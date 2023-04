Acusación a Donald Trump, en vivo: noticias, reacciones y última hora

Lo que hay que saber sobre la imputación de Trump

La oficina del fiscal del distrito de Manhattan investiga a Trump en relación con su presunto papel en un esquema de pago de dinero por silencio y encubrimiento que involucra a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y que se remonta a las elecciones presidenciales de 2016. Trump y sus aliados ya han atacado a Bragg y un discurso anunciado para este martes por la noche en Mar-a-Lago probablemente dará a Trump más oportunidades de afirmar que está siendo perseguido políticamente.

Esto es lo que sabemos sobre la esperada comparecencia.

Trump llegará en la tarde de este lunes a Nueva York

Se espera que un pequeño grupo de ayudantes y asesores, incluidos los jefes de campaña Susie Wiles y Chris LaCivita, viajen con el expresidente Donald Trump a Nueva York este lunes por la tarde antes de su comparecencia, según múltiples fuentes familiarizadas con los planes.

¿Estará Trump esposado?

Incluso antes de la comparecencia de Trump, su presencia se hará sentir en el tribunal de Manhattan este martes, ya que todos los juicios y la mayoría de las demás actividades judiciales se detendrán antes de su llegada.

El Servicio Secreto, el Departamento de Policía de Nueva York y los funcionarios judiciales están coordinando la seguridad para la esperada comparecencia de Trump. Está previsto que el Servicio Secreto acompañe a Trump a primera hora de la tarde a la oficina del fiscal del distrito, que se encuentra en el mismo edificio que el tribunal.

Trump será fichado por los investigadores, lo que incluye la toma de sus huellas dactilares. Normalmente, se le haría una foto policial. Pero fuentes conocedoras de los preparativos no estaban seguras de que se fuera a hacer una ficha policial, porque el aspecto de Trump es ampliamente conocido y a las autoridades les preocupaba la filtración indebida de la foto, lo que supondría una violación de la ley estatal.

Normalmente, cuando se detiene a un acusado, se le recluye en una celda cercana a la sala del tribunal antes de su comparecencia. Pero eso no ocurrirá con Trump. Una vez que el expresidente haya terminado de ser procesado, será conducido a través de un conjunto de pasillos y ascensores hasta la planta donde se encuentra la sala del tribunal. Entonces saldrá a un pasillo público para entrar en la sala.

No se espera que Trump sea esposado, ya que estará rodeado de agentes federales armados para su protección.

"Obviamente, esto es diferente. Nunca había ocurrido antes. Nunca antes había tenido al Servicio Secreto involucrado en una comparecencia en el número 100 de la calle Centre", dijo el abogado de Trump, Joe Tacopina, en el programa "State of the Union" de CNN el domingo. "Todo lo del martes está todavía muy en el aire, aparte del hecho de que diremos muy alto y con orgullo que no somos culpables".

Por la tarde, se espera que Trump sea conducido a la sala del tribunal, donde se desvelará la acusación y se enfrentará formalmente a los cargos. Tras su comparecencia, es casi seguro que Trump quede en libertad bajo fianza. Es posible, aunque quizá improbable, que se le impongan condiciones para viajar.

Normalmente, un acusado que queda en libertad saldría por la puerta principal, pero el Servicio Secreto querrá limitar el tiempo y el espacio en que Trump esté en público. Así que, una vez que termine la vista, se espera que Trump vuelva a caminar por el pasillo público y se dirija a los pasillos traseros de la oficina del fiscal del distrito, donde le esperará su comitiva.

Luego se dirigirá al aeropuerto para poder regresar a Mar-a-Lago, donde tiene programado un acto esa noche para hablar en público.

¿Se televisará la comparecencia?

Varios medios de comunicación, entre ellos CNN, pidieron a un juez neoyorquino que desbloquee la acusación y permiso para retransmitir la esperada comparecencia de Trump en la sala del tribunal este martes.

The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal son algunos de los medios que presentaron la solicitud.

Las organizaciones de noticias piden que un "número limitado de fotógrafos, camarógrafos y periodistas de radio estén presentes en la comparecencia", y dicen en la carta que están haciendo "esta solicitud limitada para la cobertura audiovisual con el fin de garantizar que las operaciones de la corte no se vean interrumpidas de ninguna manera".

Si el juez no accede a la petición de apertura de los medios de comunicación, se espera que la acusación se haga pública cuando Trump comparezca ante el tribunal.

