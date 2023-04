Maestra herida por alumno de 6 años demandaría a distrito escolar 2:27

(CNN) -- La maestra de primer grado que recibió un disparo de un estudiante de 6 años en su salón de clases de Newport News, Virginia, a principios de este año, presentó este lunes una demanda contra los administradores escolares y la junta escolar.

La profesora afirma que estaban al tanto de los "antecedentes de violencia al azar" del estudiante y no actuaron de manera proactiva en medio de preocupaciones sobre un arma de fuego en posesión del niño el día del tiroteo, según el documento que obtuvo CNN.

En la demanda, que busca US$ 40 millones en daños compensatorios, un abogado de la maestra Abigail Zwerner, de 25 años, afirma que el personal escolar y los administradores de la Escuela Primaria Richneck sabían que el niño era violento en casa y que sus padres se negaron a ponerlo en aulas de educación especial.

La demanda también afirma que la subdirectora de la escuela ignoró las preocupaciones y las señales de advertencia que fueron mencionadas por varios maestros y miembros del personal, incluyendo que el niño de 6 años pudo haber tenido un arma de fuego en su poder en las horas previas al tiroteo del 6 de enero, que dejó a Zwerner hospitalizada después de que una bala le atravesó la mano y le entró en el pecho.

La subdirectora Ebony Parker, acusada en la demanda, ignoró "al menos tres advertencias diferentes de los maestros y del personal de que los estudiantes habían visto el arma de fuego" y que el alumno había "sacado un objeto que probablemente era un arma de fuego de su mochila antes de que lo revisaran", afirma la denuncia presentada en el Tribunal de Circuito de Virginia para la ciudad de Newport News.

Cuando un integrante del personal de la escuela le dijo que el estudiante había sacado el arma de fuego de su mochila y la había puesto en el bolsillo de su sudadera con capucha, Parker respondió diciendo que sus "bolsillos eran demasiado pequeños para sostener una pistola" e ignoró las preocupaciones del personal, según la demanda.

Un consejero y administrador de la escuela primaria dijo que Parker también "prohibió" a los maestros registrar al niño de 6 años en busca de un arma de fuego, al decir que su "madre llegaría pronto para recogerlo", dice la denuncia.

CNN no pudo comunicarse con Parker para solicitar comentarios la mañana de este lunes.

La demanda afirma que dentro de una hora de la "negativa específica" de Parker de permitir que alguien registrara al estudiante en busca de un arma, el niño sacó el arma de fuego de su bolsillo, apuntó a Zwerner y le disparó mientras estaba sentada en su mesa de lectura en el salón de clases.

La maestra que resultó herida había advertido que el niño estaba en un "estado de ánimo violento"

Niño narra el horror tras tiroteo en escuela de Virginia 1:39

El día del tiroteo, Zwerner le informó a Parker que el estudiante estaba en un “estado de ánimo violento”, afirma la denuncia.

Durante la primera mitad del año escolar, el niño de 6 años debía estar acompañado por uno de sus padres durante la jornada escolar “debido a sus tendencias violentas”. Pero ese día, los administradores de la escuela “le permitieron permanecer solo durante la jornada escolar”, dice la denuncia.

“Lamentaremos nuestra ausencia en este día por el resto de nuestras vidas”, dijo la familia del niño en un comunicado en enero.

“Nuestro corazón está con la maestra de nuestro hijo y rezamos por su recuperación después de una tragedia tan inimaginable mientras servía desinteresadamente a nuestro hijo y a los niños en la escuela”, dice el comunicado.

James Ellenson, abogado de la familia del niño, dijo este lunes que las acusaciones en la demanda contra el niño y la familia “deben tomarse con cautela”.

“Por supuesto, seguimos orando por la recuperación completa de la Sra. Zwerner”, dijo Ellenson. “En cuanto a que todavía existe la posibilidad de cargos penales, no hay más comentarios”.

El niño no será acusado penalmente, dijo el mes pasado el abogado de Newport News Commonwealth, Howard Gwynn, a WTKR, afiliada de CNN.

La demanda afirma que durante el año escolar 2021-2022, mientras estaba en el jardín de infantes, el niño de 6 años estranguló y ahorcó a una maestra; y ese mismo año, le levantó el vestido a una compañera de clase y la tocó de manera inapropiada en el patio de la escuela.

La denuncia continúa diciendo que todos los acusados sabían que retiraron al niño de la escuela primaria y lo enviaron al Centro de Primera Infancia de Denbigh durante el año escolar 2021-2022 “por demostrar un comportamiento violento”.

Los maestros de la Escuela Primaria Richneck regularmente informaban a la administración de la escuela sobre el comportamiento del estudiante, pero sus “preocupaciones siempre fueron desestimadas”, según la demanda.

En la denuncia, el abogado de Zwerner afirma que cuando el niño era llevado a las oficinas de administración de la escuela para abordar su comportamiento, a menudo “regresaba al salón de clases poco tiempo después con algún tipo de recompensa, como un dulce”.

La demanda afirma que otros estudiantes que fueron enviados a la oficina de Parker por medidas disciplinarias “regresarían al salón de clases alardeando de los dulces que habían recibido”. Como resultado, “el estilo administrativo de Parker era permitir que los estudiantes se involucraran en conductas peligrosas y disruptivas y no impusieran ninguna consecuencia por romper las reglas”, según la demanda.

Es este comportamiento el que, según los abogados de Zwerner, puso en riesgo a todos en la Escuela Primaria Richneck y a la comunidad.

Además de los US$ 40 millones, los abogados de Zwerner están solicitando intereses y otros daños en la demanda a la Junta Escolar de la Ciudad de Newport News y al superintendente del distrito escolar, así como al director y subdirector de la Escuela Primaria Richneck en el momento del tiroteo.

Las consecuencias del tiroteo no se hicieron esperar: Parker renunció dos semanas después y la directora, Briana Foster Newton, fue reasignada a otra escuela. El incidente, que generó duras críticas por parte de los padres, también llevó a la junta escolar a expulsar al superintendente George Parker III.

Una declaración de la junta escolar dice que se asoció con la comunidad para abordar la seguridad, pero dijo que aún no podía comentar sobre la demanda.

“En este momento, la Junta Escolar de Newport News aún no recibe los documentos legales. Cuando se notifique a la Junta Escolar, trabajaremos con el asesoramiento legal en consecuencia”, dijeron los funcionarios de la junta en el comunicado. “Nuestros pensamientos y oraciones permanecen con Abby Zwerner y su recuperación en curso. Como hemos compartido, como comunidad escolar, seguimos recuperándonos y apoyándonos unos a otros. … (La junta) y el equipo de liderazgo de la división escolar continuarán haciendo lo que sea necesario para garantizar un entorno de enseñanza y aprendizaje seguro y protegido en todas nuestras escuelas”.

CNN se comunicó con el abogado privado de Brianna Foster Newton y con la ciudad de Newport News la mañana de este lunes, pero aún no recibió una respuesta.

En su primera entrevista desde el tiroteo, Zwerner le dijo a NBC que no puede olvidar la mirada en el rostro del niño cuando le apuntó con el arma.

“Lo recuerdo apuntándome con el arma, recuerdo la expresión de su rostro”, dijo Zwerner. “Recuerdo que el arma se disparó”.

Cuando se le preguntó sobre su recuperación, Zwerner dijo: “Me ha ido bien. Ha sido un desafío”.

“Algunos días no son tan buenos en los que no puedo levantarme de la cama”, le dijo a NBC. “Algunos días son mejores que otros en los que puedo levantarme de la cama y llegar a mis citas. Pero al pasar por lo que he pasado, trato de mantenerme positiva”.

Andi Babineau de CNN contribuyó a este reporte