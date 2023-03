Las ciudades chinas están tan arruinadas que están recortando los beneficios médicos para las personas mayores

EE.UU. apoya protestas contra política "cero covid" en China 3:26

Hong Kong (CNN) -- El Gobierno de China, sin dinero en efectivo después de años de aplicar una política costosa de cero covid, está recortando los beneficios médicos y planeando aumentar la edad de jubilación, en medidas profundamente impopulares que están alimentando la ira pública generalizada.

Miles de personas mayores han estado saliendo a las calles desde enero para protestar por los grandes recortes en los pagos mensuales de beneficios médicos. Se han reunido en cuatro ciudades importantes de todo el país, exigiendo que los funcionarios locales revoquen las decisiones.

Los cambios son parte de una reforma nacional destinada principalmente a cubrir los déficits en los fondos de seguro médico público, según los analistas, que se han agotado después de pagar pruebas masivas, cuarentena obligatoria y otros controles pandémicos en los últimos tres años.

Las manifestaciones, apodadas por los medios chinos como un “movimiento de canas”, son otra rara reprimenda para las autoridades después de las protestas generalizadas, que se apoderaron del país en noviembre contra los confinamientos por el covid-19.

La ira podría socavar aún más la confianza en el Partido Comunista que ya está dañada por los cuarentenas por covid, los escándalos bancarios y una crisis inmobiliaria.

“Los jubilados chinos ven estas últimas reformas como otra promesa partidaria incumplida, una que podría afectar profundamente su calidad de vida frente a la crisis demográfica que se avecina en China”, dijo Craig Singleton, investigador principal de la Fundación para la Defensa de democracias.

Funcionarios chinos parecen estar preocupados de que estas protestas puedan extenderse más.

Los censores eliminaron los hashtags de “seguro médico de Wuhan” de la sección de temas candentes de Weibo, el equivalente chino a Twitter, después de que comenzaran las manifestaciones en enero. También censuraron fotos y videos de las protestas de las redes sociales.

Las nefastas finanzas de China

Durante casi tres años, los Gobiernos locales fueron los más afectados por hacer cumplir los controles por la pandemia ahora desaparecidos, lo que resultó en gastos vertiginosos incluso cuando sus ingresos de fuentes de ingresos como la venta de tierras se desplomaron.

Las preocupaciones surgieron después de que la provincia de Guangdong y la ciudad de Dalian anunciaran, en 2022, que aprovecharían los fondos del seguro médico público para pagar las pruebas masivas de covid.

El problema se agravó cuando, poco después, la Administración Nacional de Seguridad de la Salud de China dijo que el dinero no debería usarse de esta manera y que los Gobiernos locales deberían financiar las pruebas con sus propios presupuestos.

Medios estatales informaron en ese momento que algunas otras regiones ya habían gastado dinero público en pruebas masivas. Los informes generaron temores sobre la sostenibilidad futura del sistema de seguro de salud, que ya no cuenta con fondos suficientes.

No está claro exactamente cuánto ha gastado China en total para mantener su política ultraestricta de cero covid, o de dónde provino ese dinero. Pero al menos 17 de las 31 provincias del país han revelado las enormes sumas que han gastado en la lucha contra la pandemia.

Guangdong, la provincia más rica de China, fue la que más gastó. Gastó 711.000 millones de yuanes (US$ 10.300 millones) en 2022 en medidas como vacunas, pruebas y beneficios de emergencia para trabajadores médicos, un aumento de más del 50 % con respecto al año anterior.

Zhejiang y Beijing gastaron 43.500 millones de yuanes y 30.000 millones de yuanes, respectivamente.

“Los Gobiernos locales se están quedando sin dinero o, en algunos casos, sin dinero”, dijo George Magnus, asociado del Centro de China de la Universidad de Oxford.

“La financiación de cero covid fue la causa más próxima de la crisis, pero las finanzas locales también se están deteriorando por otras razones, en particular, la creciente carga de gastos asociados con los gastos relacionados con la edad”.

Los costos de intereses sobre billones de dólares de deuda y la caída de los ingresos por la venta de tierras también han empeorado las finanzas del Gobierno, dijo.

Las deudas gubernamentales pendientes de China podrían haber superado los 123 billones de yuanes (US$ 18 billones), el año pasado, de los cuales casi US$ 10 billones son la llamada “deuda oculta”, según analistas chinos. El problema de la deuda se ha vuelto tan extremo que algunas ciudades no pueden brindar servicios básicos, como calentar los hogares.

Cubriendo el déficit

El plan de seguro médico de China es una parte clave de su limitada red de seguridad social. Cubre una parte de los costos médicos de los trabajadores actuales y jubilados en áreas urbanas.

Se compone de cuentas individuales, financiadas con los pagos obligatorios de los trabajadores y sus patrones, y un fondo común compuesto por aportes patronales. La cuenta personal se utiliza para pagar medicamentos y gastos de consulta externa, mientras que la cuenta colectiva se utiliza para pagar visitas al hospital.

Los jubilados no necesitan cotizar y reciben un pago mensual en sus cuentas personales del fondo colectivo.

Luego de las reformas, que se introdujeron a partir de enero, se redujeron los pagos a todas las cuentas personales.

Los ancianos, que suelen tener más necesidades médicas, son más sensibles a los cambios. En la ciudad central de Wuhan, los jubilados vieron recortes mensuales de hasta un 70 %.

Poco después de las protestas en Wuhan y la ciudad portuaria nororiental de Dalian, la Administración Nacional de Seguridad de la Salud emitió un comunicado defendiendo la política, diciendo que aunque las personas tendrían menos dinero en sus cuentas personales, habría más fondos fluyendo hacia la cuenta colectiva como resultado.

Para los manifestantes, sin embargo, parecía que los Gobiernos locales estaban echando mano de sus cuentas individuales para cubrir los déficits del fondo colectivo.

“La idea de robar a los jubilados para devolverle al partido los costos asociados con las pruebas obligatorias de covid y otras costosas medidas pandémicas nunca iba a sentar bien a la población en general”, dijo Singleton.

Una sociedad que envejece

A más largo plazo, el “movimiento de canas” es indicativo de un problema fundamental que enfrenta el Gobierno chino: cómo cuidar de una sociedad que envejece rápidamente donde 400 millones de personas, o el 30 % de la población, tendrán 60 años o más para 2035.

El sistema de salud pública de China y otros servicios públicos se han visto sometidos a una creciente presión financiera a medida que la cantidad de jubilados supera la cantidad de jóvenes que ingresan a la fuerza laboral.

Un importante grupo de expertos del Gobierno pronosticó, en 2019, que el fondo de pensiones estatal podría agotarse para 2035 debido a la disminución de la fuerza laboral.

“[La] crisis que afecta el seguro de salud está a un tiro de piedra de una crisis más grande que afecta las pensiones, y los trabajadores podrían agitarse nerviosamente por la mala seguridad de las pensiones y la atención médica”, dijo Magnus. “Es posible que se extiendan las protestas de los ancianos”.

Para enfrentar el desafío, el Gobierno está dando un nuevo impulso para aumentar la edad de jubilación.

Li Qiang, el nuevo primer ministro de China, dijo en marzo que el Gobierno realizaría estudios y análisis rigurosos para implementar una política con prudencia “en el momento apropiado”.

La noticia ya ha generado una feroz reacción en las redes sociales, con decenas de miles de respuestas airadas.

Encabezaron las denuncias las personas próximas a jubilarse, quienes expresaron su enfado ante la perspectiva de un retraso en el acceso a sus pensiones. Los más jóvenes argumentaron que tendrían menos trabajos debido a una mayor competencia.

“Tiene que haber alguna resolución sobre la capacidad financiera de los Gobiernos locales para cubrir los costos actuales y futuros relacionados con la edad”, dijo Magnus. “De lo contrario, podría haber crisis continuas, despidos y una provisión reducida de bienes y servicios públicos que podrían generar problemas políticos”.

Desde el cuidado de la salud hasta la infraestructura pública, los Gobiernos locales tienen muchas cuentas que pagar. Pero se enfrentan a una grave escasez de efectivo, ya que tres años de estrictos controles pandémicos y un colapso inmobiliario han agotado sus arcas.

Si bien algunos Gobiernos regionales pueden revertir los cambios en el seguro de salud después de presenciar el alboroto, "algunos pueden tener que hacerlo sin importar qué, ya que realmente se quedan sin dinero y no pueden encontrar otras fuentes de ingresos", dijo Frank Xie, profesor de Negocios en la Universidad de Carolina del Sur Aiken.

-- Juliana Liu y Martha Zhou, de CNN, contribuyeron a este artículo.