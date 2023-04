Conoce los nuevos avances de la misión Artemis de la NASA 1:02

(CNN) -- Cuatro astronautas -tres estadounidenses y un canadiense- serán seleccionados por la NASA para llevar a cabo una misión en la órbita de la Luna que marcará una época y devolverá a los seres humanos a la mayor profundidad del sistema solar que se haya alcanzado en cinco décadas.

Este lunes se conocerán por fin los nombres de los tripulantes.

Artemis II, cuyo lanzamiento está previsto para 2024, será la primera misión tripulada del programa en orbitar la Luna, volando más lejos en el espacio que ningún ser humano desde el programa Apolo. Preparará el camino para que la tripulación de Artemis III pise la Luna en 2025, todo ello a bordo del cohete más potente del mundo y a un precio que para entonces se aproximará a los US$ 100.000 millones.

Tras meses de toma de decisiones a puerta cerrada, los responsables de la NASA tienen previsto revelar los nombres de los miembros de la tripulación en una ceremonia programada para el lunes a las 11:00 a.m. ET.

Aunque las autoridades se han mantenido herméticas sobre sus decisiones, CNN habló previamente con casi una docena de funcionarios y astronautas actuales y anteriores de la NASA para desvelar el secreto del proceso de selección.

Los nombres más sonados

Reid Wiseman, aviador naval condecorado y piloto de pruebas de 47 años que fue seleccionado por primera vez para ser astronauta de la NASA en 2009, encabeza la lista, según la información previa de CNN.

Wiseman fue jefe de la oficina de astronautas hasta noviembre de 2022. Aunque el jefe no puede volar mientras ocupa el cargo, puede conseguir las mejores asignaciones de vuelo cuando deja el puesto, una "ventaja reconocida" del trabajo, según el exastronauta de la NASA Garrett Reisman.

Antes de dimitir como jefe de astronautas, Wiseman también fue responsable de la decisión de ampliar el grupo de astronautas elegibles para volar con el fin de incluirse a sí mismo. Aunque inicialmente la NASA había considerado que 18 astronautas formarían el "Equipo Artemis" y podrían volar en misiones a la Luna, Wiseman amplió el grupo de candidatos a todos los 41 astronautas en activo de la NASA.

Personas familiarizadas con el proceso también dijeron a CNN que, junto con Wiseman, hay un puñado de otros candidatos que encabezan la lista:

Victor Glover, un aviador naval de 46 años que regresó a la Tierra tras su primer vuelo espacial en 2021 después de pilotar el segundo vuelo tripulado de la nave Crew Dragon de SpaceX y pasar casi seis meses a bordo de la Estación Espacial Internacional. El veterano de cuatro caminatas espaciales obtuvo una maestría en ingeniería mientras trabajaba como piloto de pruebas.

Randy Bresnik, de 55 años, es también aviador naval condecorado y piloto de pruebas que voló en misiones de combate en apoyo de la Operación Libertad Iraquí. Ha volado en dos misiones a la Estación Espacial Internacional: una en el transbordador espacial y otra en una nave rusa Soyuz. A menudo se menciona a Bresnik como uno de los principales contendientes para Artemis porque, desde 2018, ha supervisado el desarrollo y las pruebas de la oficina de astronautas de todos los cohetes y naves espaciales que se utilizarán en las misiones Artemis.

Anne McClain, de 43 años, es una piloto condecorada del ejército y graduada de West Point que voló en más de 200 misiones de combate en apoyo de la Operación Libertad Iraquí y pasó a graduarse en la Escuela Naval de Pilotos de Prueba de Estados Unidos en 2013, el mismo año en que fue seleccionada para ser astronauta de la NASA. Tras despegar en una nave espacial rusa Soyuz en 2018, pasó más de 200 días en la Estación Espacial Internacional y lideró dos caminatas espaciales.

Stephanie Wilson es la astronauta más veterana de esta lista. La astronauta de 56 años se unió a la clase de astronautas de la NASA en 1996, y sirvió como especialista de misión en tres vuelos del transbordador espacial, incluido el primer vuelo después del desastre del Columbia en 2003, en el que murieron siete astronautas.

Christina Koch, de 44 años, cuenta con seis caminatas espaciales. Tiene el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer, con un total de 328 días en el espacio. Koch es también ingeniera eléctrica y ha ayudado a desarrollar instrumentos científicos para múltiples misiones de la NASA. También ha pasado un año en el Polo Sur, una ardua estancia que bien podría prepararla para la intensidad de una misión a la Luna.

Jessica Meir es una bióloga de 45 años doctorada por el Instituto Oceanográfico Scripps. Fue miembro de una misión de la NASA Extreme Environment Mission Operations (NEEMO) en 2002, que implicó pasar días en una instalación de investigación submarina, y, en 2016, completó una misión de espeleología de dos semanas en Italia.

Koch y Meir realizaron juntas las tres primeras caminatas espaciales exclusivamente femeninas en 2019 y 2020.

La tripulación de Artemis II se completará con un astronauta canadiense, en virtud de un acuerdo firmado entre ambos países en 2020.

La Agencia Espacial Canadiense solo cuenta actualmente con cuatro astronautas, pero, entre ellos, Jeremy Hansen es el que ha generado más expectación, según informa CNN. Hansen fue seleccionado para ser astronauta hace casi 14 años, pero aún está esperando su primera misión de vuelo. Este piloto de caza de 47 años se convirtió recientemente en el primer canadiense encargado de la formación de una nueva promoción de astronautas de la NASA.

Más representación en el espacio

La NASA también se ha comprometido anteriormente a seleccionar una tripulación con diversidad racial, de género y profesional.

Históricamente, estos criterios no se han aplicado a las misiones de alto nivel. Desde la época de Géminis, los astronautas seleccionados para las misiones inaugurales tripuladas solo han sido blancos y varones, y normalmente procedían de un entorno como piloto de pruebas militar, un perfil caracterizado notablemente en el libro de 1979 "The Right Stuff" de Tom Wolfe.

Esto se mantuvo hasta el vuelo tripulado inaugural más reciente de la NASA, el de la cápsula Crew Dragon de SpaceX a la Estación Espacial Internacional en 2020, que incluía a los antiguos pilotos de pruebas militares Bob Behnken y Doug Hurley.

Y puede que también sea cierto en su mayor parte para la misión Artemis II: casi una docena de funcionarios y astronautas actuales y anteriores de la NASA dijeron a CNN que anticipaban el nombramiento de varios pilotos de pruebas.

Sin embargo, si Wiseman, un hombre blanco, es seleccionado, eso significa que los demás puestos tendrán que ser ocupados casi con toda seguridad por al menos una mujer y una persona de color.

¿Qué sigue para Artemis?

La misión Artemis II se basará en Artemis I, una misión de prueba sin tripulación que envió la cápsula Orion de la NASA en un viaje de 2,2 millones de kilómetros a la Luna y que concluyó en diciembre. La agencia espacial consideró que la misión fue un éxito y sigue trabajando para revisar todos los datos recogidos.

Si todo va según lo previsto, Artemis II despegará alrededor de noviembre de 2024. Los miembros de la tripulación, atados en el interior de la nave Orion, despegarán a bordo de un cohete Space Launch System desarrollado por la NASA desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

Se espera que el viaje dure unos 10 días y envíe a la tripulación más allá de la Luna, potencialmente más lejos de lo que ningún ser humano ha viajado en la historia, aunque la distancia exacta aún está por determinar.

La "distancia exacta más allá de la Luna dependerá del día del despegue y de la distancia relativa de la Luna a la Tierra en el momento de la misión", explicó por correo electrónico Kathryn Hambleton, portavoz de la NASA.

Tras rodear la Luna, la nave regresará a la Tierra para un amerizaje en el océano Pacífico.

Se espera que Artemis II prepare el terreno para la misión Artemis III, que tendrá lugar más adelante en esta década y en la que la NASA promete que pondrá a la primera mujer y a la primera persona de color en la superficie lunar. También será la primera vez que un ser humano alunice desde el final del programa Apolo en 1972.

Se espera que la misión Artemis III despegue en esta década. Pero gran parte de la tecnología que requerirá la misión, incluidos los trajes espaciales para caminar por la Luna y un módulo de aterrizaje lunar para transportar a los astronautas a la superficie lunar, aún está en fase de desarrollo.

La NASA tiene prevista la fecha de lanzamiento de Artemis III para 2025, aunque el inspector general de la agencia espacial ya ha señalado que es probable que los retrasos lleven la misión a 2026 o más tarde.