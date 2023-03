Dolly Parton dona US$ 1 millón para investigar enfermedades pediátricas 1:08

(CNN) -- La clase de primer grado de Melissa Tempel en la Escuela Primaria Heyer en el condado de Waukesha, Wisconsin, pasó semanas preparándose para su próximo concierto de primavera.

Tempel y su co-maestro, instructores bilingües en la escuela, querían que el concierto tuviera un tema de unidad y paz mundial. Entre las canciones que seleccionaron: “It’s a Small World”, cantada en español, y “Here Comes the Sun” de The Beatles.

Los estudiantes también estaban listos para interpretar "Rainbowland" (tierra de arcoíris), un dueto de 2017 de Miley Cyrus y su madrina, Dolly Parton, con letras que abogan por la inclusión.

Tempel comenzó a ensayar con sus alumnos tan pronto como otro miembro del personal de la escuela sugirió la canción y Tempel y su co-profesor la aprobaron. Sus alumnos de primer grado, dijo, necesitan todo el tiempo que pudieran para aprenderse las canciones de memoria antes del concierto, justo antes del Día de la Madre.

“A mis estudiantes les encantó de inmediato”, dijo Tempel a CNN sobre la reacción de su salón de clases a “Rainbowland”.

publicidad

Pero un día después de que los estudiantes aprendieran la canción, Tempel dijo que la administración de la escuela le pidió que eliminara "Rainbowland" del concierto. En un comunicado, el distrito dijo que pidió que se elimine la canción porque su letra “podría considerarse controvertida” según una política de la junta escolar sobre temas controvertidos en el aula.

"¿No sería agradable vivir en el paraíso, donde somos libres de ser exactamente quienes somos?", cantan Cyrus y Parton. “Vivir en Rainbowland, donde tú y yo vamos de la mano. Oh, estaría mintiendo si dijera que esto está bien, todo el dolor y el odio que hay aquí”.

Los representantes de Cyrus y Parton no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

"Realmente se trata de si pudiéramos amarnos un poco mejor o ser un poco más amables, ser un poco más dulces, podríamos vivir en la tierra del arcoíris", dijo Parton sobre la canción en 2017, mientras que Cyrus señaló por separado que algunas partes de la letra se refieren a “diferentes razas, géneros y religiones”.

"(Sería genial) si todos nos uniéramos para crear y dijéramos: 'Oye, somos diferentes, eso es increíble, no cambiemos para ser iguales, sigamos siendo diferentes pero unámonos de todos modos'. Porque un arcoíris no es un arcoíris sin todos los diferentes colores”, dijo Cyrus a NME.

Tempel dijo que "Rainbowland" no es "solo una canción".

“Estamos tratando de apoyar la inclusión”, dijo. “La pieza de amor y aceptación, y siendo quien eres, no creo que haya nada político en eso”.

Según la política del distrito escolar de Waukesha, un "asunto controvertido" es aquel que "puede ser objeto de un intenso debate público" o puede tener "impactos políticos, sociales o personales y/o la comunidad", entre otros criterios. Cuando CNN lo contactó, el superintendente del distrito escolar de Waukesha, James Sebert, no especificó por qué "Rainbowland" se consideró controvertido.

Los distritos escolares de EE.UU. eliminan las imágenes del arcoíris

Tempel, a quien le preocupa que la prohibición de "Rainbowland" esté vinculada a esfuerzos más amplios para frenar la discusión de temas LGBTQ en las aulas, dijo que los funcionarios del distrito escolar han tratado de eliminar otras referencias a los arcoíris en las escuelas. Ella dijo que el año pasado, los administradores pidieron a los maestros de todo el distrito que quitaran la decoración de arcoíris y dejaran de usar cordones o ropa de arcoíris.

Sebert dijo que se quitaron algunos letreros de acuerdo con la política que resultó en la prohibición de "Rainbowland", pero no se refirió específicamente a los letreros con arcoíris. Le dijo a CNN que el distrito tiene su propio cartel de “Compromiso con todos” tanto en inglés como en español para reforzar que los estudiantes son “respetados”, “pertenecen” y “tienen voz”.

La junta escolar del condado de Waukesha fue más explícita con su orientación sobre los estudiantes LGBTQ, a principios de este año aprobó una resolución que alienta a los maestros a evitar usar el apodo o los pronombres preferidos de un estudiante a menos que hayan recibido la aprobación por escrito de los padres del estudiante.

Los distritos escolares de EE.UU. están limitando cada vez más la capacidad de los docentes para discutir temas LGBTQ con sus estudiantes en todos los niveles de grado. En Florida, una ley denominada "No digas gay" por sus oponentes, prohibió a los maestros hablar sobre sexualidad e identidad de género con estudiantes desde jardín de infantes hasta tercer grado.

A principios de este año, USA Today informó que los distritos escolares de Delaware, Ohio y Wisconsin, entre otros, prohibieron a los profesores exhibir banderas del Orgullo. Y los distritos escolares en estados como Texas, Louisiana y Michigan se enfrentaron a prohibiciones de libros que incluyen personajes o temas LGBTQ.

En el distrito escolar de Kettle Moraine, también en Wisconsin, a los maestros se les prohibió exhibir banderas del Orgullo o usar pronombres en sus firmas de correo electrónico, cuando los funcionarios del distrito escolar reinterpretaron una antigua política que prohíbe “la política partidista, los puntos de vista religiosos sectarios o la propaganda egoísta”, reportó CNN el año pasado.

Después de la prohibición de "Rainbowland" en la escuela primaria Heyer, otro miembro de la facultad sugirió que Tempel y su co-maestra reemplazaran la canción con "Rainbow Connection", el famoso himno de Kermit the Frog sobre la esperanza y el intento de alcanzar los sueños. Pero esa canción también se prohibió inicialmente, hasta que los padres miembros de Alliance for Education en Waukesha abordaron la prohibición con el personal de la escuela y los administradores finalmente revirtieron la prohibición, dijo Tempel.

El concierto continuará según lo planeado, con los estudiantes cantando “Rainbow Connection” en lugar de “Rainbowland”, un resultado que cuenta con el “total apoyo del superintendente”, según la declaración del distrito escolar que Sebert compartió con CNN.

Tempel y los maestros siguen comprometidos con la inclusión

Samantha Siebenaller, una madre cuyo hijo está en la clase del co-maestro de Tempel, elogió a la facultad de Heyer Elementary por “su dedicación para crear un ambiente donde la inclusión prospera a pesar de la Junta”.

Siebenaller dijo en un comunicado que algunos miembros de la Junta Escolar de Waukesha han “avergonzado a nuestra comunidad… con su falta de compromiso con la diversidad, la equidad, la inclusión y la pertenencia”.

CNN se comunicó con la presidenta de la Junta Escolar de Waukesha, Kelly Piacsek, para solicitar comentarios.

Tempel, por su parte, no quitó los arcoíris de su salón de clases. Sus estudiantes se sintieron decepcionados cuando supieron que ya no cantarían “Rainbowland”, pero ella sigue comprometida a mostrar su apoyo a la inclusión de diferentes maneras. Habló sobre la prohibición de canciones en Twitter, atrayendo miles de ojos a su escuela y su próximo concierto.

Ella le dijo a CNN que lo más importante para ella es estar allí para los niños a los que enseña: “asegurarse de que mis estudiantes se sientan seguros y apoyados en la escuela, y que sus identidades sean apreciadas, sin importar cómo se identifiquen”.