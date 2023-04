¿Por qué acusaron a Donald Trump? Esto es lo que sabemos

Trump dice que caso en su contra es para interferir con la elección de 2024 7:19

(CNN) -- El torbellino de implicaciones políticas, legales e históricas sin precedentes que ha provocado la acusación contra Donald Trump alcanzó a un punto álgido este martes luego del arresto del expresidente en Nueva York y su declaración de inocencia ante una corte de Manhattan.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan ha investigado a Trump en relación a su presunto rol en un esquema de pagos por silencio y encubrimiento que involucra a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y que se remonta a las elecciones presidenciales de 2016.

¿Cuán fuerte es el caso contra el expresidente Trump? 1:01

La acusación de un jurado investigador de Nueva York se reveló este martes, entregando por primera vez al público y al equipo legal de Trump detalles sobre los cargos en su contra.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre la acusación de Trump.

¿Qué hay en la acusación?

Estos son los cargos imputados a Trump 6:18

La investigación de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan comenzó cuando Trump todavía estaba en la Casa Blanca y se relaciona con un pago de US$ 130.000 que el entonces abogado personal de Trump, Michael Cohen, le hizo a Daniels a finales de octubre de 2016, días antes de las elecciones presidenciales, para silenciarla y evitar que revelara públicamente una supuesta relación extramatrimonial con Trump una década antes. El expresidente ha negado la aventura.

publicidad

Los fiscales sostuvieron este martes que Trump formó parte de una conspiración ilegal para socavar la integridad de las elecciones de 2016. Lo señalan de participar en un plan ilegal para suprimir información negativa, incluido el pago por US$ 130.000.

La razón por la que cometió el delito de falsificación de registros empresariales fue en parte para “promover su candidatura”, afirmaron los fiscales.

Trump no está acusado de conspiración criminal.

Cada cargo penal que enfrenta Trump se relaciona con una entrada específica en los registros comerciales de la Organización Trump, según la acusación. Los fiscales acusan a Trump de ingresar repetidamente entradas falsas en los registros comerciales.

¿Cómo ha respondido Trump?

Trump: Nuestro país se está yendo al infierno 3:23

Trump dio un discurso ante una multitud de seguidores desde su propiedad Mar-A-Lago en Florida, horas después su comparecencia histórica ante una corte de Nueva York. El expresidente sostuvo que "nunca pensó que algo así podría suceder en Estados Unidos".

“El único crimen que he cometido es defender sin temor a nuestra nación de quienes buscan destruirla”, continuó.

El expresidente salió a hablar ante una multitud de sus simpatizantes mientras sonaba la canción "Proud to be an American". La multitud coreó "U-S-A" mientras él se acercaba al micrófono.

Previamente, Trump y sus aliados criticaron al fiscal de distrito Alvin Bragg, demócrata, y a la decisión del jurado investigador, calificándola de “persecución política e interferencia electoral al más alto nivel en la historia”.

Trump no habló con los medios ni antes ni después de su lectura de cargos.

Tampoco se les permitió a los medios de comunicación transmitir el momento histórico en vivo, aunque el juez sí dejó que cinco fotógrafos retrataran a Trump en la sala del tribunal antes de que comenzara la audiencia.

En la corte, la voz de Trump fue medida. Entró lentamente, observando a los reporteros en la sala del tribunal y miró al juez mientras estaba hablando.

¿Cómo reaccionó Trump a la noticia de la acusación del jurado investigador?

¿Cuáles son los 34 cargos que enfrenta Donald Trump? 1:15

A Trump lo tomó desprevenido la decisión del jurados investigador de acusarlo, según una persona que habló directamente con él. Mientras el expresidente se preparaba para una acusación hace unas semanas comenzó a creer en los informes de noticias de que una posible acusación estaba a semanas —o más— de distancia.

El expresidente negó repetidamente haber actuado mal en el asunto y continuó sus ataques contra Bragg y otros demócratas tras conocerse la noticia de la acusación.

"Creo que esta cacería de brujas se volverá en contra de Joe Biden", dijo el expresidente en un comunicado este jueves. "El pueblo estadounidense se da cuenta exactamente de lo que los demócratas de izquierda radical están haciendo aquí. Todo el mundo puede verlo. Así que nuestro Movimiento, y nuestro Partido —unidos y fuertes— primero derrotarán a Alvin Bragg, y luego derrotaremos a Joe Biden, y vamos a echar a cada uno de estos Demócratas Torcidos de sus cargos para que podamos ¡HACER A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!"

¿Cuándo será la próxima vez que Trump deberá comparecer en la corte?

La fecha para la próxima audiencia presencial de Trump en Nueva York está fijada para el 4 de diciembre a partir de ahora.

¿Se trata de una situación única?

Sí, es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente o expresidente se enfrenta a cargos penales.

Eso por sí solo lo convierte en histórico. Pero Trump lleva pocos meses en su tercera candidatura a la Casa Blanca, y su caso penal pone la campaña presidencial de 2024 en una nueva fase, ya que el expresidente prometió seguir presentándose a pesar de los cargos penales.

¿Qué significa esto para políticamente para Trump?

Esa es una de las grandes preguntas. Hasta ahora, varios congresistas republicanos se unieron a la defensa de Trump, atacando a Bragg en Twitter y acusando al fiscal de distrito de una caza de brujas política.

"Indignante", tuiteó el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, de Ohio, uno de los presidentes del comité republicano que exigió que Bragg testifique ante el Congreso sobre la investigación de Trump.

El senador Ted Cruz, republicano de Texas, calificó la acusación de "completamente sin precedentes" y dijo que es "una escalada catastrófica en la militarización del sistema judicial".

Y como parte de la respuesta a la acusación, Trump y su equipo estarán desplegando sustitutos comenzando a golpear a los demócratas, la investigación y Bragg a través de diversas formas de medios de comunicación a medida que trabajan para dar forma a la narrativa pública, según fuentes cercanas a Trump.

¿Puede Trump presentarse a presidente aunque haya sido imputado?

Sí.

Kara Scannell, John Miller, Jeremy Herb, Kristen Holmes, Tierney Sneed, Zachary Wolf, Holmes Lybrand, Hannah Rabinowitz, Lauren del Valle, Paula Reid y Alayna Treene, todos de de CNN, contribuyeron a este informe.