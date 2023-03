Una zona residencial, el más reciente descubrimiento arqueológico en Chichén Itzá 1:54

(CNN) -- Imagina esta escena: haces a una larga fila en el torniquete para comprar boletos, pasas por delante de intensos vendedores de souvenirs, luego emerges a un claro para ver... a miles de otros turistas reunidos alrededor de las ruinas mexicanas.

¿No sería más agradable visitar uno de estos sitios arqueológicos sin esta cantidad de multitudes que normalmente se ven en un festival de rock al aire libre?

Chichén Itzá recibió más de 2,5 millones de visitantes en 2022, lo que promedia más de 6.800 visitantes diarios. Sin embargo, si eliges alternativas a los sitios famosos abarrotados como ese, Tulum y Teotihuacán, ese deseo de serenidad es algo fácil de conceder.

Es posible que veas unos que otros visitantes en los sitios menos famosos, pero el estacionamiento no estará lleno de autobuses turísticos, y no tendrás que usar Photoshop para publicar una foto de una pirámide sin personas en ella.

Esta es nuestra selección de ocho sitios arqueológicos mexicanos que puedes tener para ti solo (especialmente entre semana), lugares donde los visitantes se pueden contar de a pocos, no en miles.

Cobá, Quintana Roo

En una excursión desde Cancún o la Riviera Maya, deja de lado los viajes populares a las ruinas llenas de gente y dirígete a Cobá, donde la vegetación apenas se contiene y algunas pirámides siguen siendo solo montículos misteriosos. Allí te sentirás como un verdadero explorador mientras recorres los senderos de piedra originales por donde alguna vez pasearon los sacerdotes y gobernantes mayas, y podrás admirar la pirámide más alta de Quintana Roo.

Este sitio está a solo 48 kilómetros tierra adentro de las menos impresionantes ruinas de Tulum, pero recibe una pequeña fracción de las multitudes. Está justo al lado de una carretera principal entre Tulum y Valladolid, por lo que es fácil detenerse aquí de camino a Ek Balam. Llega temprano o entrada la tarde, especialmente durante la temporada alta de la Riviera Maya, para temperaturas más frescas y menos visitantes.

Ek Balam, Yucatán

Gracias a una ubicación, a 69 kilómetros en automóvil de Chichén Itzá, el sitio arqueológico más famoso de México, Ek Balam se pierde las multitudes de la excursión de un día desde Cancún. La mayoría de los visitantes son viajeros que se alojan en la cercana Valladolid.

Sin embargo, este es un sitio maya impresionante para experimentar, con estructuras clave que incluyen muros defensivos, un campo de juego de pelota y varios templos. La estructura más grande contiene la tumba de un gobernante que tiene pinturas y escritos intactos del período pico del sitio, entre 770 y 840 d.C.

Un automóvil lleno de visitantes no es problema aquí: la entrada para adultos cuesta 90 pesos (actualmente alrededor de US$ 5) en lugar de los US$ 31 para ingresar a Chichén Itzá.

Mayapán, Yucatán

Mientras que Uxmal y Dzibilchaltún reciben un flujo constante de visitantes que se hospedan en Mérida o en excursiones de cruceros desde Progreso, Mayapán es un sitio mayormente desconocido. Cuando este periodista viajó los 48 kilómetros al sureste de Mérida con una camioneta llena de personas en una visita reciente, solo había otros ocho turistas caminando por los terrenos.

Este extenso sitio tiene una gran pirámide en el centro a la que se permite escalar, un observatorio circular y restos de un muro de 9 kilómetros de largo. La ciudad maya albergó hasta 17.000 personas durante su período de máxima actividad, desde la década de 1220 hasta la década de 1440. Para los viajeros de Yucatán que quieren viajar despacio, Mayapán es el destino final de la ruta a pie de cinco días del Camino del Mayab, donde se pueden hospedar en los pueblos locales a lo largo del camino.

Edzná, Campeche

Ubicadas a unos 55 kilómetros al sureste de la histórica ciudad costera de Campeche, la capital, las ruinas de la ciudad maya de Edzná son tan poco conocidas que los resultados en inglés en los motores de búsqueda desaparecen después de la primera página.

Sin embargo, la ciudad puede haber albergado hasta 25.000 personas, una comunidad activa que prosperó aproximadamente entre el 200 y el 1000 d. C., con algunos habitantes que se quedaron hasta el siglo XV.

La principal estructura piramidal de la Gran Acrópolis tiene cinco niveles y alcanza unos 40 metros . Todo el complejo de Edzná ocupa casi 26 kilómetros cuadrados, con una variedad de edificios y estelas para explorar, junto con los restos de un intrincado sistema de gestión y recolección de agua.

Calakmul, Campeche

Calakmul, en el sur de México, a solo 35 kilómetros de la frontera con Guatemala, fue uno de los reinos más poderosos del período Clásico maya del 250 al 900 d. C., con más de un millón de personas bajo su amplio dominio. Fue el principal rival de Tikal hasta que finalmente perdió una guerra con los gobernantes de esa ciudad y entró en decadencia.

El sitio se siente más dramático que algunos en el estado ultraplano de Yucatán porque sus dos estructuras más grandes están coronando dos colinas.

A pesar de su importancia en el mundo maya y sus extensas excavaciones, recibe relativamente pocos visitantes debido a su ubicación remota con solo algunos pequeños hoteles y áreas para acampar. Este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco está verdaderamente en la selva: está rodeado por 7.231 kilómetros cuadrados de tierra protegida, la Reserva de la Biosfera de Calakmul.

Yaxchilán, Chiapas

Ubicada justo en el río Usumacinta, que forma la frontera entre México y Guatemala, Yaxchilán fue una importante ciudad maya y centro comercial entre los años 580 d. C. y 800 d. C. No es tan conocido ni visitado como Palenque, sin embargo, se encuentra a tres horas en auto.

Yaxchilán se destaca por sus esculturas detalladas y tallas de dinteles de piedra caliza, que representan la historia y los gobernantes de la región. Es fácil combinar una visita a Yaxchilán con una a Bonampak, que es conocida por sus vívidas pinturas en las tumbas que han sobrevivido durante siglos.

Cañada de la Virgen, Guanajuato

Si bien comparte algunas tendencias con las ruinas mayas del este, esta estructura de templo fuera de San Miguel de Allende, en el centro de México, era una ciudad que servía a otros grupos étnicos como los otomíes. Prosperó durante más de 500 años antes de ser abandonado alrededor del año 1050 d. C.

Si bien San Miguel de Allende es un popular destino turístico y de retiro, esta atracción histórica se mantiene relativamente tranquila debido al esfuerzo que implica visitarla. El sitio en sí es administrado por la agencia arqueológica del Gobierno, que supervisa la mayoría de los sitios arqueológicos en México, pero es como un agujero de dona en medio de un terreno privado. El acceso está restringido a quienes visitan en excursiones organizados.

Guachimontones, Jalisco

Esta colección de pirámides circulares a 64 kilómetros al oeste de Guadalajara está muy lejos de las civilizaciones maya o azteca, pero las pirámides probablemente son anteriores a ambas. Las estimaciones sitúan la fundación de esta ciudad alrededor del año 350 a. C. y la región prosperó durante cerca de 1.000 años.

Muchas de las estructuras aún están enterradas bajo tierra y vegetación y las que son visibles son una excavación relativamente reciente, gran parte del trabajo se completó hace menos de 20 años. La Unesco incluyó el área en una designación de sitio del Patrimonio Mundial en 2006. Pocas personas parecen saber que este sitio está aquí, y mucho menos visitarlo, pero es un viaje fácil de un día desde Guadalajara o el pueblo de Tequila. La entrada cuesta 50 pesos, menos de US$ 3, incluido el museo.