Hugh Grant confiesa qué película quisiera eliminar de su currículum

(CNN) -- Hugh Grant sabe que tuvo algunas malas actuaciones, pero ¿cuál le gustaría borrar de su currículum?

Durante su participación en "The Late Late Show" para promocionar su nueva película, "Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves", junto a su coprotagonista Chris Pine, Grant jugó al "Spill Your Guts or Fill Your Guts" (una versión de "verdad o reto") con Pine y el presentador del programa, James Corden.

La idea detrás del juego es que los participantes respondan preguntas incómodas o coman o beban algo asqueroso.

Corden seleccionó un plato de Shepherd's con mayonesa de gusanos para que Grant lo comiera en caso de no querer responder (o no poder hacerlo) a la siguiente pregunta: "Si pudieras eliminar una película de tu página de IMDB, ¿cuál sería?".

“La cuestión es que me haría feliz destrozar mi página de IMDB, mi [currículum], porque realmente me especialicé en ser mal actor durante décadas”, dijo Grant. "Ahora he mejorado".

Grant dudó en criticar “al resto de los maravillosos colegas que trabajaron conmigo en cualquiera de estas películas al decir que es mala”, pero, finalmente, accedió.

—"The Lady and the Highwayman” —dijo—.

Grant explicó que fue una película de bajo presupuesto hecha para televisión en la década de 1980.

“Estoy destinado a ser sexy”, dijo. “Bajo presupuesto, mala peluca, mal sombrero. Me parezco al diputado Dawg”.

La película fue emitida en la televisión británica en 1989 y la coprotagonizó con Lysette Anthony.