados para mi exnovia, Chelsy Davy".

Pinta un cuadro de su propia paranoia profunda durante el período 2001 y 2013, cuando acusó a Associated de usar métodos ilegales en su contra, diciendo:

“Cada vez que me subía a un avión o a un automóvil, siempre esperaba que me siguieran. Me sentí como si estuviera bajo vigilancia las 24 horas”.

Harry dice en el comunicado que está "presentando este reclamo porque amo a mi país y sigo profundamente preocupado por el poder, la influencia y la criminalidad sin control de Associated".

En el documento, Harry también culpa a la familia real británica y al personal que trabaja para ellos, a quienes se refiere como la "Institución", por no informarle que había sido atacado por piratería telefónica. “Sin duda, la Institución me ocultó información durante mucho tiempo sobre la piratería telefónica de NGN”, dice. NGN se refiere a News Group Newspapers, los editores del periódico The Sun, contra quienes Harry presentó una demanda por privacidad por separado.

Informe de Florence Davey-Attlee y Lauren Kent