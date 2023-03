(CNN) -- Más de 70 años después de que los guepardos fueran declarados oficialmente extintos en la India, el país es ahora el hogar de cuatro guepardos recién nacidos, anunció este miércoles el Ministro de Medio Ambiente de la India.

Los cachorros nacieron de Siyaya y Freddie, dos de los ocho guepardos rehabilitados traídos de Namibia al Parque Nacional Kuno de la India en el estado central de Madhya Pradesh en septiembre pasado como parte de un plan del gobierno para reubicar a 50 de los grandes felinos en India durante los próximos cinco años.

En Twitter, el ministro de Medio Ambiente, Bhupender Yadav, calificó el nacimiento de los guepardos como un “evento trascendental en nuestra historia de conservación de la vida silvestre”.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, también acogió con satisfacción el anuncio y lo calificó de “noticia maravillosa”.

El anuncio de la llegada de los guepardos bebés se produce pocos días después de que uno de los guepardos de Namibia, una hembra llamada Sasha, muriera de una enfermedad renal.

From bad news yesterday to renewed hope for #ProjectCheetah this morning. Female cheetah Siyaya gave birth to four healthy cubs. Today, CCF Conservation Biologist Eli Walker confirmed and made visual contact (they're ~5 days old) in the nest. He took the first photos/videos. pic.twitter.com/gagpTRIxfv

— Cheetah Conservation Fund (@CCFCheetah) March 29, 2023