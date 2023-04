(CNN) -- Más de 45 millones de personas, desde Dallas hasta Milwaukee, corren el riesgo de sufrir un clima severo este martes, ya que otro poderoso sistema de tormentas amenaza con azotar a los estados que aún se recuperan de tornados mortales.

El clima severo está en camino para el sur de Missouri, el noroeste de Arkansas y el sureste de Oklahoma, donde el Centro de Predicción de Clima advierte que “la confianza está aumentando para potenciales tornados raros y peligrosos durante la noche así como vientos dañinos”.

Las tormentas generadoras de tornados durante el fin de semana dejaron 32 muertos y decenas de heridos en el medio oeste y el sur cuando al menos 50 tornados confirmados tocaron tierra en varios estados, destrozando casas a medida que avanzaban.

“Muchas de las áreas que se vieron afectadas por el último pronóstico de clima severo podrían estar en riesgo nuevamente, por lo que es imperativo que todos en esta región vigilen de cerca los últimos pronósticos locales y estén preparados para protegerse si se emiten advertencias”, advirtió el centro de predicción.

El próximo gran evento de tornado se pronostica para este martes por la tarde hasta el miércoles por la mañana, cuando es posible que se presenten tornados peligrosos durante la noche.

Más de 3 millones de personas están bajo un riesgo moderado de tormentas severas desde este martes por la tarde hasta el miércoles, en áreas que incluyen Springfield, Missouri y Cedar Rapids, Iowa. Otras ciudades que podrían ver tormentas incluyen St. Louis, Des Moines y Little Rock, Arkansas, que fue devastada por un violento tornado el pasado viernes.

Las tormentas eléctricas podrían traer fuertes tornados, granizo grande y ráfagas de viento dañinas este martes a través del bajo valle de Missouri hacia partes del medio oeste superior, y a través de partes del sureste de las Grandes Llanuras hacia áreas del medio sur, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional.

“Manténganse al tanto del clima, tengan varias formas de recibir advertencias y estén atentos al pronóstico para obtener actualizaciones”, advirtieron los funcionarios de Manejo de Emergencias del Estado de Missouri.

Mientras tanto, el Centro de predicción de tormentas emitió un riesgo leve de tormentas severas en partes del sureste hasta el martes por la mañana, cuando es posible que se produzcan algunos tornados.

Es posible que se produzcan peligrosos tornados nocturnos en partes de la región de Arkansas, Louisiana y Texas, hasta el sur de Missouri este martes.

En general, casi 70 millones de personas están bajo la amenaza de tormentas severas este martes desde Michigan hasta Texas. Se han resaltado dos áreas de riesgo "moderado" de nivel 4 de 5, una en el este de Iowa, el noroeste de Illinois y el noreste de Missouri, la segunda incluye el sur de Missouri a través de la región de Arkansas, Louisiana y Texas.

Múltiples olas de tormentas son posibles este martes, especialmente en Iowa, Illinois y Missouri. La primera ronda de tormentas se pronostica para esta tarde cerca de la frontera de Missouri, Iowa e Illinois, donde cualquier supercélula que se desarrolle representará una amenaza de granizo muy grande o gigante, según el Centro de Predicción de Tormentas. El granizo gigante es granizo que es más grande que el tamaño de una pelota de béisbol. Las tormentas también podrían desarrollarse en el centro-oeste de Iowa esta tarde trayendo la amenaza de fuertes tornados, granizo grande y vientos dañinos.

También “se pueden desarrollar (tormentas) adicionales más tarde esta noche en asociación con el frente frío y avanzar hacia la región, lo que representa una amenaza de granizo y ráfagas dañinas. Una amenaza de tornado condicional también persistirá durante la noche con cualquier supercélula sostenida”, agregó el centro de tormentas.

En el sur de Missouri y la región de Arkansas, Louisiana y Texas, se pronostica que las tormentas se desarrollarán durante la noche y en las primeras horas de la mañana del miércoles a lo largo del frente frío.

“Cualquier supercélula nocturna será capaz de todos los peligros severos, y la preocupación sigue siendo la posibilidad de fuertes tornados nocturnos” en esta región, dijo el centro de tormentas.

Los tornados que ocurren durante el período de la noche tienen dos veces y media más probabilidades de matar que los que ocurren durante el día, dicen los estudios.

Mientras que algunos estados enfrentan la amenaza de tornados y granizo, otros, desde Kansas hasta el sur de Texas, enfrentarán un mayor peligro de incendio a medida que la maleza muy seca, los bajos niveles de humedad y las ráfagas de viento convergen para crear condiciones óptimas para los incendios forestales.

2:35pm CDT #SPC Day2 #FireWX Extremely Critical: east-central new mexico across the tx/ok panhandles and northwest oklahoma and into southwest and south-central kansas https://t.co/LEoXKVkNcs pic.twitter.com/hsQOJFavYZ

— NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) April 3, 2023