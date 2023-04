Más de 6 millones de estadounidenses viven con alzhéimer 5:39

(CNN) -- La enfermedad de Alzheimer afecta más a las mujeres que a los hombres: más de dos tercios de las personas que descienden al ocaso devastador de la demencia son mujeres. Eso probablemente se deba a razones biológicas que siguen sin entenderse bien, según la Asociación de Alzheimer.

Una pieza clave del enigma: las mujeres pierden hormonas sexuales como el estrógeno cuando pasan por la menopausia, ya sea de forma natural a través de la disminución de la producción del cuerpo o por la extirpación de los ovarios mediante cirugía. Sin embargo, tampoco está claro cómo la pérdida de esas hormonas y el impacto de la terapia de reemplazo hormonal, o TRH, afectan el riesgo de demencia.

Un nuevo estudio puede haber descubierto una o dos piezas del rompecabezas. Las mujeres que tuvieron una menopausia temprana (entre 40 y 45 años) o prematura (antes de los 40) o las mujeres que comenzaron la terapia de reemplazo hormonal más de cinco años después de la menopausia tenían niveles más altos de proteína tau en el cerebro, según el estudio publicado el lunes en la revista de JAMA Neurology.

Los ovillos de tau, junto con las placas formadas por proteínas beta-amiloides, son signos característicos de la enfermedad de Alzheimer.

“Este es el primer estudio que muestra que un uso tardío de la terapia hormonal parece estar asociado con niveles elevados de marcadores de la enfermedad de Alzheimer en el cerebro”, dijo la autora principal Gillian Coughlan, investigadora en Neurología en el Hospital General de Massachusetts en Boston.

Sin embargo, estos cambios solo ocurrieron en mujeres que ya tenían niveles más altos de beta-amiloide en el tejido cerebral, dijo Coughlan a CNN.

“La mayoría de las asociaciones que vimos entre la menopausia y la proteína tau ocurrieron en el contexto de niveles altos de amiloide”, dijo Coughlan. “Ahora, una gran parte de la población de mayor edad acumula amiloide a medida que envejece, no es tan raro”.

Los depósitos de tau, sin embargo, son menos comunes, dijo, y agregó que se necesitan tanto ovillos de tau como beta-amiloide para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. “Por lo general, si tiene una combinación de beta-amiloide y tau, entonces normalmente desarrollará un deterioro cognitivo en unos pocos años”, dijo Coughlan.

“Lo que encontramos es que las mujeres que tienen una menopausia temprana o que usan una terapia hormonal muy tarde podrían tener un mayor riesgo, pero solo si ya estaban en el continuo de la enfermedad de Alzheimer, con niveles elevados de amiloide”, dijo. “Las mujeres con niveles muy bajos de amiloide y menopausia temprana no tenían tal asociación”.

El estudio también encontró que las mujeres que comenzaron la terapia hormonal “en el momento adecuado, cerca de la edad de la menopausia, no tenían proteínas tau más altas o más bajas en el cerebro”, dijo Coughlan. "Esto es bueno porque significa que aún podemos usar la terapia hormonal para tratar los síntomas menopáusicos severos".

El Dr. Richard Isaacson, neurólogo preventivo de alzhéimer en el Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas, consideró importante el artículo científico.

“Si bien no es la primera vez que un estudio demuestra que el tratamiento temprano con terapia de reemplazo hormonal puede ser más protector para el cerebro de una mujer, sí sugirió por primera vez que mayores cantidades de proteína tau pueden estar asociadas con el inicio posterior de la terapia de tratamiento hormonal", dijo Isaacson, que no participó en el estudio.

“Este estudio no muestra que la terapia hormonal cause la enfermedad de Alzheimer. Los investigadores no observaron si los participantes desarrollaron síntomas de demencia y no podemos estar seguros de la causa y el efecto en este tipo de investigación”, dijo Sara Imarisio, directora de Iniciativas Estratégicas de Alzheimer's Research UK, en una declaración.

“La terapia hormonal brinda beneficios importantes a muchas mujeres, ayuda a combatir los síntomas que puede traer la menopausia”, dijo Imarisio, quien no participó en el estudio. "Las mujeres que toman, o están pensando en tomar la terapia hormonal no deben desanimarse por estos resultados, y cualquier persona preocupada por los efectos de este tratamiento debe hablar con su médico".

Terapia de reemplazo hormonal

La edad promedio de inicio de la menopausia, definida como cuando una mujer no ha tenido un período durante 12 meses seguidos, es de 51 años, aunque las mujeres pueden entrar en la menopausia de forma natural entre los 40 y los 58 años, según a la Sociedad Estadounidense de Menopausia. Síntomas como sofocos y sudores nocturnos pueden presentarse con años de anticipación, en lo que se denomina perimenopausia.

La terapia de reemplazo hormonal ha sido un tema cargado para muchas mujeres desde que en 2002 se publicaron resultados erróneos de un estudio llamado ensayo clínico Women's Health Initiative. Ese análisis preliminar encontró que una combinación de estrógeno y progestina, el tipo de TRH recetada en ese momento, aumentaba el riesgo de enfermedad cardíaca, así como de accidente cerebrovascular, coágulos sanguíneos, demencia y cáncer de mama. El estudio se detuvo antes de tiempo debido a los peligros.

Los efectos colaterales fueron dramáticos. A finales de año, el uso de la terapia hormonal se redujo en un 30 % cuando se analizó, según las reclamaciones de seguros. Para 2009, las solicitudes de terapia hormonal habían disminuido más del 70 %.

Diez años después, los hallazgos de la Iniciativa de Salud de la Mujer fueron desacreditados. Debido a que el análisis original observó a mujeres de 65 años o más, que ya tenían un mayor riesgo de ataques cardíacos, coágulos sanguíneos y accidentes cerebrovasculares, los resultados iniciales de 2002 fueron erróneos porque no consideraron la edad de la mujer al comienzo de la terapia de reemplazo hormonal.

Pero el daño ya fue hecho. Incluso hoy en día, muchos médicos se sienten incómodos al recetar el uso de la terapia hormonal, lo que hace que muchas mujeres sufran síntomas devastadores sin remedio.

Las pautas médicas actuales sugieren que los beneficios de la terapia hormonal para los sofocos, los sudores nocturnos, el dolor y la sequedad vaginal, los problemas urinarios y la pérdida ósea superan los riesgos para las mujeres menores de 60 años que están dentro de los 10 años posteriores al inicio de la menopausia, y que no tener antecedentes conocidos o sospechados de cáncer de mama, coágulos de sangre, accidente cerebrovascular u otras contraindicaciones.

La historia es diferente para las mujeres mayores de 60 años o que comienzan la terapia hormonal más de 10 años después del inicio de la menopausia. “La relación riesgo-beneficio parece menos favorable debido a los mayores riesgos absolutos de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, tromboembolismo venoso y demencia”, según la declaración de posición de la terapia hormonal de 2022 de la Sociedad Estadounidense de Menopausia.

Lo que muestran los escáneres cerebrales

En el nuevo estudio JAMA Neurology, un equipo de investigadores del Hospital General de Massachusetts analizó escáneres cerebrales de 193 mujeres y 99 hombres con función cognitiva normal para beta-amiloide y patología tau.

Puede parecer un estudio pequeño, pero no lo es, dijo Coughlan: “Cuando se usan escáneres cerebrales para observar enfermedades en el cerebro, esto se considera un tamaño de muestra grande”.

El estudio encontró que las mujeres tenían más acumulación de tau en varias partes del cerebro que los hombres de una edad similar, dijo Tara Spires-Jones, profesora de Neurodegeneración y subdirectora del Centro para el Descubrimiento de las Ciencias del Cerebro de la Universidad de Edimburgo en Escocia. Ella no participó en el estudio.

“Además, las mujeres tenían una mayor carga de tau que los hombres cuando también tenían patología amiloide en el cerebro”, dijo Spires-Jones en un comunicado.

Todas las mujeres en el nuevo estudio usaron el tipo de terapia hormonal, la mezcla de estrógeno y progestina, que usaron las mujeres en el ensayo clínico de la Iniciativa de Salud de la Mujer que causó tanta controversia, dijo Coughlan.

“Si [nuestro estudio] se replica, es posible que hayamos encontrado una base biológica potencial para los resultados del ensayo clínico de la Iniciativa de Salud de la Mujer, que encontró que las mujeres de 65 años o más tenían más probabilidades de desarrollar demencia más adelante en la vida si tomaban ese tipo de terapia hormonal", dijo.

Sin embargo, hoy en día las mujeres tienen muchas otras opciones para el reemplazo hormonal, dependiendo de sus necesidades individuales.

El estudio tuvo algunas limitaciones: la mayoría de los participantes eran blancos y el estudio no dijo quién luego desarrolló demencia, dijeron los expertos. Además, no hubo suficientes personas en el estudio con un riesgo genético de enfermedad de Alzheimer, dijo la Dra. Liz Coulthard, profesora asociada de Neurología de la Demencia en la Universidad de Bristol en el Reino Unido, que no participó en el estudio.

“Recientemente descubrimos que la TRH podría tener diferentes efectos en personas con alto riesgo genético [gen apoE4 positivo], pero esto no se menciona aquí”, dijo Coulthard en un comunicado.

“Los resultados aquí son científicamente interesantes”, agregó. “Pero la investigación sobre la relación entre la TRH, la menopausia y el alzhéimer está plagada de múltiples estudios pequeños, todos confundidos por las diferentes razones por las que a las personas se les prescribe TRH y la precisión de la memoria para la edad de la menopausia y el uso de la TRH.

“Como resultado, las mujeres reciben consejos contradictorios o mal justificados sobre si el uso de la TRH puede ser útil o no para la salud del cerebro en el futuro”, dijo Coulthard. "Una prueba equilibrada y bien fundamentada de TRH durante muchos años es la única forma en que realmente entenderemos si la TRH es perjudicial para la salud del cerebro".