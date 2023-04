El gobierno de Italia busca penalizar el uso de palabras en inglés

Pizza sin levadura, la nueva creación de científicos italianos 0:46

Roma (CNN) -- Los italianos que utilicen inglés y otras palabras extranjeras en las comunicaciones oficiales podrían enfrentarse a multas de hasta 100.000 euros (US$ 108.705) en virtud de la nueva legislación introducida por el partido Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni.

Fabio Rampelli, miembro de la cámara baja de diputados, presentó la legislación, que cuenta con el apoyo de la primera ministra.

Si bien la legislación abarca todos los idiomas extranjeros, está particularmente orientada a la "anglomanía" o el uso de palabras en inglés, que según el borrador "degrada y mortifica" el idioma italiano, y agrega que es aún peor porque el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea.

El proyecto de ley, que aún no se somete a debate parlamentario, exige que cualquier persona que ocupe un cargo en la administración pública tenga “conocimiento y dominio escrito y oral del idioma italiano”. También prohíbe el uso del inglés en la documentación oficial, incluidos los "acrónimos y nombres" de los puestos de trabajo en las empresas que operan en el país.

Las entidades extranjeras tendrían que tener ediciones en italiano de todos los reglamentos internos y contratos de trabajo, según un borrador de la legislación visto por CNN.

“No es solo una cuestión de moda, como pasan las modas, sino que la anglomanía tiene repercusiones para la sociedad en su conjunto”, señala el proyecto de ley.

El primer artículo de la legislación garantiza que incluso en las oficinas que tratan con extranjeros que no hablan italiano, el italiano debe ser el idioma principal utilizado.

El artículo 2 haría que el italiano sea “obligatorio para la promoción y el uso de bienes y servicios públicos en el territorio nacional”. No hacerlo podría generar multas de entre 5.000 € (US$ 5.435) y 100.000 € (US$ 108.705).

No digas "bru-shetta" en lugar de "bru-sketta"

Según la ley propuesta, el Ministerio de Cultura establecería un comité cuya competencia incluiría “el uso correcto del idioma italiano y su pronunciación” en las escuelas, los medios de comunicación, el comercio y la publicidad.

Esto significaría que decir "bru-shetta" en lugar de "bru-sketta" podría ser un delito punible.

La medida para salvaguardar el idioma italiano se une a un intento existente del gobierno para proteger la cocina del país.

Introdujo una legislación para prohibir la llamada cocina sintética o con base en células debido a la falta de estudios científicos sobre los efectos de los alimentos sintéticos, así como "para salvaguardar el patrimonio de nuestra nación y nuestra agricultura con base en la dieta mediterránea", dijo el ministro de Salud de Meloni, Orazio Schillaci, en una conferencia de prensa.

La semana pasada, los ministros de Cultura y Agricultura de Italia presentaron oficialmente la candidatura de la cocina italiana para el estatus de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que se decidirá en diciembre de 2025.