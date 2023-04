(CNN Español) -- El exfutbolista francés Thierry Henry criticó la reacción de aficionados del Paris Saint-Germain que le silbaron a Leo Messi, en un partido del domingo contra el Lyon, y comentó su deseo de ver al argentino de vuelta en el Barcelona, el club que abandonó en 2021 en medio de un desacuerdo.

“No es información, es un deseo, Messi tiene que volver al Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debería. Los llantos de su despedida me lo demuestran”, dijo Henry en una transmisión de Prime Video France, el domingo.

A Messi le pitaron algunos fans del PSG durante la previa del partido contra el Lyon. “Es vergonzoso escuchar los silbidos [...]. No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias”, comentó Henry.

El 8 de agosto de 2021, apenas tres días después de que el Barcelona informara que Messi no seguiría liderando el club, la Pulga se despidió en una rueda de prensa en la que, llorando, aseguró que hizo "todo lo posible" para quedarse en el club, pero que el equipo "no quería endeudarse más". Allí dejó un par de dardos para la directiva del club, asegurando que "hay muchas cosas que se dicen que no son verdad".

Un mes después, el Paris Saint-Germain hizo oficial el fichaje del argentino.

publicidad

Henry también destacó la diferencia de jugar con el PSG y con la selección de Argentina. "No es fácil llevar una orquesta con tres directores. En Argentina [Messi] es el jefe. Ya ves cómo lo miran los jugadores en Argentina. Podrían morir por él. Cuando Leo siente eso, no se lo puede enfrentar. Aquí [en el PSG] es diferente".

Messi se convirtió a fines de marzo en el segundo futbolista de la historia en marcar 800 goles en su carrera, con su club y con su selección, en la victoria por 2-0 de la Albiceleste en un amistoso contra Panamá.

En Argentina, la estrella de fútbol y sus compañeros han sido recibidos y homenajeados como héroes desde la hazaña en Qatar, donde la selección se quedó con la Copa del Mundo tras una final con penales frente a Francia.