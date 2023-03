Arrestan en Rusia a un periodista de The Wall Street Journal bajo sospecha de "espionaje"

Una foto de identificación sin fecha del periodista Evan Gershkovich. (AFP/Getty Images)

(CNN) -- Evan Gershkovich, un periodista de The Wall Street Journal, fue arrestado en Rusia bajo sospecha de espionaje, dijo el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia en un comunicado publicado por la agencia estatal de noticias RIA Novosti, este jueves.

La declaración del FSB publicada por RIA-Novosti decía: "Las actividades ilegales del corresponsal de la oficina en Moscú del periódico estadounidense The Wall Street Journal, el ciudadano estadounidense Evan Gershkovich, nacido en 1991, acreditado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, sospechoso de el espionaje en interés del gobierno estadounidense, han sido suprimidos".

La agencia estatal de noticias TASS informó que fue detenido en Ekaterimburgo, en el lado este de los Montes Urales.

El comunicado del FSB dice que Gershkovich fue detenido "mientras intentaba obtener información secreta" relacionada con "las actividades de una de las empresas del complejo militar-industrial ruso".

Según la página biográfica de Gershkovich en el sitio web de The Wall Street Journal, el perdista cubre Rusia, Ucrania y la ex Unión Soviética. Anteriormente trabajó para la agencia de noticias Agence France-Presse, el Moscow Times y The New York Times.

CNN se ha puesto en contacto con The Wall Street Journal para obtener comentarios.

En un comunicado The Wall Street Journal dijo que “niega con vehemencia las acusaciones del FSB y busca la liberación inmediata de nuestro reportero de confianza y dedicado, Evan Gershkovich. Nos solidarizamos con Evan y su familia".

El fundador y jefe de la compañía militar privada Wagner, Yevgeny Prigozhin, dijo en una nota de voz el jueves que “no está al tanto” del arresto del periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich.

El mensaje surgió en respuesta a una pregunta de un periodista sobre el reportaje de Gershkovich.

En su declaración del jueves, The Wall Street Journal no comentó en qué historia estaba trabajando Gershkovich en el momento de su arresto.

Entre tanto, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo que el trabajo del periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, en Ekaterimburgo, Rusia, “no tiene nada que ver con el periodismo”.

“Lamentablemente, no es la primera vez que la condición de 'corresponsal en el extranjero', la visa periodística y la acreditación son utilizadas por extranjeros en nuestro país para encubrir actividades que no están relacionadas con el periodismo. Este no es el primer occidental conocido en 'aprovecharse'”, dijo Zakharova en Telegram, luego de ser arrestado bajo sospecha de espionaje.

CNN se ha puesto en contacto con la Embajada de los Estados Unidos en Moscú para comentar sobre el arresto de Gershkovich.

The Wall Street Journal ha tenido una presencia establecida durante décadas en Moscú. Zakharova y el MFA ruso rutinariamente hacen afirmaciones sin fundamento sobre el trabajo y los motivos de los periodistas extranjeros en Rusia.