(CNN Español) -- La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha recibido hasta ahora 706 testimonios relacionados con abusos sexuales presuntamente cometidos por miembros de la Iglesia católica y personas vinculadas a la institución desde el año 1945, según afirmó en rueda de prensa este jueves monseñor Francisco César García Magán, secretario general de la institución y obispo auxiliar de Toledo.

De estos testimonios, 186 han sido comunicados a lo largo de 2022 en las más de 200 oficinas de protección de menores y prevención de abusos que están vinculadas a las diócesis y congregaciones religiosas españolas. Del total reportado el año pasado, “179 eran menores de edad en el momento en que relataron que se produjeron los hechos y siete eran equiparables legalmente a un menor”, según el comunicado de la CEE. García Magán agregó que entre el 80% y el 84% de las víctimas son varones y entre el 16% y el 20% restante son mujeres.

La CEE informa que están señalados como victimarios 74 clérigos consagrados, 36 clérigos diocesanos, 49 consagrados no clérigos y 27 laicos, todos ellos varones. De este grupo, 90 han fallecido, 69 siguen vivos y 27 no tienen datos asociados.

Cada uno de estos casos ha sido detallado en un informe de más de 2.000 páginas que se entregó este miércoles al defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. No obstante, García Magán señaló a los medios de comunicación que no hay forma de saber cuántos de estos casos se encuentran actualmente en manos de la Justicia dado que los datos obtenidos no “discriminan si tienen seguimiento o no”.

Además de los datos recabados por las oficinas de protección de menores y prevención de abusos, hay otras dos investigaciones en marcha para intentar sacar a la luz el número real de abusos sexuales perpetrados por miembros de la Iglesia en España.

En primer lugar, se encuentra la liderada por el defensor del Pueblo y encargada por el Congreso de los Diputados en marzo de 2022. Su trabajo está centralizado en una comisión asesora conformada por expertos con experiencia en atención a víctimas, conocimientos jurídicos y derechos humanos, entre otros. “El número de testimonios recogido hasta ahora es relevante, pero he de señalar que para nosotros lo importante son las víctimas, escucharles con discreción, confidencialidad y respeto. No se trata este de un trabajo cuantitativo”, señaló Gabilondo en febrero.

En segundo lugar, está la auditoría independiente encargada por la propia CEE al bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo en febrero de 2022. Según señaló García Magán, los responsables de esta auditoría todavía están manteniendo encuentros con los representantes de algunas diócesis, con lo que lo más probable es que presenten sus resultados “para el verano” boreal.

Ahora bien, ante el posible escenario de que cada uno de los tres trabajos arroje datos de abusos sexuales diferentes, el secretario general de la CEE señaló que “buscarán la confluencia” de estos resultados, “cotejando unos datos con otros para dar una noticia clara a la sociedad”, indicó García Magán.