(CNN Español) -- El 31 de marzo se conmemora la vida del legendario líder César Chávez, un activista de los derechos de los trabajadores agrícolas de California. “¡Sí se puede!” fue el lema que Chávez utilizó para defender a los trabajadores del campo.

Chávez, un líder sindicalista estadounidense de origen mexicano, nació el 31 de marzo de 1927 en Yuma, Arizona. Creció en una familia de trabajadores agrícolas que se mudaron a California.

“César Chávez era una persona que era muy parecida a miles de otras personas”, dijo a CNN Paul Chávez, hijo del activista. “Mi papá vino de una familia muy humilde en Arizona. Tenía su rancho, que era muy pequeño, y lo perdieron. Y, cuando perdieron por no poder pagar los impuestos, vinieron a California”, añadió.

Chávez es conocido por su lucha por los derechos civiles y laborales de los trabajadores agrícolas. Durante varias décadas luchó por un trato humano y condiciones de trabajo más seguras para los campesinos en Estados Unidos, ya que él mismo trabajó en los campos y fue testigo de los problemas que enfrentaban los trabajadores.

“Fue un líder campesino, pero más que eso yo creo que fue una inspiración para una nación entera”, comentó Paul Chávez.

En 1962, junto a la activista Dolores Huerta, Chávez fundó el sindicato de trabajadores agrícolas “United Farm Workers” (UFW) para defender los derechos de los campesinos. Este sindicato fue el primero de su tipo en Estados Unidos.

Chávez y su asociación se unieron a los trabajadores agrícolas filipinos estadounidenses en la huelga de uvas Delano de 1965, en protesta por un salario deficiente y por el trato a los empleados.

En 1968, Chávez se declaró en huelga de hambre durante más de dos semanas, huelga que culminó en una reunión con el senador Robert F. Kennedy, quien se había horrorizado por las condiciones laborales de las que fue testigo y se comprometió a apoyar a Chávez y su causa. Los esfuerzos de los grupos laborales finalmente resultaron victoriosos.

“Después de cinco años de una huelga y boicot contra los rancheros de la uva se ganó una victoria”, dijo Paul Chávez.

Entre sus demandas figuraban mejores condiciones laborales, prohibir el uso de pesticidas en todas las uvas y un pago de salario digno. Varios años después se cumplieron sus demandas por mejores condiciones laborales y económicas.

Chávez murió a los 66 años, de causas naturales, el 23 de abril de 1993 en Arizona.

El legendario líder campesino, hasta el momento, es el único latino celebrado con un día feriado en Estados Unidos. El presidente Barack Obama honró a Chávez durante su gobierno, declarando el aniversario de su nacimiento, el 31 de marzo, como el Día de César Chávez.

Obama designó la casa y la tumba del sindicalista como un monumento nacional. El monumento está localizado en Keene, California.

El grito de guerra del movimiento de Chávez fue "¡Sí se puede!" y su traducción, "Yes We Can!" se convirtió en el eslogan de la campaña Obama-Biden en camino a ganar las elecciones presidenciales de 2008.

Desde su muerte, Chávez ha sido honrado de varias formas. Incluso, su vida llegó hasta la pantalla grande de Hollywood.

